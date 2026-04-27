27 de abril de 2026 Inicio
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Cayó con fuerza la confianza en el Gobierno en abril: el nivel más bajo de toda la gestión Milei

El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 12,1% en abril y acumuló su cuarto descenso consecutivo en 2026. El tradicional indicador elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella tocó su punto más bajo desde la asunción presidencial y evidenció retrocesos en todos sus componentes y segmentos sociales.

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La confianza en el gobierno litertario cayó en abril por cuarto mes consecutivo.

La confianza en el gobierno litertario cayó en abril por cuarto mes consecutivo.

En abril de 2026, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella registró su cuarta baja consecutiva. El indicador cayó 12,1% en relación con marzo, lo que constituye el descenso más marcado del año, por encima de las variaciones negativas de enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%). Con un valor de 2,02 puntos, se trata además del nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei y la contracción más pronunciada desde diciembre de 2025.

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Pese a este deterioro, el nivel actual se ubica por encima del registrado durante la presidencia de Alberto Fernández en abril de 2022, cuando el índice alcanzó 1,44 puntos, una diferencia de 40,9% favorable a la administración actual. En contraste, se encuentra levemente por debajo del valor observado en abril de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri (2,07 puntos), con una brecha negativa de 2,1%.

En la comparación interanual, el ICG acumula una caída de 13,2% respecto de abril de 2025, mientras que el retroceso desde diciembre del mismo año asciende a 17,9%. De este modo, el promedio de la gestión Milei se ubica en 2,42 puntos, el más bajo desde su asunción.

Caídas en todos los componentes del Índice de Confianza

Los cinco componentes del índice mostraron descensos en abril y alcanzaron sus valores mínimos del año. El subíndice de Honestidad se mantuvo como el más alto, con 2,50 puntos, aunque retrocedió 8,4%. Capacidad disminuyó 2,0%, mientras que Eficiencia exhibió la mayor caída mensual, con un desplome de 21,4% hasta 1,87 puntos, el segundo registro más bajo de la actual administración. La Evaluación general del gobierno cayó 17,2% (1,64 puntos) y la Preocupación por el interés general bajó 13,9% (1,61 puntos).

En cuanto a las diferencias por género, la brecha se redujo respecto de marzo, aunque en un contexto de caída generalizada. El índice entre los hombres descendió 16,9% hasta 2,16 puntos, mientras que entre las mujeres cayó 4,1% hasta 1,85 puntos, acortando la distancia entre ambos segmentos de 0,67 a 0,31 puntos.

Por edad, el grupo de 18 a 29 años volvió a encabezar los niveles de confianza con 2,27 puntos y una suba de 2,3%. En cambio, el segmento de 30 a 49 años registró la mayor baja del mes, con una caída de 16,7% hasta 1,94 puntos. Entre los mayores de 50 años, el índice se ubicó en 2,03 puntos, tras retroceder 11,4%.

Las provincias con más y menos confianza con el gobierno de Milei

A nivel geográfico, todas las regiones mostraron descensos. El interior del país mantuvo el valor más alto, con 2,22 puntos (-11,9%), seguido por la Ciudad de Buenos Aires con 1,87 puntos (-11,8%). El Gran Buenos Aires presentó el nivel más bajo del AMBA, con 1,67 puntos tras una caída de 13,0%.

Según nivel educativo, quienes poseen estudios terciarios o universitarios encabezaron el ranking con 2,21 puntos (-7,9%). Les siguieron quienes completaron el nivel secundario, con la mayor contracción del mes (1,83 puntos, -19,0%), y finalmente el grupo con educación primaria, que registró 1,60 puntos (-4,2%).

Las expectativas económicas continúan siendo el principal factor de diferenciación. Entre quienes prevén una mejora en el próximo año, el índice alcanzó 4,03 puntos (-3,6%), mientras que aquellos que esperan una situación sin cambios registraron 2,49 puntos (-13,5%). En el extremo opuesto, quienes anticipan un empeoramiento obtuvieron el nivel más bajo, con 0,51 puntos, aunque con una leve suba de 2,0% respecto de marzo.

El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 6 y el 17 de abril de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos en 39 localidades del país, entre mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El margen de error es de ±0,06 puntos, con un nivel de confianza del 95%, lo que ubica el intervalo entre 1,90 y 2,15 puntos.

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