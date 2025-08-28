28 de agosto de 2025 Inicio
Abuchearon a Karina Milei y Martín Menem en Corrientes: debieron ser evacuados por la policía

La secretaria general de Presidencia y el titular de la Cámara de Diputados viajaron a la capital provincial para respaldar al candidato Lisandro Almirón de cara a las elecciones de este domingo.

Francos, sobre el vínculo entre Milei y Spagnuolo: "Si el Presidente confiaba, no debió haberlo hecho"

La hermana del Presidente, jefa de campaña de La Libertad Avanza a nivel nacional, viajó a la capital correntina para acompañar y respaldar el cierre de campaña del candidato a gobernador Lisandro Almirón, actual diputado nacional, de cara a las elecciones de este domingo en la provincia.

En la esquina céntrica de Córdoba y Junín, horas antes del inicio de la caminata ya se agrupaban personas con pancartas con la leyenda "Karina Alta Coimera" para recibir a la hermana del jefe de Estado.

Algunos de los carteles con los que recibieron a Karina Milei en Corrientes

Elecciones en Corrientes: siete fórmulas en pugna para conducir el ejecutivo

Este domingo 31 de agosto, los correntinos irán a las urnas para elegir gobernador y vicegobernador, renovar parte del Senado y la Cámara de Diputados provinciales y definir autoridades en 73 municipios. Corrientes es una de las provincias que decidió desdoblar sus comicios, por lo que la ciudadanía a volver a votar el 26 de octubre para diputados nacionales.

El oficialismo, bajo la alianza Vamos Corrientes, presenta como candidato a gobernador al actual intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador Gustavo Valdés, Juan Pablo Valdés, y Néstor Pedro Braillard Poccard, vicegobernador que busca la reelección.

La Libertad Avanza competirá con diputado Lisandro Almirón como candidato a gobernador y la secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados Evelyn Karsten, como candidata a vice.

El peronismo, bajo la alianza Limpiar Corrientes, presenta como candidatos al intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, y al diputado César Lezcano, como vice.

Partido De la Esperanza competirá con la fórmula Adriana Vega y Andrés Barboza. Encuentro por Corrientes tiene de candidatos al exgobernador Horacio Colombi y al senador Martín Barrionuevo.

Partido Ahora va con la fórmula Carlos “Teke” Romero y Ana “Coty” Casaro Quiñones. Cambiá Corrientes competirá con la diputada Sonia López y médico Raúl Dal Lago.

image

