15 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El impacto de la crisis: el 68% de los hogares argentinos no llega al día 20 del mes con sus ingresos

Se trata de un informe que alertó sobre las dificultades para cubrir los gastos básicos mensuales, debido a la delicada situación económica. Casi el 60% tomó algún crédito o deuda en los últimos seis meses.

Por
El informe advirtió el impacto de la crisis económica.

El informe advirtió el impacto de la crisis económica.

Imagen generada con IA

Un informe de Zentrix Consultora advirtió que el 67,7% de los hogares argentinos no supera el día 20 de cada mes con sus ingresos, por lo que dos de cada tres personas se quedan sin dinero para afrontar los últimos 10 días. Además, sólo un 7,5% de los encuestados que llega a cubrir sus gastos básicos respondió que cuenta con capacidad de ahorro.

La inflación siguió su racha alcista en octubre.
Te puede interesar:

Argentina volvió a quedar segunda en el ranking de inflación de América Latina tras la aceleración de octubre

En tal sentido, el análisis puso el foco en el rendimiento de los salarios al subrayar que "la discusión ya no es solo cuánto se gana, sino hasta qué día alcanza". En tanto, el 82,4% de los entrevistados reconoció que sus ingresos no logran superar el 20 de cada mes, el 43,8% indicó que no pasa del día 15 y todos admitieron que no tienen margen de ahorro.

Los hogares argentinos, en una delicada situaci&oacute;n econ&oacute;mica.

Los hogares argentinos, en una delicada situación económica.

También subrayó que la porción de la población de clase media que no llega al 20 de cada mes con sus ingresos creció de un 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre. Entre los jóvenes, el 75% respondió que sus ingresos no pasan del 20 y que apenas el 2,1% logra ahorrar.

Por otra parte, el informe alertó que el 59,4% de los encuestados tomó algún crédito o deuda en los últimos seis meses y el 57,7% aseguró que lo hizo para cubrir gastos vinculados a los alimentos y la salud, mientras que el 18,3% para pagar tarifas y servicios. Además, se refirió al poder de compra y advirtió que "el 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación".

El Gobierno salió a explicar qué impulsó la inflación de octubre y defendió el rumbo económico

Tras la difusión del informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que situó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre en el 2,2%, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso las variables que, según el análisis oficial, incidieron en la medición mensual. El titular de Hacienda apuntó a la quita de subsidios por el Régimen de Zona Fría como el factor determinante del 2,2%, pero puso el foco en la inflación núcleo del 1,5%, el registro más bajo en más de un año.

En un posteo en sus redes, el ministro explicó que las tarifas y precios regulados subieron 2,9%, mientras que los productos estacionales registraron un salto del 5,5%. “El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, señaló Caputo.

A su vez, el titular de la cartera económica destacó el desempeño de la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— al ubicarse en 1,5%, su nivel más bajo desde julio de 2025. Según precisó, fuera de ese mes, el indicador y su promedio trimestral marcaron sus menores registros desde enero de 2018.

En la comparación interanual, el índice general llegó al 33,1%, acumulando tres meses seguidos en baja. En ese período, la inflación núcleo fue del 30,7%, los precios estacionales subieron 28,2% y los regulados 43,7%, mientras que prendas de vestir y calzado lideró los menores aumentos con apenas un 10%.

Noticias relacionadas

Conocé en que fecha cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre de 2026.

Calendario de pagos confirmado: cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2026

El dólar atravesó una semana estable y sin cambios. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de noviembre

La entidad que preside Santiago Bausili continuó con la compra de dólares.

El Banco Central sumó u$s40 millones en el mercado y las reservas superaron los u$s49.500 millones

El riesgo país no puede perforar el piso de los 800 puntos. 

Tras encontrar su nuevo piso, el riesgo país cerró la semana en 830 puntos

El dólar atravesó una semana estable. 

El dólar cerró la semana en $1.570, máximo histórico

El INDEC informó la capacidad instalada de septiembre. 

La capacidad instalada de la industria se ubicó en 60,1% durante septiembre

Rating Cero

Florencia Peña junto a su hijo Juan Otero.

En silla de ruedas y con la pierna enyesada: el hijo de Florencia Peña sufrió un grave accidente

Rusherking habló por primera vez sobre la ruptura con María Becerra. 

Rusherking rompió el silencio y habló sobre su infidelidad a María Becerra

Karl Urban mostró su preparación física para interpretar a Johnny Cage en Mortal Kombat II y mantenerse en forma a sus 54 años.

En forma a sus 54 años: así fue la sorprendente transformación de Karl Urban

Wanda Nara combinó un abrigo negro con una exclusiva cartera plateada de Louis Vuitton, un modelo vintage que dejó de fabricarse hace años.

Cuanto cuesta el bolso vintage que fue descontinuado y que ahora luce Wanda Nara

Joe Jonas se separó de la modelo Tatiana Gabriela tras un año de relación

Se separó Joe Jonas de la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela

Este es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano.

Así es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano

últimas noticias

Florencia Peña junto a su hijo Juan Otero.

En silla de ruedas y con la pierna enyesada: el hijo de Florencia Peña sufrió un grave accidente

Hace 11 minutos
El informe advirtió el impacto de la crisis económica.

El impacto de la crisis: el 68% de los hogares argentinos no llega al día 20 del mes con sus ingresos

Hace 31 minutos
El arquero de Maipú tendido en cesped: tuvo que ser atendido en una clínica. 

Escándalo en la Primera Nacional: fuertes cruces en redes entre Deportivo Madryn y Maipú tras la suspensión del partido

Hace 55 minutos
Video subido por Nouman Hassan en sus redes sociales.

Un leona atacó un joven mientras grababa un video para TikTok y lo mató: la policía detuvo a un influencer

Hace 1 hora
El discurso de León XIV ante miles de fieles en Pucallpa.

León XIV encara su última jornada en Perú antes de regresar al Vaticano: tras una histórica misa en Cusco, viaja a Pucallpa

Hace 1 hora