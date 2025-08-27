27 de agosto de 2025 Inicio
El Gobierno lanzó un nuevo spot de campaña: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

El partido libertario publicó un video de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. "Terminamos de cambiar o volvemos atrás. Es a todo o nada, es ahora o nunca", advirtieron.

Por
En un video en las redes sociales, el partido libertario remarcó la relevancia de los próximos comicios legislativos, en los que se elegirán 127 diputados y 24 senadores. "60 días para la elección. Dos caminos. Terminamos de cambiar o volvemos atrás. Es a todo o nada, es ahora o nunca. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", subrayaron.

En tal sentido, las imágenes también mostraron un compilado de noticias durante los gobiernos de Javier Milei y Alberto Fernández, en el que destacó las bajas de los niveles de la inflación y resaltó una baja en la tasa de homicidios en la administración libertaria.

En tanto, el spot se dio a conocer el mismo día en el que Milei volvió a mostrarse en modo campaña y encabezó una caravana en Lomas de Zamora que debió suspenderse cuando un grupo de manifestantes comenzó a insultar y arrojar objetos contra la camioneta en la que viajaba.

En el momento del ataque, el jefe de Estado se encontraba de pie sobre la caja de una 4x4 blanca, acompañado por su hermana Karina, el diputado José Luis Espert, el armador y candidato Sebastián Pareja y otros dirigentes libertarios.

A días de las elecciones legislativas, una encuesta asegura que Axel Kicillof supera a Javier Milei en imagen positiva

Una reciente encuesta trae nuevos problemas al Gobierno en medio del escándalo por los audios que revelan un presunto entramado de coimas y corrupción en la compra de medicamentos, y a días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires: el gobernador bonaerense Axel Kicillof supera por primera vez al presidente Javier Milei en imagen positiva.

Se trata de un estudio elaborado por la consultora Trespuntozero el cual revela que el gobernador de la provincia de Buenos Aires acumula un 43,8% de percepción "buena" y "muy buena", frente a un 39,8% del Presidente. Además, el 57% de los argentinos hace una evaluación negativa de la gestión del Gobierno Nacional.

Ante la pregunta sobre "¿qué imagen tiene sobre los siguientes dirigentes políticos", los resultados arrojan que la expresidenta Cristina Kirchner, también supera al líder libertario en imagen positiva con un 41,8%, como así también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que solo acumula un 32.8%.

En lo que respecta a la evaluación en la gestión del gobierno nacional, la evaluación "mala" y "muy mala" (57%) supera en lo que va de agosto a la opción "buena" y "muy buena", que bajó al 39.9%.

