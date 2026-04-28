28 de abril de 2026 Inicio
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Una por una, todas las empresas estatales que buscará privatizar el Gobierno en 2026

Durante su discurso en la Expo EFI, el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló cuáles son las empresas que buscarán privatizar con el objetivo de recaudar u$s2.000 millones.

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Una por una, todas las empresas estatales que buscará privatizar el Gobierno antes de fin de año

En su exposición ante empresarios en la Expo EFI, el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló cuáles son las empresas estatales que el Gobierno buscará privatizar durante el 2026. El paquete incluye compañías estratégicas y concesiones de infraestructura, con una expectativa oficial de recaudación cercana a los u$s2.000 millones hacia fin de año.

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La lista de las empresas que el Gobierno buscará privatizar

  • Citelec S.A. (Transener): transporte de energía eléctrica en alta tensión, clave para vincular generación y distribución.
  • Centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín: plantas de generación que aportan potencia al sistema, especialmente en picos de consumo.
  • Concesiones hidroeléctricas: operación de represas y gestión de recursos hídricos para generación renovable.
  • Belgrano Cargas y Logística: red ferroviaria esencial para conectar economías regionales con puertos exportadores.
  • Intercargo: servicios de rampa en aeropuertos, desde equipaje hasta asistencia en pista.
  • AySA: principal operadora de agua potable y saneamiento en el área metropolitana.
  • Tandanor: astillero de gran escala dedicado a reparación y construcción naval.
  • Casa de la Moneda: impresión de billetes, acuñación y producción de documentos de seguridad.

Entre los procesos más avanzados aparece el de Transener, cuya licitación ya ingresó en la etapa de ofertas económicas. La propuesta más alta fue presentada por el consorcio Genneia–Edison Transmisión, con más de u$s356 millones, seguido por Central Puerto y Edenor.

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En paralelo, el Gobierno definió que los fondos provenientes de la privatización del Belgrano Cargas se destinen a infraestructura ferroviaria. La medida, oficializada por el Decreto 282/2026, establece la creación de un fideicomiso para financiar obras en las líneas que luego serán concesionadas.

Con este esquema, el Ejecutivo busca acelerar el ingreso de capital privado en áreas clave, al tiempo que intenta reforzar las cuentas públicas y sostener inversiones en infraestructura.

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