La Justicia levantó el secreto bancario y patrimonial de Diego Spagnuolo: cómo continúa la investigación.

Los investigadores encontraron pruebas que vinculan al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad con las presuntas coimas y podrán avanzar detalladamente sobre los movimientos financieros.

La Justicia federal levantó el secreto fiscal, bursátil y bancario del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo , lo que habilita a la investigación en detalle de sus bienes, movimientos y declaraciones juradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

"Cuando fueron a allanarlo la primera vez llegaron a un domicilio que no era de él, tuvo una ventana de 15 horas de ventaja y cuando efectivamente supieron que vivía en un country de Pilar lo encontraron arriba del auto y los investigadores entendieron que estaba eludiendo el accionar de la Justicia ", explicó Ariel Zak en Minuto Uno .

Además, recordó que "luego detectaron en su casa una máquina de contar billetes y la pregunta es dónde está ese dinero que alguna vez pasó por sus manos".

"Los investigadores entienden que lo que entregó es casi como un celular de juguete. Su teléfono estaba casi todo borrado. No solo las conversaciones con Javier y Karina Milei sino que no había prácticamente nada ", agregó.

Embed La Justicia levanta el secreto bancario y fiscal de Spagnuolo



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/IKvZlC8HAh — C5N (@C5N) August 28, 2025

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei

El escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en las que estaría involucrada Karina Milei trajo nuevas revelaciones en las últimas horas luego de que salieron a la luz nuevos audios en los que Diego Spagnuolo menciona "choreos" y su vinculación con la hermana del presidente Javier Milei.

Luego de que la Justicia realizara un análisis preliminar del teléfono secuestrado al ex titular de la Andis, el cual reveló que se habrían borrado mensajes selectivamente y de forma manual hace una semana cuando explotó el escándalo. Para los investigadores resulta extraño que no existieran mensajes entre Spagnuolo y los hermanos Milei debido al estrecho vínculo que mantenían.

Argenzuela accedió a un nuevo archivo de voz en el que se escucha al funcionario desplazado: "Yo hablé con el Presidente. Está pasando esto y esto. Javier, le digo, están choreando. No es normal, están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mi este fardo".