2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los 4 datos claves para saber sobre el aguinaldo de ANSES de diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles sobre el pago de este extra.

Por
Anses dio 4 detalles clave sobre el aguinaldo.

Anses dio 4 detalles clave sobre el aguinaldo.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) este mes acredita el medio aguinaldo.
  • En ese sentido, el organismo aclaró que este beneficio no alcanza a todas las prestaciones.
  • Además, explicó que el monto se acredita directamente en las cuentas de los beneficiarios habilitados para este cobro.
  • También confirmó que para calcular la cifra a recibir, se toma el mejor haber de los últimos seis meses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el pago del medio aguinaldo de diciembre. Así, se detalló cuáles son las prestaciones que cobran este extra, cuáles son los beneficiarios que quedan excluidos, dónde se deposita y cómo se calcula el monto a recibir.

Anses explicó cuáles son los beneficiarios que quedan excluidos del pago del aguinaldo.
Te puede interesar:

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES de diciembre 2025

ANSES
Jubilados ANSES: ¿cobro aguinaldo en diciembre 2023?

Jubilados ANSES: ¿cobro aguinaldo en diciembre 2023?

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES

Anses detalló cuáles son los grupos habilitados para cobrar este extra:

Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino

Los jubilados de todos los ingresos reciben el aguinaldo junto con su haber mensual actualizado.

Pensiones No Contributivas

  • Por invalidez
  • Por vejez
  • Para madres de siete hijos o más

Pensión Universal para el Adulto Mayor

La prestación equivale al 80% de la jubilación mínima.

Cómo calcular el aguinaldo de ANSES

El monto del aguinaldo equivale al 50% de la remuneración mensual más alta del último semestre. Para esta liquidación, Anses toma como referencia el haber actualizado de diciembre. Cada beneficiario recibe una cifra distinta según su prestación, siempre bajo el mismo método de cálculo.

El depósito aparece directamente en el calendario habitual de pagos, ordenado por terminación de DNI.

Aguinaldo ANSES
El aguinaldo es entregado todos los años, aunque este beneficio está destinado solo para algunos titulares de prestaciones sociales en junio 2024.

El aguinaldo es entregado todos los años, aunque este beneficio está destinado solo para algunos titulares de prestaciones sociales en junio 2024.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES

Las prestaciones que no reciben aguinaldo son:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
  • Asignación por Embarazo
  • Seguro de Desempleo
  • Becas Progresar
  • Programas complementarios administrados por el organismo

Dónde se acredita el pago del aguinaldo de ANSES

El aguinaldo se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación todos los meses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses detalló cuáles son los beneficiarios que cobran el aguinaldo este mes.

Estas son las prestaciones de ANSES que cobran aguinaldo en diciembre 2025

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 2 de diciembre

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el bono de $70.000 en diciembre.

ANSES confirmó el bono para jubilados en diciembre: cómo quedan los haberes

Anses explicó quiénes cobran $106.904 por única vez en diciembre.

ANSES deposita $106.904 por única vez: quiénes acceder en diciembre 2025

Anses difundió los nuevos montos con aumento de las APU para diciembre.

APU de ANSES: montos con aumento para diciembre 2025

Anses difundió los montos actualizados de las Asignaciones Familiares para diciembre.

Asignaciones Familiares de ANSES: montos actualizados con aumento para diciembre 2025

Rating Cero

Britney Spears cumple 44 años. 

Britney Spears cumple 44: entre el secretismo sobre su vida privada a la preocupación en redes sociales

Apurate a ver esta serie antes de que Netflix la elimine de su catálogo.
play

Malas noticias: Netflix eliminará una serie reconocida en diciembre 2025

La impresionante transformación de Millie Bobby Brown: así se veía cuando era adolescente

El film, que se encuentra en Netflix, muestra un viaje extremo en una Tierra prehistórica hostil.
play

Tiene escenas explícitas de supervivencia y la convierte en una película que la rompe en Netflix

play

BM lanzó su primer disco: "Se lo mostré a mi vieja y lo primero que hizo fue llorar"

Marta Fort está siendo vinculada con Alan Simón, el exGran Hermano

Marta Fort, ¿de novia con un ex - Gran Hermano?

últimas noticias

El mes de diciembre llega con muchos feriados extraordinarios.

Confirmado: será feriado este miércoles 3 de diciembre en 2025

Hace 3 minutos
El hombre fue trasladado al Hospital Central. 

Violento ataque en Mendoza: ladrones le amputaron cuatro dedos a un hombre para robarle

Hace 18 minutos
Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor.

Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor: qué descubrieron

Hace 23 minutos
Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto.

Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto: dos personas fueron trasladadas por inhalación de humo

Hace 25 minutos
En el acumulado anual hubo una mejora en los patentamientos del 33,7%. 

El patentamiento de motos cayó casi un 30% en noviembre: se registraron más de 20 mil unidades menos que en octubre

Hace 32 minutos