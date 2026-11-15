El impacto de la crisis: el 68% de los hogares argentinos no llega al día 20 del mes con sus ingresos

Se trata de un informe que alertó sobre las dificultades para cubrir los gastos básicos mensuales, debido a la delicada situación económica. Casi el 60% tomó algún crédito o deuda en los últimos seis meses.

Un informe de Zentrix Consultora advirtió que el 67,7% de los hogares argentinos no supera el día 20 de cada mes con sus ingresos , por lo que dos de cada tres personas se quedan sin dinero para afrontar los últimos 10 días. Además, sólo un 7,5% de los encuestados que llega a cubrir sus gastos básicos respondió que cuenta con capacidad de ahorro.

El relevamiento contradijo al presidente Javier Milei , quien afirmó en varias oportunidades que la población logra cubrir sus gastos básicos hasta volver a cobrar su sueldo, ya que señaló que el 14,9% de los encuestados contestó que agota su dinero antes del 10 y el 35,3% al día 15, mientras que el 31,1% aseguró que llega a fin de mes.

En tal sentido, el análisis puso el foco en el rendimiento de los salarios al subrayar que "la discusión ya no es solo cuánto se gana, sino hasta qué día alcanza". En tanto, el 82,4% de los entrevistados reconoció que sus ingresos no logran superar el 20 de cada mes, el 43,8% indicó que no pasa del día 15 y todos admitieron que no tienen margen de ahorro.

También subrayó que la porción de la población de clase media que no llega al 20 de cada mes con sus ingresos creció de un 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre. Entre los jóvenes, el 75% respondió que sus ingresos no pasan del 20 y que apenas el 2,1% logra ahorrar.

Por otra parte, el informe alertó que el 59,4% de los encuestados tomó algún crédito o deuda en los últimos seis meses y el 57,7% aseguró que lo hizo para cubrir gastos vinculados a los alimentos y la salud , mientras que el 18,3% para pagar tarifas y servicios. Además, se refirió al poder de compra y advirtió que "el 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación".

El Gobierno salió a explicar qué impulsó la inflación de octubre y defendió el rumbo económico

Tras la difusión del informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que situó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre en el 2,2%, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso las variables que, según el análisis oficial, incidieron en la medición mensual. El titular de Hacienda apuntó a la quita de subsidios por el Régimen de Zona Fría como el factor determinante del 2,2%, pero puso el foco en la inflación núcleo del 1,5%, el registro más bajo en más de un año.

En un posteo en sus redes, el ministro explicó que las tarifas y precios regulados subieron 2,9%, mientras que los productos estacionales registraron un salto del 5,5%. “El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, señaló Caputo.

A su vez, el titular de la cartera económica destacó el desempeño de la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— al ubicarse en 1,5%, su nivel más bajo desde julio de 2025. Según precisó, fuera de ese mes, el indicador y su promedio trimestral marcaron sus menores registros desde enero de 2018.

En la comparación interanual, el índice general llegó al 33,1%, acumulando tres meses seguidos en baja. En ese período, la inflación núcleo fue del 30,7%, los precios estacionales subieron 28,2% y los regulados 43,7%, mientras que prendas de vestir y calzado lideró los menores aumentos con apenas un 10%.