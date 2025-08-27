José Bonacci responsabilizó a Martín Menem por el accidente de su hija y él se defendió en Diputados

27 de agosto de 2025 Inicio
Después de que el chofer del Congreso que trasladaba a la diputada Rocío Bonacci se quedara dormido sobre la ruta 9, el dirigente de Unite acusó a Menem de "negligente". "Todo lo que nos compete en términos de responsabilidad ha sido chequeado", respondió el titular de la Cámara baja.

Por
Menem lo hizo

"Menem lo hizo", ironizó Bonacci sobre el accidente que sufrió junto a su hija.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió durante la sesión de este miércoles al accidente que sufrieron la diputada libertaria Rocío Bonacci y su padre, José Bonacci, mientras viajaban en un auto oficial del Congreso, y negó cualquier responsabilidad en el hecho.

El cruce con el dirigente del partido Unite se produjo a raíz de sus declaraciones en Argenzuela, por Radio 10, donde dio detalles del incidente que ocurrió minutos después de las 8:30 sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de la localidad de Ramallo.

"Primero, no fue un desastre de pura casualidad. Y segundo, Menem lo hizo", afirmó Bonacci. "El chofer no estaba apto para manejar. Él mismo lo confesó: 'Me van a echar, me dormí'. Los airbags no funcionaron. Nos tragamos una zanja; no dio vueltas, pero pudo haber sido peor", detalló.

"Rocío y su personal de oficina en reiteradas oportunidades han dejado por escrito el reclamo en la relación a la temeridad con la cual manejan los empleados de la Cámara, a 160 km/h, con horarios medio cortitos de descanso. Si vos a tu jefe le decís: 'Mirá que manejan mal, hacen esto, no están bien dormidos' y no se mejora, hay una responsabilidad", sostuvo en relación a Menem.

Accidente Rocío Bonacci 27-08-25
La diputada Rocío Bonacci y su padre sufrieron heridas leves.

La diputada Rocío Bonacci y su padre sufrieron heridas leves.

La polémica se trasladó a la sesión en el Congreso en la que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presenta este miércoles un nuevo informe de gestión. La diputada Bonacci debía estar en el recinto, pero fue derivada al Hospital de Ramallo por varios golpes en el rostro y una presunta fractura de nariz.

En ese contexto, la legisladora Vilma Ripoll (Frente de Izquierda) le pidió a Menem un "aumento para los trabajadores de la casa" para que "puedan tener un sueldo digno y no tengan accidentes como el de hoy". "Después de trabajar acá, por la mierda que les pagan, tienen que hacer de Uber", afirmó.

Menem aprovechó la ocasión para referirse al tema y negó las acusaciones de negligencia. "El chofer estaba realizando su primer viaje del día. Había terminado su actividad en el día de ayer a las 16, con lo cual tuvo tiempo suficiente para descansar", argumentó.

Embed

"Tiene carnet de conducir profesional; el auto es modelo 2019 y estaba en excelente estado para poder trasladarse, con la VTV al día como corresponde, y estaba viajando a la velocidad permitida. La Cámara cuenta con un sistema de alerta cuando hay exceso de velocidad y no se ha pasado de la velocidad", agregó.

"Se quedó dormido y se fue a la banquina, pero todo lo que nos compete en términos de responsabilidad ha sido chequeado y realizado. El chofer ingresó a la Cámara en el año 2014, en 2019 pasó a automotores y es un chofer con una larga experiencia en viajes de larga distancia", concluyó.

