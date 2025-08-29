29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Heróico rescate: bomberos de Corrientes salvaron a una cachorra que se cayó a una alcantarilla

Toda la población, en conjunto con los bomberos y el municipio de Villa Dolores, pudieron salvar al animal que permaneció durante varias horas en el barro. Dentro del cuartel, Frida encontró un hogar y una nueva vida.

Por

Los bomberos estuvieron trabajando varias horas para poder rescatar a la perra. 

Corrientes, una comunidad entera se movilizó para salvar la vida de una perra que cayó en una alcantarilla. El rescate, que demandó varias horas de trabajo, involucró al municipio, a los bomberos voluntarios y a vecinos que no dudaron en colaborar. La protagonista de esta historia tiene nombre: Frida, y gracias a la entrega de todos hoy no solo está a salvo, sino que además encontró un nuevo hogar.

Una historia paranormal de Mendoza se vuelve viral en redes sociales. 
Te puede interesar:

El escalofriante caso de la muñeca Annabelle mendocina: "La vamos a encerrar"

Para el programa Mañanas Argentinas, por la pantalla de C5N, el doctor Juan Enrique Romero contó una historia que conmovió miles de corazones y entrevistó a uno de los protagonistas, Emmanuel Barrios, el bombero que rescató -y luego adoptó- a Frida.

Perra rescatada 29-8-25 (1)
El trabajo de los bomberos fue en conjunto con el municipio.

El trabajo de los bomberos fue en conjunto con el municipio.

El dramático episodio empezó cuando los vecinos detectaron que un cachorro había quedado atrapado dentro de un caño de la alcantarilla. "Se tuvo que romper la calle y encontrar la cámara séptica, me metí con ayuda de mi superior, estaba sobre 5 metros a dentro del caño, como resignada, no se movía, no emitía sonido", contó Emmanuel.

La municipalidad aportó una retroexcavadora, que permitió romper parte de la calle: "Fue un trabajo complicado porque estaba del otro lado y no sabía que estábamos ahí. Me metí unos cinco metros, con ayuda de mi superior, que luego me sacó porque quedé trabado", añadió.

Cuando finalmente la sacaron, intentó morder la mano de Emanuel, por el estrés y fue trasladada de inmediato al veterinario y al cuidado de organizaciones protectoras.

Pero la historia no terminó allí. Nadie reclamó a la perrita, y Emanuel decidió adoptarla. Hoy Frida vive con él y con otra perra que ya tenía desde hace siete años. "Al principio le costó integrarse, pero ahora ya duermen juntas. Cuando llego de trabajar, Frida anda atrás mío todo el día, es muy leal", cerró el bombero voluntario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Karol Rosalin es conocida en las redes sociales como la Mujer Fitness Perfecta.

Bariloche: hizo una sesión de fotos sin ropa en el cerro Catedral y terminó hospitalizada por hipotermia

Las cámaras lograron captar un momento único. 

El streaming científico llegó al fondo de mar en Uruguay: encontraron una estrella de mar "caminando"

Alerta en Estados Unidos por el descubrimiento de un gusano come carne en un humano

Alerta en Estados Unidos por el descubrimiento de un "gusano come carne" en un humano

El colectivero captó a un fantasma pidiéndole bajar. 

Escalofriante: un colectivero grabó a un fantasma cuando pasaba por el cementerio de la Chacarita

En redes sociales se viralizaron varios videos de la tormenta de arena.

¿Se viene el apocalipsis? Las escalofriantes imágenes de una tormenta de arena en Phoenix

Una joven estudiante utilizo ChatGPT de una forma muy polémica para que la ayude con su tarea.

Una niña le pidió ayuda a ChatGPT para la tarea de una forma polémica y se llevó el reto de su madre

Rating Cero

El golpe en la cabeza que sufrió Alejandro Wiebe.
play

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: "Quedé bañado en sangre y casi me desmayo"

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

El cantante de música anunció que su presentación se reprogramó por causas ajenas al espectáculo.

Dillom anunció que su show en Vélez fue reprogramado: los motivos

Ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia.

¿No era real? Esta famosa pareja de Hollywood podría ser puro marketing y nunca estuvieron juntos

Las novedades de Netflix que están mirando todos
play

Cuál es la película con Susan Sarandon y Tommy Lee Jones que te dejará tenso hasta el final y es tendencia en Netflix

Netflix trae estrenos desde el primer hasta el último día de septiembre 2025.

Imperdibles: las series y películas que estrena Netflix en septiembre 2025

últimas noticias

play
El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: Quedé bañado en sangre y casi me desmayo

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: "Quedé bañado en sangre y casi me desmayo"

Hace 8 minutos
Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

Hace 46 minutos
El Merval alcanzó una caída del 14% mensual.

Agosto negro para acciones y bonos argentinos: caídas de hasta 25%

Hace 59 minutos
Javier Milei se prepara para un nuevo veto.

El Congreso giró al Ejecutivo las leyes de Financiamiento Universitario y Garrahan: comenzó la cuenta regresiva para el veto de Milei

Hace 1 hora
De los barrios a la Capital: el fenómeno del rock chabón en la década del 90.

Rock chabón: el género que emergió de los barrios y retrató como ningún otro la Argentina de los años '90

Hace 1 hora