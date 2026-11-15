IR A
IR A

Cuanto cuesta el bolso vintage que fue descontinuado y que ahora luce Wanda Nara

La empresaria volvió a mostrar uno de los accesorios más llamativos de su colección y sorprendió por la historia detrás de esta pieza de lujo, que pertenece a una edición limitada de hace dos décadas.

Wanda Nara combinó un abrigo negro con una exclusiva cartera plateada de Louis Vuitton

Wanda Nara combinó un abrigo negro con una exclusiva cartera plateada de Louis Vuitton, un modelo vintage que dejó de fabricarse hace años.

  • Wanda Nara compartió en redes sociales imágenes de uno de sus recientes looks.
  • El accesorio forma parte de una colección presentada durante la etapa de Marc Jacobs en una reconocida firma internacional.
  • La pieza pertenece a una edición limitada lanzada para la temporada otoño-invierno 2006/07.
  • Actualmente, ejemplares similares aparecen en el mercado de reventa y son buscados por coleccionistas.

Cuanto cuesta el bolso vintage que fue descontinuado y que ahora luce Wanda Nara: la empresaria volvió a sorprender con uno de los accesorios más exclusivos de su colección. Se trata de un modelo de edición limitada que dejó de fabricarse hace años y que actualmente se consigue en el mercado de reventa.

Karl Urban mostró su preparación física para interpretar a Johnny Cage en Mortal Kombat II y mantenerse en forma a sus 54 años.
Te puede interesar:

En forma a sus 54 años: así fue la sorprendente transformación de Karl Urban

Wanda volvió a llamar la atención con una de sus piezas de lujo. En una de sus recientes publicaciones en redes sociales, la conductora mostró un modelo de Louis Vuitton que se destaca por su acabado metalizado y su particular efecto espejo.

La conductora lo llevó con un abrigo negro con lazo en la cintura, una elección que permitió que el tono plateado del accesorio se destacara todavía más. El protagonista vintage no fue el único detalle de lujo que mostró la empresaria. En otra de sus recientes publicaciones, eligió un conjunto de sastrería negra con una fuerte impronta nocturna.

Así es el bolso que lució Wanda Nara

El modelo es el Monogram Miroir Speedy 35, una pieza que pertenece a una colección presentada por la firma francesa durante la etapa de Marc Jacobs como director creativo. Su diseño se aleja de la tradicional lona marrón de la marca y apuesta por una superficie plateada ultrarreflectante.

La cartera pertenece a una edición limitada de 2006 y fue creada para la colección otoño-invierno 2006/07. La línea recibió el nombre de Monogram Miroir, en referencia a su apariencia espejada. A diferencia de otros modelos actuales de Louis Vuitton, esta versión ya no se encuentra en las tiendas de la marca. Fue discontinuada hace años y actualmente aparece principalmente en plataformas y negocios especializados en artículos vintage y de reventa.

Según los valores de los ejemplares disponibles en ese mercado, el Monogram Miroir Speedy 35 puede alcanzar entre 3.000 y 5.000 dólares, dependiendo de su estado de conservación y de las condiciones de cada venta. El accesorio conserva la silueta clásica de la línea Speedy, pero incorpora una terminación completamente diferente a la tradicional.

El material plateado refleja la luz y genera una apariencia metálica que convierte a la pieza en la protagonista de cualquier look. El característico monograma de la maison francesa aparece integrado sobre esta superficie brillante, mientras que el tamaño Speedy 35 ofrece una estructura amplia que se diferencia de las versiones más pequeñas que suelen verse actualmente.

Llevó un saco esmoquin largo y entallado como vestido, con solapas de satén y un pronunciado escote en V. Completó el estilismo con medias negras traslúcidas y botas bucaneras de cuero con taco alto. Como accesorios sumó joyería, entre ella un reloj y un anillo de oro con diamantes. El maquillaje se centró en los ojos, con delineado negro y sombras en tonos tierra, mientras que los labios nude aportaron un contraste más sobrio.

Noticias relacionadas

Su incorporación todavía no fue confirmada de manera oficial.

Se supo quién sería el jurado "bajo siete llaves" que reemplazaría a Damián Betular en MasterChef

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

últimas noticias

Florencia Peña junto a su hijo Juan Otero.

En silla de ruedas y con la pierna enyesada: el hijo de Florencia Peña sufrió un grave accidente

Hace 19 minutos
El informe advirtió el impacto de la crisis económica.

El impacto de la crisis: el 68% de los hogares argentinos no llega al día 20 del mes con sus ingresos

Hace 39 minutos
El arquero de Maipú tendido en cesped: tuvo que ser atendido en una clínica. 

Escándalo en la Primera Nacional: fuertes cruces en redes entre Deportivo Madryn y Maipú tras la suspensión del partido

Hace 1 hora
Video subido por Nouman Hassan en sus redes sociales.

Un leona atacó un joven mientras grababa un video para TikTok y lo mató: la policía detuvo a un influencer

Hace 1 hora
El discurso de León XIV ante miles de fieles en Pucallpa.

León XIV encara su última jornada en Perú antes de regresar al Vaticano: tras una histórica misa en Cusco, viaja a Pucallpa

Hace 1 hora