Así es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano La actriz lució un outfit con estética retro que marca una de las tendencias para los días de calor. Agregar C5N en









Este es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano. GC Images

Anne Hathaway apostó por un estilo inspirado en la moda de los años 2000.

El diseño recupera la estética de los clásicos vestidos lenceros de aquella época.

El conjunto tuvo relación con la promoción de La Odisea y sus referencias a la Antigua Grecia.

La actriz completó el outfit con sandalias metálicas y joyería discreta. La moda de los años 2000 sigue presente en las tendencias actuales y algunas prendas de aquella época vuelven a ganar protagonismo con nuevas combinaciones. Esta vez, Anne Hathaway apostó por un estilo que recupera la estética de principio del siglo, con una propuesta elegante y relajada que resulta ideal para los días de calor. La actriz eligió un vestido satinado que combina movimiento, brillo y una silueta delicada.

Así fue el look con estética de los 2000 que lució Anne Hathaway. Getty Images El diseño pertenece a GapStudio y fue creado por Zac Posen, quien le dio un aire más sofisticado a una prenda inspirada en los clásicos vestidos lenceros. Su caída fluida y su corte relajado recuerdan a una de las tendencias más características de fines de los 90 y principios de los 2000, aunque con detalles que lo adaptan a la moda actual.

La elección también estuvo relacionada con la promoción de La Odisea, la película que formó parte de la agenda de Hathaway durante los últimos meses. En ese contexto, sus looks incorporaron referencias visuales al universo de la Antigua Grecia, a través de telas livianas, siluetas suaves y diseños con movimiento, sin necesidad de recurrir a disfraces o elementos demasiado literales.

Cómo es el look veraniego de Anne Hathaway Uno de los puntos fuertes del conjunto es su diseño satinado, que aporta brillo sin necesidad de sumar demasiados accesorios. La tela acompaña los movimientos del cuerpo y genera una caída natural, mientras que el corte holgado le da comodidad y permite que la prenda se adapte a distintas siluetas.

Así fue el look con estética de los 2000 que lució Anne Hathaway. Getty Images Para completar el outfit, la actriz eligió sandalias metálicas y algunas joyas discretas. De esta manera, mantuvo una combinación sencilla en la que el vestido quedó como protagonista. Los accesorios sumaron un toque de brillo y elegancia, pero sin recargar el resultado ni quitarle importancia al diseño principal.