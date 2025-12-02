Los 4 datos claves para saber sobre el aguinaldo de ANSES de diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) este mes acredita el medio aguinaldo.
En ese sentido, el organismo aclaró que este beneficio no alcanza a todas las prestaciones.
Además, explicó que el monto se acredita directamente en las cuentas de los beneficiarios habilitados para este cobro.
También confirmó que para calcular la cifra a recibir, se toma el mejor haber de los últimos seis meses.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el pago del medio aguinaldo de diciembre. Así, se detalló cuáles son las prestaciones que cobran este extra, cuáles son los beneficiarios que quedan excluidos, dónde se deposita y cómo se calcula el monto a recibir.
Anses detalló cuáles son los grupos habilitados para cobrar este extra:
Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino
Los jubilados de todos los ingresos reciben el aguinaldo junto con su haber mensual actualizado.
Pensiones No Contributivas
Por invalidez
Por vejez
Para madres de siete hijos o más
Pensión Universal para el Adulto Mayor
La prestación equivale al 80% de la jubilación mínima.
Cómo calcular el aguinaldo de ANSES
El monto del aguinaldo equivale al 50% de la remuneración mensual más alta del último semestre. Para esta liquidación, Anses toma como referencia el haber actualizado de diciembre. Cada beneficiario recibe una cifra distinta según su prestación, siempre bajo el mismo método de cálculo.
El depósito aparece directamente en el calendario habitual de pagos, ordenado por terminación de DNI.
Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES
Las prestaciones que no reciben aguinaldo son:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
Asignación por Embarazo
Seguro de Desempleo
Becas Progresar
Programas complementarios administrados por el organismo
Dónde se acredita el pago del aguinaldo de ANSES
El aguinaldo se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación todos los meses.