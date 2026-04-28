YPF reunió a sus embajadores Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Franco Colapinto en un encuentro único Con el lema “La mejor energía es la energía argentina”, la petrolera nacional reunió a los embajadores de su nueva campaña. La iniciativa busca reforzar el orgullo por la energía producida en el país. Por + Seguir en







De Paul, Messi y Colapinto por primera vez juntos en Miami.

En un esperado encuentro, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Franco Colapinto se reunieron como embajadores de YPF para celebrar la campaña “La mejor energía es la energía argentina”. La petrolera nacional destacó el orgullo de contar con figuras de la Selección y del piloto de Fórmula 1 como representantes de su identidad y compromiso con la patria.

Ídolos de Argentina además de una acción para acercar a los consumidores a la marca es el refuerzo identitario que necesita YPF para reafirmarse como la petrolera número uno de la Argentina. Si bien los tres deportistas de elite son los embajadores de la marca, es la primera vez que Franco Colapinto se reúne con uno de sus máximos ídolos: Lionel Messi.

El capitán del Inter de Miami recibió junto a Rodrigo de Paul al piloto de F1 en el centro de entrenamiento del equipo de la MLS. La foto del esperado encuentro revolucionó las redes sociales y Franco vivió su primer encuentro con Messi, una experiencia que había deseado mucho antes. “Quiero que sea algo natural”, había expresado.

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El ansiado encuentro entre Colapinto y Messi finalmente se dio en Miami de la mano de YPF y en el que también estuvo Rodrigo de Paul. La foto del momento desató una ola de reacciones en redes sociales, con hinchas celebrando y hasta dudando de su autenticidad. "Decime que es IA" reza un comentario en el posteo de Instagram de la marca.