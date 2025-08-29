29 de agosto de 2025 Inicio
El Gobierno oficializó un aumento en los impuestos a los combustibles: cómo quedarán los precios de la nafta y el gasoil

Mediante el Decreto 617/2025, la administración nacional dispuso un nuevo esquema de actualización en dos tramos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a partir de septiembre.

Por
Los impuestos a combustibles rigen a partir de septiembre.
Los impuestos a combustibles rigen a partir de septiembre.YPF

El Gobierno oficializó un nuevo esquema de actualización de impuestos para combustibles líquidos y al dióxido de carbono que comenzará a regir a partir de septiembre mediante el Decreto 617/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El documento publicado lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: "Se previó que los referidos montos fijos se actualizasen por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)".

Según lo establecido previamente por la Ley 23.966, la cual establece que la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil deben ajustarse trimestralmente según el IPC. Además, señalaron que con "el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos originados en las actualizaciones correspondientes al año calendario 2024 y al primer y segundo trimestres calendario del año 2025".

BO incremento combustibles cuadro 29-8-25
Captura del Boletín Oficial.

Captura del Boletín Oficial.

En relación con los aumentos, en el gasoil se aumentará $8.577 por litro para el gravamen general, $2.895 para la alícuota diferencial en las regiones como la Patagonia y otras zonas del interior del país, y el $0,978 por litro por el gravamen al CO2. En el caso de la nafta, se aplicará un incremento de $10.523 por litro en el impuesto sobre combustibles líquidos y de $0,645 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.

Segunda Fase del aumento: a partir del 1° de octubre de 2025

Se aplicará el incremento total acumulado en los montos de impuestos. Este incremento resultará de la adición de los remanentes de la actualización del año calendario 2024 y de las correspondientes al primer y segundo trimestre calendario del año 2025.

La medida se encuadra dentro de la necesidad del gobierno de fortalecer las cuentas fiscales ante la posibilidad de tener que responder al paquete de leyes que aprobó el Congreso en las últimas semanas.

