29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Predice fenómenos solares: cómo funciona la inteligencia artificial de la NASA

Un nuevo avance tecnológico presentado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio refuerza la seguridad de infraestructuras globales. El sistema ofrece un nivel de precisión inédito en su campo.

Por
Surya es una herramienta de predicción

Surya es una herramienta de predicción, pero también un puente hacia la investigación compartida y el desarrollo colectivo.

Freepik

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) desarrolló junto con IBM una herramienta de Inteligencia Artificial capaz de anticipar fenómenos solares con una exactitud nunca antes vista. El sistema fue bautizado Surya, palabra que significa Sol en sánscrito, y tiene como objetivo principal resguardar la infraestructura tecnológica mundial de las consecuencias de tormentas y erupciones solares. Su importancia se encuentra en la posibilidad de reducir riesgos sobre satélites, telecomunicaciones y redes GPS. El desarrollo se apoya en un extenso trabajo de recopilación y análisis de datos científicos.

La NASA sigue sorprendiendo con sus inventos
Te puede interesar:

Como es el metal que creó la NASA y tiene la característica de soportar el calor extremo

Los especialistas advierten que las tormentas solares podrían ocasionar pérdidas que alcanzarían hasta los 2,4 billones de dólares, una amenaza directa para los sistemas que sostienen la vida moderna. Con Surya, la agencia espacial estadounidense cuenta con una especie de pronóstico meteorológico enfocado en la actividad solar, que permite ganar tiempo valioso para implementar medidas de prevención.

Su desarrollo permite dar cuenta de un entrenamiento con nueve años de registros del Observatorio de Dinámica Solar. Este respaldo científico convierte a la herramienta en un recurso estratégico de alcance global.

Tormenta solar

Cómo es la inteligencia artificial que tiene la NASA y para qué la usa

Surya fue diseñada como un modelo de inteligencia artificial entrenado con un volumen inédito de datos, procedentes de casi una década de observaciones de alta resolución. Gracias a este material, la herramienta aprendió a identificar patrones en las erupciones solares y a distinguir los cambios en la actividad del Sol con un nivel de detalle superior al de las tecnologías previas. Uno de sus puntos más destacados es que puede analizar imágenes diez veces más grandes que las que utilizan otros sistemas de IA, lo que amplía la capacidad de detección.

Los primeros ensayos mostraron que Surya es capaz de prever la llegada de una tormenta solar con dos horas de anticipación, un margen que resulta vital para proteger dispositivos y redes de comunicación. Este tiempo adicional de respuesta abre la puerta a minimizar impactos sobre satélites, sistemas de posicionamiento global y telecomunicaciones en todo el planeta. La herramienta no solo aporta un mayor grado de precisión, sino que además actúa como un sistema de alerta temprana.

nasa tormenta solar

Aunque su diseño inicial está centrado en el estudio del Sol, los investigadores remarcan que la flexibilidad del modelo permite que sea aplicada en otros campos de la ciencia. Surya puede adaptarse a la observación terrestre, a la investigación planetaria y a distintos proyectos relacionados con la exploración espacial. Este carácter versátil refuerza su valor como innovación tecnológica de utilidad transversal.

Otro aspecto a destacar es que el modelo está disponible de manera gratuita en línea, lo que abre la posibilidad de que cualquier investigador o persona interesada acceda a la herramienta. Con esto, la agencia espacial estadounidense fomenta la colaboración científica y el acceso abierto al conocimiento, ampliando la comunidad de usuarios que pueden contribuir con nuevas aplicaciones o descubrimientos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La NASA identificó cambios en el campo magnético de la Tierra

Esta anomalía del Atlántico Sur puede significar un cambio en los polos según la NASA: ¿de qué se trata?

La medida responde más a un interés político que a una visión científica de largo plazo.

Deja de investigarlo: la NASA recibió la orden de no profundizar en el cambio climático

De los barrios a la Capital: el fenómeno del rock chabón en la década del 90.

Rock chabón: el género que emergió de los barrios y retrató como ningún otro la Argentina de los años '90

play

Heróico rescate: bomberos de Corrientes salvaron a una cachorra que se cayó a una alcantarilla

Diego Fernández Lima y Cristian Graf, el único imputado en la causa que investiga su muerte

Crimen de Coghlan: Cristian Graf pidió el sobreseimiento de la causa penal

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Aunque tengas la VTV al día, este listado de autos no puede circular en la vía pública: cuál es el motivo

Rating Cero

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

El cantante de música anunció que su presentación se reprogramó por causas ajenas al espectáculo.

Dillom anunció que su show en Vélez fue reprogramado: los motivos

Ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia.

¿No era real? Esta famosa pareja de Hollywood podría ser puro marketing y nunca estuvieron juntos

Las novedades de Netflix que están mirando todos
play

Cuál es la película con Susan Sarandon y Tommy Lee Jones que te dejará tenso hasta el final y es tendencia en Netflix

Netflix trae estrenos desde el primer hasta el último día de septiembre 2025.

Imperdibles: las series y películas que estrena Netflix en septiembre 2025

Está en Netflix y es una comedia romántica que le está gustando a todos

últimas noticias

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

Hace 36 minutos
El Merval alcanzó una caída del 14% mensual.

Agosto negro para acciones y bonos argentinos: caídas de hasta 25%

Hace 49 minutos
Javier Milei se prepara para un nuevo veto.

El Congreso giró al Ejecutivo las leyes de Financiamiento Universitario y Garrahan: comenzó la cuenta regresiva para el veto de Milei

Hace 52 minutos
De los barrios a la Capital: el fenómeno del rock chabón en la década del 90.

Rock chabón: el género que emergió de los barrios y retrató como ningún otro la Argentina de los años '90

Hace 54 minutos
La pareja se separó después de pasar unas vacaciones en Brasil.

La expareja de Juana Repetto habló sobre su sorpresivo embarazo: "Esperando al piojo"

Hace 1 hora