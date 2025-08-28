28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Durante el gobierno de Javier Milei ya se perdieron más de 53 mil puestos de trabajo en el Estado

Según un reporte del Ministerio de Desregulación y Transformación, la nómina estatal cayó 10,6% desde diciembre de 2023.

Por
Durante el gobierno de Javier Milei se perdieron más de 53 mil puestos de trabajo

Durante el gobierno de Javier Milei se perdieron más de 53 mil puestos de trabajo

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, difundió este jueves un informe en el que se detalló la evolución del empleo público durante la actual administración. Según el documento, en julio la nómina se redujo en 1.164 puestos, acumulando una baja de 53.345 empleos desde el inicio de la gestión, lo que representa una contracción del 10,6%.

Los famiiares de los chicos reclamaron por las prestaciones que se dieron de baja.
Te puede interesar:

Ajuste en discapacidad: 5.000 niños se quedarían sin su maestra integradora

La reducción de personal se concentró en empresas estatales y en la Administración Pública Nacional (APN). En el primer caso, se pasó de 91.166 empleados a 74.280, una caída del 18,5%. En la APN, la dotación se redujo de 205.550 a 174.430 trabajadores, es decir, 31.114 puestos menos (-15,1%).

De acuerdo con el informe, los descensos más marcados se dieron en las modalidades de contratación: los contratos bajo la Ley Marco disminuyeron 22,1% y los contratos LOYS 52,4%. En tanto, el personal permanente y transitorio registró una baja del 9,4%.

La cartera que conduce Sturzenegger estimó que el ajuste implicó un ahorro anual de u$s1.053 millones en salarios y de u$s2.106 millones si se consideran los gastos de infraestructura laboral asociados, como oficinas, equipos y servicios. En detalle, los ahorros calculados fueron de u$s512 millones en contratos bajo la Ley Marco, u$s594 millones en puestos permanentes y transitorios, y u$s128 millones en los contratos LOYS.

El informe señala que estas medidas forman parte de la estrategia oficial de “reducir el gasto público y avanzar en la eficiencia y austeridad en la administración del Estado”, y anticipa que se profundizarán con nuevas reducciones de personal y la eliminación de áreas consideradas no esenciales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El ministro de Economía habló en el canal de streaming.

Luis Caputo: "El Congreso es el brazo armado legal del kirchnerismo"

play

La Justicia levantó el secreto bancario y patrimonial de Diego Spagnuolo: cómo continúa la investigación

El Ministerio de Seguridad denunció penalmente el ataque a la caravana de Javier Milei.

El Ministerio de Seguridad denunció penalmente el ataque a la caravana de Milei

Los decretos fueron una herramienta vital para Javier Milei.

Senado: la oposición busca sesionar el miércoles el proyecto que regula los DNU

Axel Kicillof advirtió sobre el riesgo del ausentismo en las elecciones: Milei va a seguir con más ajuste y motosierra

Kicillof advirtió sobre el riesgo del ausentismo en las elecciones: "Milei va a seguir con más ajuste y motosierra"

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

Rating Cero

Locomotora Oliveras juntos a sus hijos Alejandro y Alexis.

El desgarrador mensaje del hijo de Locomotora Oliveras a un mes de la muerte de la exboxeadora

Moria Casán presentó a las actrices que protagonizarán su serie biográfica producida por Netflix.

Moria Casán presentó a las actrices que protagonizarán su serie biográfica producida por Netflix

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich.

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich: qué dijo

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
play

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

últimas noticias

Karol Rosalin es conocida en las redes sociales como la Mujer Fitness Perfecta.

Bariloche: hizo una sesión de fotos sin ropa en el cerro Catedral y terminó hospitalizada por hipotermia

Hace 16 minutos
Locomotora Oliveras juntos a sus hijos Alejandro y Alexis.

El desgarrador mensaje del hijo de Locomotora Oliveras a un mes de la muerte de la exboxeadora

Hace 43 minutos
Los famiiares de los chicos reclamaron por las prestaciones que se dieron de baja.

Ajuste en discapacidad: 5.000 niños se quedarían sin su maestra integradora

Hace 1 hora
Maxi Salas volvió a la titularidad en Mendoza.

River y Unión empatan en Mendoza por un lugar en los cuartos de final

Hace 1 hora
Durante el gobierno de Javier Milei se perdieron más de 53 mil puestos de trabajo

Durante el gobierno de Milei ya se perdieron más de 53 mil puestos de trabajo en el Estado

Hace 1 hora