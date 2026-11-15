Escándalo en la Primera Nacional: fuertes cruces en redes entre Deportivo Madryn y Maipú tras la suspensión del partido

El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de Reducido, se paró cuando iba 3-1 a favor del local y el arquero visitante fuera alcanzado por una pirotecnia arrojada desde la tribuna. Hay diferencia en los certificados médicos presentados, con sellos y matrículas tapadas.

El arquero de Maipú tendido en cesped: tuvo que ser atendido en una clínica.

Una nueva polémica quedó instalada en el ascenso del fútbol argentino luego el partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú que terminó suspendido cuando el conjunto local ganaba 3-1 y el arquero visitante, Nahuel Galardi, sea alcanzado por una pirotecnia arrojada desde una de las tribunas.

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Todo comenzó luego de que el futbolista sea atendido en una clínica de la ciudad patagónica y los clubes expongan diferencias en los certificados médicos: uno dice que el jugador sufrió una "conmoción acústica", mientras que otro manifiesta la inexistencia de "impedimentos físicos que le imposibilitaran seguir jugando".

En lo que respecta a lo estríctamente deportivo, a los 36 minutos del segundo tiempo, hinchas de Deportivo Madryn arrojaron una bomba de estruendo que detonó muy cerca del área de Maipú. Galardi cayó aturdido al césped y debió ser retirado en ambulancia hacia un centro médico.

El árbitro Bryan Ferreyra demoró el encuentro durante poco más de 50 minutos y, ante la negativa de los jugadores de Maipú a continuar por falta de garantías, el juez decidió suspender el partido de forma definitiva.

El certificado presentado por Deportivo Maipú indica que el arquero sufrió una conmoción acústica con síntomas de tinnitus (zumbidos), cefalea y fotofobia. Establece 48 horas de reposo y estudios complementarios para descartar secuelas. El detalle es que en la copia difundida por el club mendocino, los datos y la matrícula del médico interviniente aparecen tachados.

Mientras que el certificado que dio a conocer el conjunto local de Deportivo Madryn sostiene que el futbolista no presentaba lesiones, secuelas ni impedimentos físicos para seguir jugando. Incluso detalla que Galardino no sufrió hemorragias, conservaba la fuerza física simétrica y estaba orientado en tiempo y espacio.

El club chubutense publicó el documento completo, destacando que exhibe el sello original, nombre y matrícula del profesional para cuestionar la validez del parte mostrado por Maipú.





Desde el Club Social y Deportivo Madryn, ponemos a disposición el certificado médico original emitido por el Sanatorio Privado Santa María, donde a diferencia del certificado difundido por el club visitante, aquí puede verse el sello… pic.twitter.com/IXVHBftXFm — Club Social y Deportivo Madryn (@ClubMadryn) November 15, 2026

Qué pasará con el partido entre Deportivo Madryn y Maipú

El futuro de la llave quedó ahora en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que analizará el informe del árbitro Bryan Ferreyra, los descargos de ambos clubes y la validez de los certificados médicos. Se plantean dos escenarios para la resolución del el partido, además de posibles sanciones disciplinarias: