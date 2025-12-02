Los 4 datos claves para saber sobre el aguinaldo de ANSES de diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles sobre el pago de este extra.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el pago del medio aguinaldo de diciembre. Así, se detalló cuáles son las prestaciones que cobran este extra, cuáles son los beneficiarios que quedan excluidos, dónde se deposita y cómo se calcula el monto a recibir.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES de diciembre 2025

Anses detalló cuáles son los grupos habilitados para cobrar este extra:

Los jubilados de todos los ingresos reciben el aguinaldo junto con su haber mensual actualizado.

La prestación equivale al 80% de la jubilación mínima.

El monto del aguinaldo equivale al 50% de la remuneración mensual más alta del último semestre . Para esta liquidación, Anses toma como referencia el haber actualizado de diciembre . Cada beneficiario recibe una cifra distinta según su prestación, siempre bajo el mismo método de cálculo.

El depósito aparece directamente en el calendario habitual de pagos, ordenado por terminación de DNI.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES

Las prestaciones que no reciben aguinaldo son:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo

Seguro de Desempleo

Becas Progresar

Programas complementarios administrados por el organismo

Dónde se acredita el pago del aguinaldo de ANSES

El aguinaldo se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación todos los meses.