La empresaria volvió a mostrar uno de los accesorios más llamativos de su colección y sorprendió por la historia detrás de esta pieza de lujo, que pertenece a una edición limitada de hace dos décadas.

Cuanto cuesta el bolso vintage que fue descontinuado y que ahora luce Wanda Nara: la empresaria volvió a sorprender con uno de los accesorios más exclusivos de su colección. Se trata de un modelo de edición limitada que dejó de fabricarse hace años y que actualmente se consigue en el mercado de reventa.

Wanda volvió a llamar la atención con una de sus piezas de lujo. En una de sus recientes publicaciones en redes sociales, la conductora mostró un modelo de Louis Vuitton que se destaca por su acabado metalizado y su particular efecto espejo.

La conductora lo llevó con un abrigo negro con lazo en la cintura, una elección que permitió que el tono plateado del accesorio se destacara todavía más. El protagonista vintage no fue el único detalle de lujo que mostró la empresaria. En otra de sus recientes publicaciones, eligió un conjunto de sastrería negra con una fuerte impronta nocturna.

El modelo es el Monogram Miroir Speedy 35 , una pieza que pertenece a una colección presentada por la firma francesa durante la etapa de Marc Jacobs como director creativo. Su diseño se aleja de la tradicional lona marrón de la marca y apuesta por una superficie plateada ultrarreflectante.

La cartera pertenece a una edición limitada de 2006 y fue creada para la colección otoño-invierno 2006/07. La línea recibió el nombre de Monogram Miroir, en referencia a su apariencia espejada. A diferencia de otros modelos actuales de Louis Vuitton, esta versión ya no se encuentra en las tiendas de la marca. Fue discontinuada hace años y actualmente aparece principalmente en plataformas y negocios especializados en artículos vintage y de reventa.

Según los valores de los ejemplares disponibles en ese mercado, el Monogram Miroir Speedy 35 puede alcanzar entre 3.000 y 5.000 dólares, dependiendo de su estado de conservación y de las condiciones de cada venta. El accesorio conserva la silueta clásica de la línea Speedy, pero incorpora una terminación completamente diferente a la tradicional.

El material plateado refleja la luz y genera una apariencia metálica que convierte a la pieza en la protagonista de cualquier look. El característico monograma de la maison francesa aparece integrado sobre esta superficie brillante, mientras que el tamaño Speedy 35 ofrece una estructura amplia que se diferencia de las versiones más pequeñas que suelen verse actualmente.

Llevó un saco esmoquin largo y entallado como vestido, con solapas de satén y un pronunciado escote en V. Completó el estilismo con medias negras traslúcidas y botas bucaneras de cuero con taco alto. Como accesorios sumó joyería, entre ella un reloj y un anillo de oro con diamantes. El maquillaje se centró en los ojos, con delineado negro y sombras en tonos tierra, mientras que los labios nude aportaron un contraste más sobrio.