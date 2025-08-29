Imperdibles: las series y películas que estrena Netflix en septiembre 2025

Como todos los meses, septiembre llega con muchas novedades en el catálogo de Netflix. Desde películas clásicas y nuevas temporadas de sus shows más exitosos hasta producciones totalmente nuevas, la plataforma trae estrenos desde el primer hasta el último día del noveno mes del año.
Agosto fue un mes cargado donde se destacó el lanzamiento de En el barro, la serie spin off de El marginal, además de la película romántica Mi año en Oxford y la primera parte de la segunda temporada de Merlina, cuya segunda mitad llegará precisamente en septiembre.
Este mes promete estar a la altura con producciones de todos los géneros y para todos los gustos, incluyendo comedia, acción, drama, misterio y hasta animé. Esta es la lista completa de todas las series y películas que se estrenan en Netflix en septiembre de 2025.
Series que se estrenan en Netflix en septiembre 2025
- Merlina, temporada 2, parte 2 (miércoles 3 de septiembre): cuando sus poderes psíquicos fallan, Merlina hará lo que sea para recuperarlos y salvar la vida de Enid.
- La nobleza de las flores (domingo 7 de septiembre): el intimidante Rintar conoce a la tierna Kaoruko y nace una inesperada relación, pero hay un pequeño problema: sus escuelas son archienemigas.
- El amor es ciego: Brasil, temporada 5 (miércoles 10 de septiembre): un grupo de participantes mayores de 50 años está dispuesto a encontrar el amor y a demostrar que la edad no importa.
- Las muertas (miércoles 10 de septiembre): basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, cuenta cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México: "Las Poquianchis".
- Beauty in Black, temporada 2 (jueves 11 de septiembre): Kimmie toma el control del imperio Bellaire y se involucra en una lucha de poder donde la traición, la codicia y el peligro acechan a cada paso.
- Las Maldiciones (viernes 12 de septiembre): en un momento crucial de su carrera, la hija de un gobernador del norte argentino desaparece. Dividido entre la ambición y los secretos familiares, deberá elegir: la política o su propia sangre.
- Next Gen Chef (miércoles 17 de septiembre): 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.
- Black Rabbit (jueves 18 de septiembre): el dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.
- El refugio atómico (viernes 19 de septiembre): en medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.
- La huésped (miércoles 24 de septiembre): mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.
- La casa Guinness (jueves 25 de septiembre): en este drama de Steven Knight (Peaky Blinders) protagonizado por Anthony Boyle y Louis Partridge, los problemas se aproximan para los Guinness.
- Incontrolables (jueves 25 de septiembre): Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora, tan carismática como peligrosa, no son lo que aparentan.
- Alice in Borderland, temporada 3 (jueves 25 de septiembre): un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland y Arisu va tras ella. ¿Podrá escapar de los planes del Joker?