Imperdibles: las series y películas que estrena Netflix en septiembre 2025 El noveno mes del año llega con todo tipo de novedades, desde producciones clásicas y nuevas temporadas hasta otros films nunca antes vistos. Uno por uno, la lista completa de lanzamientos de la plataforma de streaming.







Netflix trae estrenos desde el primer hasta el último día de septiembre 2025.

Como todos los meses, septiembre llega con muchas novedades en el catálogo de Netflix. Desde películas clásicas y nuevas temporadas de sus shows más exitosos hasta producciones totalmente nuevas, la plataforma trae estrenos desde el primer hasta el último día del noveno mes del año.

Agosto fue un mes cargado donde se destacó el lanzamiento de En el barro, la serie spin off de El marginal, además de la película romántica Mi año en Oxford y la primera parte de la segunda temporada de Merlina, cuya segunda mitad llegará precisamente en septiembre.

Este mes promete estar a la altura con producciones de todos los géneros y para todos los gustos, incluyendo comedia, acción, drama, misterio y hasta animé. Esta es la lista completa de todas las series y películas que se estrenan en Netflix en septiembre de 2025.

Netflix televisión Películas que se estrenan en Netflix en septiembre 2025 Ámsterdam (lunes 1 de septiembre): en 1933, tres viejos amigos se ven envueltos en una caótica aventura cuando descubren una bizarra conspiración política vinculada a la muerte de su antiguo comandante de guerra.

(lunes 1 de septiembre): en 1933, tres viejos amigos se ven envueltos en una caótica aventura cuando descubren una bizarra conspiración política vinculada a la muerte de su antiguo comandante de guerra. Mente indomable (lunes 1 de septiembre): cuando un profesor del MIT descubre que un conserje sin rumbo es, además, un genio de las matemáticas, explora su potencial con la ayuda de un terapeuta poco convencional.

(lunes 1 de septiembre): cuando un profesor del MIT descubre que un conserje sin rumbo es, además, un genio de las matemáticas, explora su potencial con la ayuda de un terapeuta poco convencional. Babel (jueves 4 de septiembre): una pareja de vacaciones en el extranjero es víctima de un acto aleatorio de violencia, lo que desencadena cuatro viajes de esperanza y angustia por todo el mundo.

(jueves 4 de septiembre): una pareja de vacaciones en el extranjero es víctima de un acto aleatorio de violencia, lo que desencadena cuatro viajes de esperanza y angustia por todo el mundo. Space Jam: El juego del siglo (viernes 5 de septiembre): Bugs Bunny y sus amigos convencen a Michael Jordan de que no se retire y les ayude a lograr su libertad jugando al básquet contra un equipo de malvados extraterrestres.

El juego del siglo (viernes 5 de septiembre): Bugs Bunny y sus amigos convencen a Michael Jordan de que no se retire y les ayude a lograr su libertad jugando al básquet contra un equipo de malvados extraterrestres. She's All That (sábado 6 de septiembre): Jock y el presidente de la clase, Zack, aceptan el desafío de sus amigos para transformar a Laney, la nerd de anteojos, en reina de belleza, con resultados inesperados.

(sábado 6 de septiembre): Jock y el presidente de la clase, Zack, aceptan el desafío de sus amigos para transformar a Laney, la nerd de anteojos, en reina de belleza, con resultados inesperados. El otro París (viernes 12 de septiembre): Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Sin embargo, cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

(viernes 12 de septiembre): Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Sin embargo, cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista. Ella está encantada (viernes 12 de septiembre): el "don de la obediencia" que Ella de Frell obtiene de un hada puede ser una maldición, porque podría separarla de su amor verdadero, el príncipe Charmont.

(viernes 12 de septiembre): el "don de la obediencia" que Ella de Frell obtiene de un hada puede ser una maldición, porque podría separarla de su amor verdadero, el príncipe Charmont. Ocean's 8: Las estafadoras (viernes 12 de septiembre): Debbie Ocean sale de prisión decidida a robar un deslumbrante collar durante la Met Gala. Para lograr el gran golpe, recluta a siete mujeres cómplices.

(viernes 12 de septiembre): Debbie Ocean sale de prisión decidida a robar un deslumbrante collar durante la Met Gala. Para lograr el gran golpe, recluta a siete mujeres cómplices. La gran estafa (viernes 12 de septiembre): recién salido de prisión, el carismático ladrón Danny Ocean reúne a un equipo de especialistas para llevar a cabo un gran golpe en Las Vegas.

(viernes 12 de septiembre): recién salido de prisión, el carismático ladrón Danny Ocean reúne a un equipo de especialistas para llevar a cabo un gran golpe en Las Vegas. La nueva gran estafa (viernes 12 de septiembre): por la presión de pagarle a un enemigo despiadado, Danny Ocean y los suyos se reúnen en una travesía europea contra un ladrón experto.

(viernes 12 de septiembre): por la presión de pagarle a un enemigo despiadado, Danny Ocean y los suyos se reúnen en una travesía europea contra un ladrón experto. Ahora son trece (viernes 12 de septiembre): el estafador Danny Ocean y su equipo de ladrones vuelven a Las Vegas para vengarse de un magnate que traicionó a uno de los suyos.

(viernes 12 de septiembre): el estafador Danny Ocean y su equipo de ladrones vuelven a Las Vegas para vengarse de un magnate que traicionó a uno de los suyos. Los hermanos Grimm (domingo 14 de septiembre): el director Terry Gilliam relata las aventuras de dos hermanos que viajan ganando dinero como exterminadores de criaturas extraordinarias.

(domingo 14 de septiembre): el director Terry Gilliam relata las aventuras de dos hermanos que viajan ganando dinero como exterminadores de criaturas extraordinarias. La mula (miércoles 17 de septiembre): en graves dificultades económicas y alejado de su familia, un horticultor irascible de 90 años se convierte en repartidor de un cártel de la droga mexicano.

(miércoles 17 de septiembre): en graves dificultades económicas y alejado de su familia, un horticultor irascible de 90 años se convierte en repartidor de un cártel de la droga mexicano. El infiltrado del KKKlan (jueves 18 de septiembre): el primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos.

(jueves 18 de septiembre): el primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos. Y ella dijo quizás (viernes 19 de septiembre): Mavi creció en Alemania, pero descubre que forma parte de una adinerada dinastía y que un mundo de glamour le espera.

(viernes 19 de septiembre): Mavi creció en Alemania, pero descubre que forma parte de una adinerada dinastía y que un mundo de glamour le espera. ¡Huye! (viernes 19 de septiembre): Chris está ansioso por conocer a los padres de su novia Rose, y sus nervios quedan justificados cuando la reunión pasa de ser incómoda a aterradora.

(viernes 19 de septiembre): Chris está ansioso por conocer a los padres de su novia Rose, y sus nervios quedan justificados cuando la reunión pasa de ser incómoda a aterradora. Orgullo y prejuicio (viernes 19 de septiembre): la testaruda Elizabeth Bennet conoce al distante Sr. Darcy, y los dos deben superar sus primeras impresiones para encontrar el amor en la Inglaterra de la época de la Regencia.

(viernes 19 de septiembre): la testaruda Elizabeth Bennet conoce al distante Sr. Darcy, y los dos deben superar sus primeras impresiones para encontrar el amor en la Inglaterra de la época de la Regencia. Las dos reinas (viernes 19 de septiembre): a los 18 años, la reina María regresa a Escocia para gobernar su tierra y enfrentarse a su prima, la reina Isabel I, por el trono de Inglaterra.

(viernes 19 de septiembre): a los 18 años, la reina María regresa a Escocia para gobernar su tierra y enfrentarse a su prima, la reina Isabel I, por el trono de Inglaterra. French Lover (viernes 26 de septiembre): un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?

¿Quien-es-quien-en-Merlina-2-Todo-lo-que-debes-saber- Series que se estrenan en Netflix en septiembre 2025 Merlina, temporada 2, parte 2 (miércoles 3 de septiembre): cuando sus poderes psíquicos fallan, Merlina hará lo que sea para recuperarlos y salvar la vida de Enid.

temporada 2, parte 2 (miércoles 3 de septiembre): cuando sus poderes psíquicos fallan, Merlina hará lo que sea para recuperarlos y salvar la vida de Enid. La nobleza de las flores (domingo 7 de septiembre): el intimidante Rintar conoce a la tierna Kaoruko y nace una inesperada relación, pero hay un pequeño problema: sus escuelas son archienemigas.

(domingo 7 de septiembre): el intimidante Rintar conoce a la tierna Kaoruko y nace una inesperada relación, pero hay un pequeño problema: sus escuelas son archienemigas. El amor es ciego: Brasil, temporada 5 (miércoles 10 de septiembre): un grupo de participantes mayores de 50 años está dispuesto a encontrar el amor y a demostrar que la edad no importa.

temporada 5 (miércoles 10 de septiembre): un grupo de participantes mayores de 50 años está dispuesto a encontrar el amor y a demostrar que la edad no importa. Las muertas (miércoles 10 de septiembre): basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, cuenta cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México: "Las Poquianchis".

(miércoles 10 de septiembre): basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, cuenta cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México: "Las Poquianchis". Beauty in Black, temporada 2 (jueves 11 de septiembre): Kimmie toma el control del imperio Bellaire y se involucra en una lucha de poder donde la traición, la codicia y el peligro acechan a cada paso.

temporada 2 (jueves 11 de septiembre): Kimmie toma el control del imperio Bellaire y se involucra en una lucha de poder donde la traición, la codicia y el peligro acechan a cada paso. Las Maldiciones (viernes 12 de septiembre): en un momento crucial de su carrera, la hija de un gobernador del norte argentino desaparece. Dividido entre la ambición y los secretos familiares, deberá elegir: la política o su propia sangre.

(viernes 12 de septiembre): en un momento crucial de su carrera, la hija de un gobernador del norte argentino desaparece. Dividido entre la ambición y los secretos familiares, deberá elegir: la política o su propia sangre. Next Gen Chef (miércoles 17 de septiembre): 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.

(miércoles 17 de septiembre): 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio. Black Rabbit (jueves 18 de septiembre): el dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

(jueves 18 de septiembre): el dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones. El refugio atómico (viernes 19 de septiembre): en medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

(viernes 19 de septiembre): en medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva. La huésped (miércoles 24 de septiembre): mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.

(miércoles 24 de septiembre): mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones. La casa Guinness (jueves 25 de septiembre): en este drama de Steven Knight (Peaky Blinders) protagonizado por Anthony Boyle y Louis Partridge, los problemas se aproximan para los Guinness.

(jueves 25 de septiembre): en este drama de Steven Knight (Peaky Blinders) protagonizado por Anthony Boyle y Louis Partridge, los problemas se aproximan para los Guinness. Incontrolables (jueves 25 de septiembre): Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora, tan carismática como peligrosa, no son lo que aparentan.

(jueves 25 de septiembre): Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora, tan carismática como peligrosa, no son lo que aparentan. Alice in Borderland, temporada 3 (jueves 25 de septiembre): un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland y Arisu va tras ella. ¿Podrá escapar de los planes del Joker?