Dillom anunció que su show en Vélez fue reprogramado: los motivos

El músico dijo a sus seguidores que todavía no tiene nueva fecha para el recital que iba a ser el 11 de septembre.

El cantante de música anunció que su presentación se reprogramó por causas ajenas al espectáculo.

Federico Muina

El cantante Dillom anunció que su presentación se reprogramó por causas ajenas al espectáculo que se i ba a realizar en el Club Vélez Sarsfield el 11 de septiembre.

El músico aclaró a sus seguidores en redes sociales que "se debió a cambios en la programación deportiva del estadio y por disposiciones ajenas a la producción y al equipo de Dillom, informamos que el show en el Estadio Vélez Sarsfield del día 11 de septiembre será reprogramado".

Además, aclaró que las entradas vendidas para ese jueves 11 de septiembre "seguirán siendo válidas para la nueva fecha, que será anunciada próximamente". En este sentido, agregó: "En caso de que no puedas asistir, podrás gestionar el reembolso a través de la plataforma de enigma tickets".

El compositor agradeció a sus fanáticos por entender la situación: "Sabemos las ganas que tenian de compartir esta noche. Nosotros también estamos muy entusiasmados con el show que tenemos preparado. La fecha cambia, pero las ganas de vivirlo con ustedes siguen intactas. Gracias de corazón por el aguante".

El compositor lanzó su último álbum Por Cesárea: Irreversible hace poco más de un año y resaltó sobre el material: "Sacar este proyecto se sintió como arrojarse por completo al vacío, ni en mis mas remotos sueños imagine todo lo que paso este año", remarcó.

