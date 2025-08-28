José Luis Espert confirmó cambios en la campaña de La Libertad Avanza tras el ataque a Javier Milei El diputado libertario advirtió que se modificará la propaganda electoral, luego de los piedrazos en la caravana en Lomas de Zamora. "Habrá que cuidarse más y tener un dispositivo de seguridad que nos proteja", marcó. Por







La caravana en la que se trasladaba Javier Milei fue atacada.

El diputado de La Libertad Avanza y candidato a renovar su banca, José Luis Espert, reconoció que se modificará el formato de la campaña libertaria, luego de que la caravana en la que se trasladaba junto al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora fuera atacada por un grupo de manifestantes.

En diálogo con El Observador 107.9, Espert cuestionó el estado del territorio bonaerense y afirmó que se modificará la campaña de La Libertad Avanza: "Creemos que la provincia de Buenos Aires tiene un destino, que no es la cloaca ni la villa miseria a la cual nos han transformado la Provincia. No nos van a detener en este intento. Debo admitir que obviamente la campaña tendrá otro formato".

"Si nos intentan impedir hablar con la gente, tener contacto y la respuesta es la violencia, habrá que cuidarse más y tener un dispositivo de seguridad que nos proteja para que incluso la gente no sea lastimada, porque esos piedrazos no le dieron al Presidente ni a ninguno de los que estábamos en la caravana pero a lo mejor le pegó a alguna persona que estaba cerca nuestro y compartiendo la alegría de estar llevando las ideas de la libertad al Conurbano", advirtió en esta línea.

En tal sentido, afirmó que continuará con las recorridas en la provincia de Buenos Aires: "Por seguridad no sólo nuestra sino también por la gente que nos acompaña, habrá que tantear de manera diferente la campaña y con más seguridad pero los violentos que transformaron la Provincia en una miseria no van a impedir que recorramos la Provincia".

El ataque contra la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora La caravana de La Libertad Avanza en la que se trasladaba el presidente Javier Milei este miércoles en Lomas de Zamora fue atacada por un grupo de manifestantes, por lo que la actividad debió suspenderse a pocos minutos de haber comenzado.