15 de noviembre de 2026 Inicio
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Un leona atacó un joven mientras grababa un video para TikTok y lo mató: la policía detuvo a un influencer

Las autoridades arrestaron a Nouman Hassan, reconocido creador de contenidos y al dueño de un criadero privado en Pakistán donde trabajaba la víctima. En redes siempre compartía videos junto a estos animales en situaciones peligrosas.

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Video subido por Nouman Hassan en sus redes sociales.

Video subido por Nouman Hassan en sus redes sociales.

Un joven de 19 años murió después de que una leona lo atacara mientras grababa un video para TikTok dentro de un criadero privado de Pakistán. Las autoridades detuvieron al influencer y creador de contenido Nouman Hassan y al dueño del espacio donde trabajaba la víctima.

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La víctima fue identificada como Talha, de 19 años, que trabajaba en el establecimiento donde criaban animales salvajes junto a su papá y su hermano.

Según la reconstrucción de las autoridades, el dueño del lugar Nouman Hassan arribó el pasado miércoles 12 con la intención de grabar un video para redes sociales con una de las leonas. Ante esta situación le pidió a Talha que sacara al animal de su jaula.

Fue justo en ese momento cuando ocurrió el ataque, el joven fue trasladado de inmediato al hospital pero sus heridas eran de extrema gravedad por lo que falleció en el lugar.

La cuenta oficial de la Policía compartió una imagen de los detenidos por la muerte de Talha, tanto al dueño del establecimiento junto a un "tiktoker en relación con la muerte de un joven de 19 años tras el ataque de una leona".

Sin embargo, tanto el influencer como el dueño trataron de hacer pasar el ataque de la leona "como el ataque de un perro". Ante esta situación "la leona agresora fue entregada bajo custodia al departamento de Vida Silvestre (Wildlife), mientras continúa la investigación sobre los permisos de tenencia del animal, las medidas de seguridad y una posible negligencia. Se está registrando una causa penal por el incidente".

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Un encuentro inesperado durante una salida al mar terminó convirtiéndose en una experiencia que sorprendió a miles de personas. Eduardo Mondaca, un buzo de Iquique, Chile, comenzó a visitar a un pulpo que encontró entre las rocas de Caleta San Marcos y, con el paso de los días, logró acercarse cada vez más al animal. Los videos de sus encuentros se difundieron en redes sociales.

Todo comenzó cuando Eduardo recorría la zona junto a su hermano y descubrió al pulpo en un sector donde nunca antes había visto uno. El primer acercamiento no fue sencillo: el animal reaccionó de manera defensiva, lanzó agua y tinta, se escondió y cambió de color. A partir de ese momento, el buzo decidió regresar para observarlo con más tranquilidad.

Durante las primeras visitas, se sentaba cerca de la cueva donde el pulpo se refugiaba y esperaba sin invadir su espacio. Poco a poco, el animal empezó a acercarse y a asomarse para observarlo. Después de unos tres meses de encuentros, la situación cambió por completo: cuando Eduardo llega al lugar, el pulpo se acerca a la orilla y hasta busca tocarlo con sus tentáculos.

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