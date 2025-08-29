29 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de agosto

La divisa oficial opera a $1.307,27 para la compra y $1.349,43 para la venta, mientras que el blue se comercializa arriba de los $1.300. Expectativa por como continuará la reacción de los mercados luego del escándalo por presuntas coimas en el Gobierno.

El dólar oficial cierra la semana estable. 

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.307,27 para la compra y $1.349,43 para la venta luego de una rueda de jueves a la baja, en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno. Por su parte, el dólar blue opera a $1.350 y en Banco Nación se comercializó a $1.345.

Nueva norma del BCRA para contener el dólar.
Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $310,51 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza $1.307,27 para la compra y $1.349,43 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.305 para la compra y $1.345 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.330 para la compra y $1.350 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.333.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.748,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.349,43, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.344,05.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.333.

