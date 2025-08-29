Predice fenómenos solares: cómo funciona la inteligencia artificial de la NASA Un nuevo avance tecnológico presentado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio refuerza la seguridad de infraestructuras globales. El sistema ofrece un nivel de precisión inédito en su campo. Por







Surya es una herramienta de predicción, pero también un puente hacia la investigación compartida y el desarrollo colectivo. Freepik

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) desarrolló junto con IBM una herramienta de Inteligencia Artificial capaz de anticipar fenómenos solares con una exactitud nunca antes vista. El sistema fue bautizado Surya, palabra que significa Sol en sánscrito, y tiene como objetivo principal resguardar la infraestructura tecnológica mundial de las consecuencias de tormentas y erupciones solares. Su importancia se encuentra en la posibilidad de reducir riesgos sobre satélites, telecomunicaciones y redes GPS. El desarrollo se apoya en un extenso trabajo de recopilación y análisis de datos científicos.

Los especialistas advierten que las tormentas solares podrían ocasionar pérdidas que alcanzarían hasta los 2,4 billones de dólares, una amenaza directa para los sistemas que sostienen la vida moderna. Con Surya, la agencia espacial estadounidense cuenta con una especie de pronóstico meteorológico enfocado en la actividad solar, que permite ganar tiempo valioso para implementar medidas de prevención.

Su desarrollo permite dar cuenta de un entrenamiento con nueve años de registros del Observatorio de Dinámica Solar. Este respaldo científico convierte a la herramienta en un recurso estratégico de alcance global.

Tormenta solar Redes sociales Cómo es la inteligencia artificial que tiene la NASA y para qué la usa Surya fue diseñada como un modelo de inteligencia artificial entrenado con un volumen inédito de datos, procedentes de casi una década de observaciones de alta resolución. Gracias a este material, la herramienta aprendió a identificar patrones en las erupciones solares y a distinguir los cambios en la actividad del Sol con un nivel de detalle superior al de las tecnologías previas. Uno de sus puntos más destacados es que puede analizar imágenes diez veces más grandes que las que utilizan otros sistemas de IA, lo que amplía la capacidad de detección.

Los primeros ensayos mostraron que Surya es capaz de prever la llegada de una tormenta solar con dos horas de anticipación, un margen que resulta vital para proteger dispositivos y redes de comunicación. Este tiempo adicional de respuesta abre la puerta a minimizar impactos sobre satélites, sistemas de posicionamiento global y telecomunicaciones en todo el planeta. La herramienta no solo aporta un mayor grado de precisión, sino que además actúa como un sistema de alerta temprana.

nasa tormenta solar Aunque su diseño inicial está centrado en el estudio del Sol, los investigadores remarcan que la flexibilidad del modelo permite que sea aplicada en otros campos de la ciencia. Surya puede adaptarse a la observación terrestre, a la investigación planetaria y a distintos proyectos relacionados con la exploración espacial. Este carácter versátil refuerza su valor como innovación tecnológica de utilidad transversal. Otro aspecto a destacar es que el modelo está disponible de manera gratuita en línea, lo que abre la posibilidad de que cualquier investigador o persona interesada acceda a la herramienta. Con esto, la agencia espacial estadounidense fomenta la colaboración científica y el acceso abierto al conocimiento, ampliando la comunidad de usuarios que pueden contribuir con nuevas aplicaciones o descubrimientos.