¿No era real? Esta famosa pareja de Hollywood podría ser puro marketing y nunca estuvieron juntos

Su vínculo habría sido parte de una campaña publicitaria. Según un periodista, nunca existió una relación fuera de las cámaras.

Durante meses, los flashes de Hollywood apuntaron a una supuesta relación que nadie esperaba: Pamela Anderson y Liam Neeson. Sonrisas compartidas, gestos cómplices y apariciones en eventos alimentaron la idea de un romance que ilusionó a miles de fanáticos. Pese a eso, un reconocido periodista especializado en espectáculos asegura que todo habría sido un montaje cuidadosamente planificado.

El mundo del entretenimiento demostró en numerosas ocasiones que los rumores románticos funcionan como una fuerte herramienta de promoción. La química entre celebridades, potenciada por cámaras y declaraciones sugestivas , suele convertirse en un recurso de marketing con gran impacto en taquilla. Y este caso, según trascendió, no sería la excepción.

Los últimos comentarios apuntan a que esta supuesta relación nunca existió fuera de las cámaras. El supuesto romance habría sido parte de una estrategia publicitaria para llamar la atención del público y reforzar el éxito de una película que necesitaba repercusión mundial.

Rob Shuter, periodista británico especializado en farándula, publicó en su plataforma Substack que la relación entre Anderson y Neeson jamás fue real. De acuerdo con sus fuentes, todo formaba parte de la campaña promocional de La pistola desnuda. “No se dejen engañar por los abrazos ni las miradas: nunca fueron pareja” , sostuvo, señalando que detrás de cada gesto había un objetivo comercial.

Esta supuesta relación generó gran revuelo, debido al perfil tan diferente de ambos artistas y a la discreción con la que Neeson suele manejar su vida personal.

Las imágenes que circularon en alfombras rojas, los guiños frente a la prensa y hasta frases llamativas, como cuando Neeson confesó en televisión estar “locamente enamorado”, habrían sido simples recursos para potenciar la expectativa en torno al estreno. Pamela, con una sonrisa cómplice, reforzaba ese relato sin llegar nunca a confirmar un vínculo sentimental.

Liam Neeson Pamela Anderson GettyImages

El plan funcionó: los medios multiplicaron titulares sobre el supuesto romance, los fans se entusiasmaron con la idea de verlos juntos y la promoción de la película alcanzó mayor repercusión. Sin embargo, tal como explicó Shuter, ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia, dejando que la especulación hiciera su trabajo.

Cuando la promoción llegó a su fin, los portales comenzaron a hablar de una ruptura, aunque, según el periodista, en realidad no había nada que terminar. “Las historias de amor venden entradas, y Hollywood lo sabe. En este caso, Pamela y Liam solo cumplieron con un rol estratégico”, aseguró.

El caso generó debate en redes sociales, donde muchos seguidores se mostraron sorprendidos al enterarse de que todo habría sido un montaje. Mensajes de decepción y asombro inundaron X, especialmente de quienes habían celebrado la idea de un nuevo comienzo para Neeson tras la pérdida de su esposa. Para el especialista, este episodio es una muestra clara de cómo la industria del cine puede construir relatos ficticios capaces de emocionar y atraer al público.