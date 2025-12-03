3 de diciembre de 2025 Inicio
Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE designado por el Gobierno

De profesión contador público, es hombre de confianza de la familia del asesor presidencial Santiago Caputo y viene a reemplazar al funcionario desplazado Sergio Neiffert. Desde noviembre de 2024 formó parte de la División de Asuntos Internos (DAI).

Cristian Auguadra será el nuevo titulra de la SIDE. 

El Gobierno designó este miércoles a Cristian Ezequiel Auguarda como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), luego de la salida en el cargo de Sergio Naiffert en el marco de la segunda etapa de reorganización de funcionarios en el Gobierno luego del triunfo en las elecciones legislativas nacionales.

La IGJ no está considerando recomendar una intervención de la AFA.
El Gobierno aclaró que "nadie está pensando" en intervenir la AFA

De profesión contador público, es considerado un hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien tomó el mando del rediseño del aparato de inteligencia desde el inicio de la gestión.

Su desembarco ocurre luego de dirigir la División de Asuntos Internos (DAI), cargo al que llegó en noviembre de 2024 con el aval directo del integrante del "triángulo de hierro" presidencial.

Cristian Auguadra es el nuevo titular de la SIDE.

En este nueva etapa se buscará profundizar la modernización técnica, consolidar los mecanismos de control y fortalecer la planificación estratégica, con el objetivo final de "avanzar hacia un sistema de inteligencia ágil, integrado y profesional".

En materia política, a comienzos de los años 2000 fue propuesto por Mauricio Macri para integrar el directorio del Banco Ciudad. Desde entonces, su carrera estuvo ligada a áreas de auditoría, control y fortalecimiento institucional.

