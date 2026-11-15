Se separó uno de los Jonas Brothers: el inesperado motivo detrás de la ruptura que nadie vio venir

Tras un año de relación se separó Joe Jonas de la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela. Así lo confirmaron varios medios estadounidenses, ambos habrían roto su vínculo hace semanas porque "simplemente tienen estilos de vida diferentes". Sin embargo, ninguno de los dos involucrados confirmó o negó la noticia.
El medio Us Weekly pudo hablar con una fuente cercana a las dos celebridades quién confirmó la ruptura a pesar de que "pasaron un verano muy divertido viajando juntos, pero luego las cosas cambiaron en la relación".
"Las cosas empezaron a cambiar cuando Joe se fue ocupando más con sus compromisos laborales y pasaban más tiempo separados", añadieron.
Los primeros rumores de romance entre Joe Jonas y Tatiana surgieron en enero de 2026, pero algunos sitios ya los relacionaban desde 2025. "Se lo pasaron muy bien juntos y hacían muy buena pareja, así que sus amigos aún tienen la esperanza de que puedan arreglar las cosas. Pero ahora mismo, simplemente tienen estilos de vida diferentes", remarcaron.
A pesar de esto ambos confirmaron su relación con un posteo en Instagram en abril de 2026, donde Joe subió varias fotografías entre ellas una que se encontraba con Tatiana. Debajo de la publicación escribió: "Si estás viendo esto, significa que mi vídeo de YT de Puerto Rico está disponible ahora".