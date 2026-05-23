23 de mayo de 2026 Inicio
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Advierten que la actividad económica volvería a caer en abril

Una de las principales consultoras anticipó una merma del 1% en su comparación interanual, y del 1,5% a nivel mensual sin estacionalidad. En marzo había rebotado 3,5% y pudo revertir las caídas de enero (-0.2%) y febrero (-2,7%).

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La actividad económica volvería a caer en abril. 

La actividad económica volvería a caer en abril.  

Télam

La actividad económica volvería a caer en abril y la alegría que demostró el presidente Javier Milei podría durarle poco. Así lo estima el último informe de una consultora privada que prevé una merma, tanto a nivel interanual, como mensual; luego de que el dato marzo mostrara un rebote del 3,5% y revirtiera las caídas de enero (-0.2%) y febrero (-2,7%).

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El anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por Equilibra prevé una caída de 1,0% en la comparación interanual (i.a.) y de 1,5% mensual de sin estacionalidad. "Cabe destacar que la actividad mantiene una dinámica de serrucho desde feb-25 (9 de 15 meses con mermas mensuales)", detalla el trabajo.

Según marcan las estimaciones de la consultora, en abril de este año el EMAE sin agro creció 0,5% interanual, sumando 0,4%. a la variación del nivel de actividad. La serie desestacionalizada cayó 0,3%, tras subir 2,8% en marzo. Además, aclaran que estiman la actividad agropecuaria por separado "dado que esta depende de otros determinantes -como factores climáticos- e incide más durante la época de la cosecha agrícola".

Equilibra - actividad economica abril 1

Sobre este punto, proyectan una caída interanual del 11% en el EMAE Agro y una contracción del 13% mensual debido a diversos factores: un retraso en la cosecha, producto del las abundantes lluvias, que impactó negativamente en las cifras de abril (cuya recuperación se espera para mayo).

Equilibra - actividad economica abril 2

De concretarse el dato, el primer cuatrimestre del año cerraría con un alza de 1%, en comparación con el primer cuatrimestre de 2025. A su vez, el promedio abril, marzo y febrero en la serie desestacionalizada arrojaría una merma (-0,5%) si se compara con el promedio de trimestre previo. Para 2026, Equilibra mantiene la proyección de suba del 2% promedio anual.

Actividad económica de abril: los sectores con mayores caídas

El trabajo mantiene la característica de una actividad "serrucho" y una dinámica binaria con sectores favorecidos y otros desfavorecidos. Entre este último grupo aparecen el agro, el comercio, la industria y la enseñanza.

  • Agropecuario: sufrió una fuerte caída del -11,0% interanual en abril debido a un retraso de algunas semanas en la cosecha de soja por abundantes lluvias y a que la cosecha de maíz se concentró más en marzo que en abril, y a una baja del 12% i.a. en la faena de carne bovina.
  • Comercio: registra una caída interanual del -5,1%, debido a que el sector arrastra una tendencia mayormente contractiva desde 2024.
  • Industria: presenta una leve baja interanual del -0,7%.
  • Enseñanza: Registra una contracción interanual del -0,6%. Mantiene una tendencia a la baja desde principios de 2024, que se profundizó a inicios de 2026.
equi

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