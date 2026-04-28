28 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

YPF reunió a sus embajadores Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Franco Colapinto en un encuentro único

Con el lema “La mejor energía es la energía argentina”, la petrolera nacional reunió a los embajadores de su nueva campaña. La iniciativa busca reforzar el orgullo por la energía producida en el país.

Por
De Paul

De Paul, Messi y Colapinto por primera vez juntos en Miami. 

En un esperado encuentro, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Franco Colapinto se reunieron como embajadores de YPF para celebrar la campaña “La mejor energía es la energía argentina”. La petrolera nacional destacó el orgullo de contar con figuras de la Selección y del piloto de Fórmula 1 como representantes de su identidad y compromiso con la patria.

El momento en el que Prestianni insultó a Vinícius Junior.
Te puede interesar:

Nueva regla en el fútbol: los jugadores que se tapen la boca para hablar con un rival podrán ser expulsados

Ídolos de Argentina además de una acción para acercar a los consumidores a la marca es el refuerzo identitario que necesita YPF para reafirmarse como la petrolera número uno de la Argentina. Si bien los tres deportistas de elite son los embajadores de la marca, es la primera vez que Franco Colapinto se reúne con uno de sus máximos ídolos: Lionel Messi.

El capitán del Inter de Miami recibió junto a Rodrigo de Paul al piloto de F1 en el centro de entrenamiento del equipo de la MLS. La foto del esperado encuentro revolucionó las redes sociales y Franco vivió su primer encuentro con Messi, una experiencia que había deseado mucho antes. “Quiero que sea algo natural”, había expresado.

El ansiado encuentro entre Colapinto y Messi finalmente se dio en Miami de la mano de YPF y en el que también estuvo Rodrigo de Paul. La foto del momento desató una ola de reacciones en redes sociales, con hinchas celebrando y hasta dudando de su autenticidad. "Decime que es IA" reza un comentario en el posteo de Instagram de la marca.

Tras la imagen, muchos fanáticos sueñan con la presencia del astro del fútbol mundial en el Gran Premio de Miami, aunque aún no hay confirmación oficial. Lo que es seguro es que Colapinto cumplió uno de sus máximos sueños.

La estrategia de YPF confirma la tendencia del sector energético hacia la experiencia y la fidelización. La compañía argentina apuesta a capitalizar la fuerza de sus embajadores, como Messi, De Paul y Colapinto, para conectar a través de emociones compartidas y resaltar el talento argentino con proyección internacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El francés Ousmane Dembélé fue una de las figuras del PSG.
play

Show de fútbol, goles y llave abierta: PSG superó 5-4 a Bayern en una semifinal histórica

Nico González en la Selección argentina.

Preocupación en la Selección argentina: un futbolista clave se lesionó en la previa del Mundial 2026

El record histórico que podría romper Messi en el próximo Mundial. 

El impresionante récord que alcanzaría Lionel Messi en el Mundial 2026: lo deja arriba de varias leyendas

La vestimenta en Jordania es conservadora y modesta, basada en la tradición islámica. Se recomienda cubrir hombros, escote y rodillas, especialmente para mujeres, usando ropa holgada y ligera de algodón o lino.

Parte del Mundial 2026: qué vestimenta sulene utilizar en Jordania

Enzo Fernández estuvo en España junto a sus compañeros, Cucurellay Joao Pedro viendo el Madrid Open

Tras la sanción de Chelsea, Enzo Fernández cantó retruco: viaje a España y más rumores sobre un traspaso a Real Madrid

La selección de Argelia justamente se ha clasificado para el Mundial 2026 tras terminar como líder del Grupo G en las eliminatorias de la CAF.

Rival en el Mundial 2026: qué lugares son los mejores para visitar en Argelia

Rating Cero

El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

Escándalo y denuncia en Gran Hermano: "Me dijo que mi embarazo le arruinaba la carrera"

Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

Teto Medina habló de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon: "Haciéndole caso a los médicos"

Zoë Kravitz y Harry Styles.

Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos: el anillo del millón de dólares y cómo se enamoraron

La actividad debió interrumpirse cuando todos los jugadores se pusieron a llorar.

Tensión en Gran Hermano: qué decidió Telefe tras la dura confesión de Tamara Paganini

Maia Refucci y Franco Colapinto, cada vez más juntos.

Maia Reficco envió otro guiño y ¿confirmó la relación con Franco Colapinto?

La mediática explicó que entró a la casa para jugar en todo momento.

Gran Hermano: cómo fue el rating del ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y el adiós a Brian Sarmiento

últimas noticias

El modeloextractivista desplaza al productivo y golpea al empleo registrado. 

La industria concentra el 97% de la pérdida de empleo en 2026 y ya perdió casi 80 mil puestos de trabajo

Hace 5 minutos
Mientras algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía mostraron mejoras, otros sectores continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada.

La UIA le llevó al Gobierno una propuesta para garantizar el abastecimiento de gas

Hace 17 minutos
El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

Escándalo y denuncia en Gran Hermano: "Me dijo que mi embarazo le arruinaba la carrera"

Hace 36 minutos
El equipo de Caputo logró renovar el total de vencimientos de deuda en pesos.

Deuda en pesos: el Gobierno logró la renovación de los vencimientos y sumó u$s700 millones

Hace 43 minutos
Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

Teto Medina habló de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon: "Haciéndole caso a los médicos"

Hace 47 minutos