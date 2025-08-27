27 de agosto de 2025 Inicio
Para Sebastián Pareja, el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora fue un intento de magnicidio

El candidato a diputado repudió las agresiones y aseguró que los responsables de los incidentes eran kirchneristas.

El armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja, aseguró que el ataque que sufrió el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora fue un intento de magnicidio.

El escándalo de las coimas en discapacidad empaña la campaña de La Libertad Avanza. 
Cómo impacta la denuncia por las presuntas coimas del Gobierno en un clima de apatía electoral

“Las piedras que volaban iban dirigidas al presidente. Hay una imagen donde yo llego a estirar la mano para que la piedra no impacte en la cabeza del presidente. Pasó a 10 cm de su cabeza”, relató en Radio La Red.

Al ser consultado sobre si creía que el hecho se puede calificar como un intento de magnicidio como afirmó en sus redes sociales el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, Pareja dijo que si y lo comparó con los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

“Lo mismo que sucedió en la cancha de Independiente. Alguien que le arroja un cascotazo en la cabeza a otro, ¿Qué está buscando? ¿Que cabecee y haga un gol? ¿O está buscarlo dañarlo? Cuando hablamos de dañar con una piedra de estas características, ¿Qué pensamos, que solo le va a hacer un rasguño o que puede matarlo?”.

Sin embargo el dirigente sostuvo que ni Milei ni su espacio se sienten amedrentados: “El presidente no tiene miedo y nosotros tampoco. Es una vergüenza que pase esto en democracia”. Por último responsabilizó directamente a la oposición: “Los que estaban ahí eran kirchneristas. De eso no quedan dudas”.

El ataque ocurrió mientras Milei se encontraba de pie sobre la caja de una camioneta blanca junto a su hermana Karina, el diputado José Luis Espert, Sebastián Pareja y otros referentes libertarios. La jornada había comenzado con normalidad, pero a pocas cuadras la caravana se cruzó con manifestantes opositores que reclamaban contra el ajuste.

Tras la agresión, la camioneta aceleró a gran velocidad, maniobra que puso en riesgo a los presentes. Espert terminó retirándose en moto, sin casco, al igual que el conductor.

Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: "Estafador, miserable y payaso"

El Merval no levanta: cerró en mínimos de 11 meses y el riesgo país subió a 850 puntos

Deuda en pesos: el Gobierno convalidó tasas altas y logró un rollover por arriba del 100%

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei

Tras la agresión en Lomas, Javier Milei se refugió en Olivos y responsabilizó al kirchnerismo

Thiago Medina admitió su infidelidad y le respondió a Daniela Celis: "Sin hacer tanto teatro"

El delicado momento de Cami Homs en medio de su embarazo: "No me hace nada"

Mon Laferte: "Me da miedo la tendencia al fascismo"

Revés judicial para Mauro Icardi: no puede salir de Turquía por deudor alimentario

El Eternauta: el dato desconocido de la serie de Netflix que reveló Ariel Staltari

¿Está en pareja? Qué dicen los rumores en Hollywood sobre Pedro Pascal y sus relaciones amorosas

Cómo impacta la denuncia por las presuntas coimas del Gobierno en un clima de apatía electoral

Lionel Scaloni, íntimo: "Las redes sociales te matan porque ves cosas que no son reales"

Cristina cuestionó al Gobierno por el fentanilo y el escándalo de coimas: "No se hacen cargo de nada"

Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: "Estafador, miserable y payaso"

Lapidaria chicana del Turco García tras el escándalo entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en el Congreso

