Abuchearon a Karina Milei y Martín Menem en Corrientes: debieron ser evacuados por la policía

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezaron este jueves una caminata por el centro de Corrientes y recibieron gritos y abucheos por parte de los vecinos, tal como ocurrió este miércoles en Lomas de Zamora donde el presidente Javier Milei y su comitiva debieron abandonar la caravana por los insultos y reclamos.
La hermana del Presidente, jefa de campaña de La Libertad Avanza a nivel nacional, viajó a la capital correntina para acompañar y respaldar el cierre de campaña del candidato a gobernador Lisandro Almirón, actual diputado nacional, de cara a las elecciones de este domingo en la provincia.
Tal como reflejaron medios locales, los representantes libertarios fueron recibidos por los correntinos en un clima de suma tensión, acrecentada por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el cual quedó involucrada directamente Karina Milei.
En la esquina céntrica de Córdoba y Junín, horas antes del inicio de la caminata ya se agrupaban personas con pancartas con la leyenda "Karina Alta Coimera" para recibir a la hermana del jefe de Estado.
Algunos de los carteles con los que recibieron a Karina Milei en Corrientes
Elecciones en Corrientes: siete fórmulas en pugna para conducir el ejecutivo
Este domingo 31 de agosto, los correntinos irán a las urnas para elegir gobernador y vicegobernador, renovar parte del Senado y la Cámara de Diputados provinciales y definir autoridades en 73 municipios. Corrientes es una de las provincias que decidió desdoblar sus comicios, por lo que la ciudadanía a volver a votar el 26 de octubre para diputados nacionales.
El oficialismo, bajo la alianza Vamos Corrientes, presenta como candidato a gobernador al actual intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador Gustavo Valdés, Juan Pablo Valdés, y Néstor Pedro Braillard Poccard, vicegobernador que busca la reelección.
La Libertad Avanza competirá con diputado Lisandro Almirón como candidato a gobernador y la secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados Evelyn Karsten, como candidata a vice.
El peronismo, bajo la alianza Limpiar Corrientes, presenta como candidatos al intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, y al diputado César Lezcano, como vice.
Partido De la Esperanza competirá con la fórmula Adriana Vega y Andrés Barboza. Encuentro por Corrientes tiene de candidatos al exgobernador Horacio Colombi y al senador Martín Barrionuevo.
Partido Ahora va con la fórmula Carlos “Teke” Romero y Ana “Coty” Casaro Quiñones. Cambiá Corrientes competirá con la diputada Sonia López y médico Raúl Dal Lago.