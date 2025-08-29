Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de agosto

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.307,27 para la compra y $1.349,43 para la venta luego de una rueda de jueves a la baja, en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno. Por su parte, el dólar blue opera a $1.350 y en Banco Nación se comercializó a $1.345.
Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.
El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $310,51 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza $1.307,27 para la compra y $1.349,43 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.305 para la compra y $1.345 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.330 para la compra y $1.350 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.333.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.748,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.349,43, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.344,05.
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vende a $1.333.