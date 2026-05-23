Advierten que la actividad económica volvería a caer en abril Una de las principales consultoras anticipó una merma del 1% en su comparación interanual, y del 1,5% a nivel mensual sin estacionalidad. En marzo había rebotado 3,5% y pudo revertir las caídas de enero (-0.2%) y febrero (-2,7%). Por Agregar C5N en









La actividad económica volvería a caer en abril. Télam

La actividad económica volvería a caer en abril y la alegría que demostró el presidente Javier Milei podría durarle poco. Así lo estima el último informe de una consultora privada que prevé una merma, tanto a nivel interanual, como mensual; luego de que el dato marzo mostrara un rebote del 3,5% y revirtiera las caídas de enero (-0.2%) y febrero (-2,7%).

El anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por Equilibra prevé una caída de 1,0% en la comparación interanual (i.a.) y de 1,5% mensual de sin estacionalidad. "Cabe destacar que la actividad mantiene una dinámica de serrucho desde feb-25 (9 de 15 meses con mermas mensuales)", detalla el trabajo.

Según marcan las estimaciones de la consultora, en abril de este año el EMAE sin agro creció 0,5% interanual, sumando 0,4%. a la variación del nivel de actividad. La serie desestacionalizada cayó 0,3%, tras subir 2,8% en marzo. Además, aclaran que estiman la actividad agropecuaria por separado "dado que esta depende de otros determinantes -como factores climáticos- e incide más durante la época de la cosecha agrícola".

Equilibra - actividad economica abril 1 Sobre este punto, proyectan una caída interanual del 11% en el EMAE Agro y una contracción del 13% mensual debido a diversos factores: un retraso en la cosecha, producto del las abundantes lluvias, que impactó negativamente en las cifras de abril (cuya recuperación se espera para mayo).

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