Está en Netflix y es una comedia romántica que le está gustando a todos Una poducción que mezcla moda, inclusión y romance se convirtió en tendencia en la plataforma de streaming y ya conquistó a miles de usuarios en Argentina.







Las comedias románticas tienen un magnetismo especial: cuando aparecen en Netflix, suelen trepar rápido al ranking de lo más visto. Eso es exactamente lo que pasó con Romance con estilo, una película que llegó en 2025 y ya se convirtió en la favorita de quienes buscan algo liviano, divertido y con un mensaje actual.

Lo que la diferencia de otras historias del género es que se anima a meterse en un mundo que pocas veces se muestra con honestidad en la pantalla: la moda vista desde la diversidad de talles y la autoaceptación. En vez de repetir el cliché de la modelo perfecta o el diseñador excéntrico, propone una mirada más fresca, cercana y realista.

romanceeee Netflix: sinopsis de Romance con Estilo La historia sigue a Ella Richards, una diseñadora de modas especializada en talles grandes, cuyos bocetos llaman la atención de Derek Colby, un poderoso editor que quiere modernizar su revista y darle un enfoque distinto. El primer encuentro entre ambos es todo menos perfecto, pero de esa tensión inicial nace una colaboración que pronto trasciende lo profesional.

A medida que trabajan codo a codo, el vínculo se va transformando en algo más. La película pone sobre la mesa temas como inclusión, confianza y la búsqueda de un lugar propio en un entorno competitivo. Al mismo tiempo, muestra cómo el amor puede aparecer donde menos se lo espera, incluso en un ámbito tan exigente como la industria de la moda.

El film no es una obra maestra del cine romántico, pero engancha porque mezcla ternura y humor en dosis justas. Los personajes secundarios también aportan frescura: colegas, amigos y familiares que funcionan como apoyo o como contrapunto en la evolución de los protagonistas.

Romance in Style Para quienes disfrutan de las historias de amor con trasfondo laboral o que tienen un pie en la cultura pop, Romance con estilo resulta una opción ideal. Y aunque algunos críticos señalan que no se escapa de ciertos lugares comunes del género, lo cierto es que su mensaje inclusivo y la química entre sus actores le dan un aire distinto dentro del catálogo de Netflix. Hoy está entre las más vistas de la plataforma en Argentina y, si sigue en esa línea, podría transformarse en una de esas comedias románticas que el público recuerda con cariño, incluso cuando aparecen nuevas producciones en el horizonte. Netflix: tráiler de Romance con Estilo Embed Netflix: elenco de Romance con Estilo Jaicy Elliot (Ella Richards)

Benjamin Hollingsworth (Derek Colby)

Connie Manfredi (Katie)

Jorja Cadence (Liza)

Candice Uffine (Candice)

Laura Soltis (Claudia)