29 de mayo de 2026 Inicio
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El riesgo país se sigue alejando de los 500 puntos y los ADRs operan en su mayoría al alza

El indicador elaborado por JP Morgan cae 1,2% y se encamina a alcanzar el menor valor en el gobierno de Javier Milei, cuando en enero tocó los 484 puntos básicos. Por su parte, las acciones argentinas que operan en Wall Street presentan subas de hasta un 4,7%.

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El riesgo país se aleja de los 500 puntos básicos. 

El riesgo país se aleja de los 500 puntos básicos. 

En el cierre de la semana bursátil, el riesgo país sigue alejando de los 500 puntos básicos y se encamina a alcanzar el mínimo histórico bajo el gobierno de Javier Milei, cuando en enero de este año tocó los 484. En la jornada de viernes, el índice que mide el JP Morgan cede seis unidades (-1,2%) y acumula en el mes una caída de 13,9%.

La producción de autos cayó 3,9% mensual, afectada por una menor dinámica de ventas al mercado interno. 
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Por su parte, los bonos en dólares operan, en su mayoría, en verde. Los títulos bajo ley local se incrementan hasta 0,8% (AL41D), mientras que los Globales se mueven hasta el 0,5% (GD35D).

En lo que respecta a las acciones argentinas, Telecom lidera las subas con 4,7%, seguido por Banco Macro (+2,9%) y Tenaris (+2,3%). Mientras que Globant (-1,2%), Ternium (-1,8%) y Edenor (-0,8%) sufren caídas de 1,2%, 1,8% y 0,8%, respectivamente.

En ese contexto el S&P Merval avanza 0,3% a 3.100.347,960 puntos básicos y dentro de las acciones líderes que más avanzan en el mercado local se encuentra YPF (+1,7%), Banco Macro (+1,4%), y Edenor (+1,2%). En cuanto a los ADRs los que más suben son: Telecom con el 5,4%, y Edenor con el 2,2%.

Qué pasa con el dólar

El oficial minorista cotiza a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación y en el cierre de la semana.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.410 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.485,51, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.432,63

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.408 para la compra y $1.409 para la venta.

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