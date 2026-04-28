El riesgo país rozó los 590 puntos y subió por octava jornada consecutiva

El índice elaborado por J.P. Morgan cerró en 589 puntos básicos. Wall Street también tuvo un día de caídas y la tensión de los mercados crece ante la incertidumbre por las lentas negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el Estrecho de Ormuz.

La cautela de los inversores globales decantó en que los bonos soberanos en dólares tengan fuertes bajas durante la rueda de este martes. El riesgo país que confecciona el banco J.P. Morgan se posicionó en las 589 unidades en medio del clima de incertidumbre financiera mundial por la guerra en Medio Oriente .

La UIA le llevó al Gobierno una propuesta para garantizar el abastecimiento de gas

La renta fija nacional en moneda extranjera sufrió retrocesos de hasta el 1,1% con caídas pronunciadas en los títulos Globales 2029, 2038 y 2046. En el escenario a nivel global, las débiles negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el Estrecho de Ormuz impactan de lleno en los mercados y Argentina no es ajena a tal crisis.

En el mercado local, el índice S&P Merval mostró un avance leve del 0,1% y se ubicó por encima de las 2.869.560,32 unidades. En tanto, las acciones de la empresa Transener capturaron la atención de los operadores tras subir casi un 8% por la posible privatización, aunque finalmente cerraron con en negativo.

Loma Negra y Central Puerto encabezaron las subas dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio con incrementos del 1,7% y 1,4%, respectivamente. En Wall Street, los certificados de depósitos argentinos tuvieron un desempeño positivo de hasta 2,9%, a pesar del mal clima general que exhibió la plaza norteamericana.

Por otra parte, el Índice de Confianza en el Gobierno cayó al 40,4% en abril y marcó el segundo peor registro de toda la gestión libertaria. Esta medición que realiza la Universidad Torcuato Di Tella acumuló cinco meses seguidos a la baja mientras el Ejecutivo prepara un informe de gestión clave.

Luis Caputo ministro de Economía Luis Caputo, ministro de Economía, aseguró que la inflación empezará a bajar luego del pico de marzo. Captura

"El proceso de desinflación se va a retomar", subrayó el ministro Luis "Toto" Caputo, para calmar las expectativas de inversores, empresarios y trabajadores. El titular del Ministerio de Economía sostuvo que "la inflación tuvo un pico en marzo, pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo".

Los precios del combustible impactaron en el consumo de marzo

Las ventas de naftas y gasoil en las estaciones de servicio alcanzaron los 1.394.360 metros cúbicos en marzo con una caída interanual del 1,8%. El sector cerró el primer trimestre del año con un retroceso acumulado del 1,1% frente al mismo período del 2025 debido a los constantes aumentos.

El segmento de naftas registró la contracción más fuerte con una baja del 2,4%, mientras que los productos más económicos como la súper fueron los más afectados. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, esta tendencia refleja una menor utilización de los vehículos particulares por la fuerte pérdida de poder adquisitivo.

YPF mantuvo el liderazgo del mercado con más del 55% de participación y fue la única empresa que logró una mejora leve en sus despachos. En contraste, 17 provincias del país mostraron caídas en el consumo de combustible con retrocesos que llegaron al 18% en la jurisdicción de Tucumán.