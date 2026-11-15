15 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Escándalo en la Primera Nacional: fuertes cruces en redes entre Deportivo Madryn y Maipú tras la suspensión del partido

El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de Reducido, se paró cuando iba 3-1 a favor del local y el arquero visitante fuera alcanzado por una pirotecnia arrojada desde la tribuna. Hay diferencia en los certificados médicos presentados, con sellos y matrículas tapadas.

Por
El arquero de Maipú tendido en cesped: tuvo que ser atendido en una clínica. 

El arquero de Maipú tendido en cesped: tuvo que ser atendido en una clínica. 

Una nueva polémica quedó instalada en el ascenso del fútbol argentino luego el partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú que terminó suspendido cuando el conjunto local ganaba 3-1 y el arquero visitante, Nahuel Galardi, sea alcanzado por una pirotecnia arrojada desde una de las tribunas.

Ronaldinho tiene 46 años.
Te puede interesar:

Bombazo: Ronaldinho desafía al tiempo y vuelve a jugar al fútbol luego de once años

Todo comenzó luego de que el futbolista sea atendido en una clínica de la ciudad patagónica y los clubes expongan diferencias en los certificados médicos: uno dice que el jugador sufrió una "conmoción acústica", mientras que otro manifiesta la inexistencia de "impedimentos físicos que le imposibilitaran seguir jugando".

En lo que respecta a lo estríctamente deportivo, a los 36 minutos del segundo tiempo, hinchas de Deportivo Madryn arrojaron una bomba de estruendo que detonó muy cerca del área de Maipú. Galardi cayó aturdido al césped y debió ser retirado en ambulancia hacia un centro médico.

El árbitro Bryan Ferreyra demoró el encuentro durante poco más de 50 minutos y, ante la negativa de los jugadores de Maipú a continuar por falta de garantías, el juez decidió suspender el partido de forma definitiva.

Parte médico y cruce de comunicados

El certificado presentado por Deportivo Maipú indica que el arquero sufrió una conmoción acústica con síntomas de tinnitus (zumbidos), cefalea y fotofobia. Establece 48 horas de reposo y estudios complementarios para descartar secuelas. El detalle es que en la copia difundida por el club mendocino, los datos y la matrícula del médico interviniente aparecen tachados.

Mientras que el certificado que dio a conocer el conjunto local de Deportivo Madryn sostiene que el futbolista no presentaba lesiones, secuelas ni impedimentos físicos para seguir jugando. Incluso detalla que Galardino no sufrió hemorragias, conservaba la fuerza física simétrica y estaba orientado en tiempo y espacio.

El club chubutense publicó el documento completo, destacando que exhibe el sello original, nombre y matrícula del profesional para cuestionar la validez del parte mostrado por Maipú.

Qué pasará con el partido entre Deportivo Madryn y Maipú

El futuro de la llave quedó ahora en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que analizará el informe del árbitro Bryan Ferreyra, los descargos de ambos clubes y la validez de los certificados médicos. Se plantean dos escenarios para la resolución del el partido, además de posibles sanciones disciplinarias:

  • Reanudación de los minutos restantes: el tribunal puede ordenar que se jueguen los 9 minutos que faltaban manteniendo el marcador 3-1 a favor de Deportivo Madryn. En caso que esto ocurra, el encuentro sería a puertas cerradas y en una cancha neutral.
  • Eliminación directa de Deportivo Madryn: si el tribunal considera que la agresión con pirotecnia fue responsabilidad exclusiva de la parcialidad local y que el arquero quedó imposibilitado de seguir, puede darle el partido por perdido al local y otorgarle la clasificación al rival.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro. 

Eduardo Domínguez, picante antes de la final de la Sudamericana con Boca: "Hace 18 años que no ganan nada"

El Calamar buscará ganar la Copa Argentina para clasificar a la Copa Libertadores 2027.

El dilema de Platense: por qué la victoria de Boca no le aseguró el pasaje a la Copa Libertadores 2027

Boca venció 3 a 0 a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina. Antes, tendrá otros compromisos.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Banfield por Copa Argentina

El Cartero de Agronomía ya había vivido el mismo blooper de un arquero en 2015.

El blooper del año en el Ascenso: el arquero de Comunicaciones metió la pelota en su propio arco al sacar con la mano

Boca golea a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza. 
play

Un sólido Boca goleó 3 a 0 a Banfield y es finalista de la Copa Argentina

La Selección se despedirá del año ante su público el martes 17 frente a Costa Rica en Córdoba.

La Selección piensa en Costa Rica: se entrenó en Ezeiza tras la derrota ante Uruguay

Rating Cero

Florencia Peña junto a su hijo Juan Otero.

En silla de ruedas y con la pierna enyesada: el hijo de Florencia Peña sufrió un grave accidente

Rusherking habló por primera vez sobre la ruptura con María Becerra. 

Rusherking rompió el silencio y habló sobre su infidelidad a María Becerra

Karl Urban mostró su preparación física para interpretar a Johnny Cage en Mortal Kombat II y mantenerse en forma a sus 54 años.

En forma a sus 54 años: así fue la sorprendente transformación de Karl Urban

Wanda Nara combinó un abrigo negro con una exclusiva cartera plateada de Louis Vuitton, un modelo vintage que dejó de fabricarse hace años.

Cuanto cuesta el bolso vintage que fue descontinuado y que ahora luce Wanda Nara

Joe Jonas se separó de la modelo Tatiana Gabriela tras un año de relación

Se separó Joe Jonas de la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela

Este es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano.

Así es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano

últimas noticias

Florencia Peña junto a su hijo Juan Otero.

En silla de ruedas y con la pierna enyesada: el hijo de Florencia Peña sufrió un grave accidente

Hace 19 minutos
El informe advirtió el impacto de la crisis económica.

El impacto de la crisis: el 68% de los hogares argentinos no llega al día 20 del mes con sus ingresos

Hace 39 minutos
El arquero de Maipú tendido en cesped: tuvo que ser atendido en una clínica. 

Escándalo en la Primera Nacional: fuertes cruces en redes entre Deportivo Madryn y Maipú tras la suspensión del partido

Hace 1 hora
Video subido por Nouman Hassan en sus redes sociales.

Un leona atacó un joven mientras grababa un video para TikTok y lo mató: la policía detuvo a un influencer

Hace 1 hora
El discurso de León XIV ante miles de fieles en Pucallpa.

León XIV encara su última jornada en Perú antes de regresar al Vaticano: tras una histórica misa en Cusco, viaja a Pucallpa

Hace 1 hora