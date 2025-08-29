Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de agosto

La divisa oficial opera a $1.307,27 para la compra y $1.349,43 para la venta, mientras que el blue se comercializa arriba de los $1.300. Expectativa por como continuará la reacción de los mercados luego del escándalo por presuntas coimas en el Gobierno.

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.307,27 para la compra y $1.349,43 para la venta luego de una rueda de jueves a la baja , en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno. Por su parte, el dólar blue opera a $1.350 y en Banco Nación se comercializó a $1.345.

Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei .

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $310,51 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.305 para la compra y $1.345 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.330 para la compra y $1.350 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.333.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.748,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.349,43, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.344,05.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.333.