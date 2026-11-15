Se separó uno de los Jonas Brothers: el inesperado motivo detrás de la ruptura que nadie vio venir La noticia de la ruptura sorprendió a los seguidores del grupo y generó miles de teorías en internet. Según varios medios estadounidenses, la relación llegó a su fin hace algunas semanas, pero todavía no lo confirmaron ni negaron de manera oficial. Agregar C5N en









Jonas Brothers: Nick, Joe y Kevin.

Tras un año de relación se separó Joe Jonas de la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela. Así lo confirmaron varios medios estadounidenses, ambos habrían roto su vínculo hace semanas porque "simplemente tienen estilos de vida diferentes". Sin embargo, ninguno de los dos involucrados confirmó o negó la noticia.

El medio Us Weekly pudo hablar con una fuente cercana a las dos celebridades quién confirmó la ruptura a pesar de que "pasaron un verano muy divertido viajando juntos, pero luego las cosas cambiaron en la relación".

"Las cosas empezaron a cambiar cuando Joe se fue ocupando más con sus compromisos laborales y pasaban más tiempo separados", añadieron.

Los primeros rumores de romance entre Joe Jonas y Tatiana surgieron en enero de 2026, pero algunos sitios ya los relacionaban desde 2025. "Se lo pasaron muy bien juntos y hacían muy buena pareja, así que sus amigos aún tienen la esperanza de que puedan arreglar las cosas. Pero ahora mismo, simplemente tienen estilos de vida diferentes", remarcaron.