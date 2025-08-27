Para Sebastián Pareja, el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora fue un intento de magnicidio El candidato a diputado repudió las agresiones y aseguró que los responsables de los incidentes eran kirchneristas. Por







Para Sebastián Pareja, el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora fue un intento de magnicidio

El armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja, aseguró que el ataque que sufrió el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora fue un intento de magnicidio.

“Las piedras que volaban iban dirigidas al presidente. Hay una imagen donde yo llego a estirar la mano para que la piedra no impacte en la cabeza del presidente. Pasó a 10 cm de su cabeza”, relató en Radio La Red.

Al ser consultado sobre si creía que el hecho se puede calificar como un intento de magnicidio como afirmó en sus redes sociales el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, Pareja dijo que si y lo comparó con los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

“Lo mismo que sucedió en la cancha de Independiente. Alguien que le arroja un cascotazo en la cabeza a otro, ¿Qué está buscando? ¿Que cabecee y haga un gol? ¿O está buscarlo dañarlo? Cuando hablamos de dañar con una piedra de estas características, ¿Qué pensamos, que solo le va a hacer un rasguño o que puede matarlo?”.

Sin embargo el dirigente sostuvo que ni Milei ni su espacio se sienten amedrentados: “El presidente no tiene miedo y nosotros tampoco. Es una vergüenza que pase esto en democracia”. Por último responsabilizó directamente a la oposición: “Los que estaban ahí eran kirchneristas. De eso no quedan dudas”.