Abuchearon a Karina Milei y Martín Menem en Corrientes: debieron ser evacuados por la policía

La secretaria general de Presidencia y el titular de la Cámara de Diputados viajaron a la capital provincial para respaldar al candidato Lisandro Almirón de cara a las elecciones de este domingo.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , encabezaron este jueves una caminata por el centro de Corrientes y recibieron gritos y abucheos por parte de los vecinos , tal como ocurrió este miércoles en Lomas de Zamora donde el presidente Javier Milei y su comitiva debieron abandonar la caravana por los insultos y reclamos.

La hermana del Presidente, jefa de campaña de La Libertad Avanza a nivel nacional, viajó a la capital correntina para acompañar y respaldar el cierre de campaña del candidato a gobernador Lisandro Almirón , actual diputado nacional, de cara a las elecciones de este domingo en la provincia.

Tal como reflejaron medios locales, los representantes libertarios fueron recibidos por los correntinos en un clima de suma tensión , acrecentada por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el cual quedó involucrada directamente Karina Milei.

En la esquina céntrica de Córdoba y Junín, horas antes del inicio de la caminata ya se agrupaban personas con pancartas con la leyenda "Karina Alta Coimera" para recibir a la hermana del jefe de Estado.

Algunos de los carteles con los que recibieron a Karina Milei en Corrientes

Elecciones en Corrientes: siete fórmulas en pugna para conducir el ejecutivo

Este domingo 31 de agosto, los correntinos irán a las urnas para elegir gobernador y vicegobernador, renovar parte del Senado y la Cámara de Diputados provinciales y definir autoridades en 73 municipios. Corrientes es una de las provincias que decidió desdoblar sus comicios, por lo que la ciudadanía a volver a votar el 26 de octubre para diputados nacionales.

El oficialismo, bajo la alianza Vamos Corrientes, presenta como candidato a gobernador al actual intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador Gustavo Valdés, Juan Pablo Valdés, y Néstor Pedro Braillard Poccard, vicegobernador que busca la reelección.

La Libertad Avanza competirá con diputado Lisandro Almirón como candidato a gobernador y la secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados Evelyn Karsten, como candidata a vice.

El peronismo, bajo la alianza Limpiar Corrientes, presenta como candidatos al intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, y al diputado César Lezcano, como vice.

Partido De la Esperanza competirá con la fórmula Adriana Vega y Andrés Barboza. Encuentro por Corrientes tiene de candidatos al exgobernador Horacio Colombi y al senador Martín Barrionuevo.

Partido Ahora va con la fórmula Carlos “Teke” Romero y Ana “Coty” Casaro Quiñones. Cambiá Corrientes competirá con la diputada Sonia López y médico Raúl Dal Lago.