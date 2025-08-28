28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La Justicia levantó el secreto bancario y patrimonial de Diego Spagnuolo: cómo continúa la investigación

Los investigadores encontraron pruebas que vinculan al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad con las presuntas coimas y podrán avanzar detalladamente sobre los movimientos financieros.

Por

La Justicia levantó el secreto bancario y patrimonial de Diego Spagnuolo: cómo continúa la investigación.

Los famiiares de los chicos reclamaron por las prestaciones que se dieron de baja.
Te puede interesar:

Ajuste en discapacidad: 5.000 niños se quedarían sin su maestra integradora

"Cuando fueron a allanarlo la primera vez llegaron a un domicilio que no era de él, tuvo una ventana de 15 horas de ventaja y cuando efectivamente supieron que vivía en un country de Pilar lo encontraron arriba del auto y los investigadores entendieron que estaba eludiendo el accionar de la Justicia", explicó Ariel Zak en Minuto Uno.

Además, recordó que "luego detectaron en su casa una máquina de contar billetes y la pregunta es dónde está ese dinero que alguna vez pasó por sus manos".

"Los investigadores entienden que lo que entregó es casi como un celular de juguete. Su teléfono estaba casi todo borrado. No solo las conversaciones con Javier y Karina Milei sino que no había prácticamente nada", agregó.

Embed

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei

El escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en las que estaría involucrada Karina Milei trajo nuevas revelaciones en las últimas horas luego de que salieron a la luz nuevos audios en los que Diego Spagnuolo menciona "choreos" y su vinculación con la hermana del presidente Javier Milei.

Luego de que la Justicia realizara un análisis preliminar del teléfono secuestrado al ex titular de la Andis, el cual reveló que se habrían borrado mensajes selectivamente y de forma manual hace una semana cuando explotó el escándalo. Para los investigadores resulta extraño que no existieran mensajes entre Spagnuolo y los hermanos Milei debido al estrecho vínculo que mantenían.

Argenzuela accedió a un nuevo archivo de voz en el que se escucha al funcionario desplazado: "Yo hablé con el Presidente. Está pasando esto y esto. Javier, le digo, están choreando. No es normal, están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mi este fardo".

spagnuolo milei karina

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Durante el gobierno de Javier Milei se perdieron más de 53 mil puestos de trabajo

Durante el gobierno de Milei ya se perdieron más de 53 mil puestos de trabajo en el Estado

El ministro de Economía habló en el canal de streaming.

Luis Caputo: "El Congreso es el brazo armado legal del kirchnerismo"

El Ministerio de Seguridad denunció penalmente el ataque a la caravana de Javier Milei.

El Ministerio de Seguridad denunció penalmente el ataque a la caravana de Milei

Los decretos fueron una herramienta vital para Javier Milei.

Senado: la oposición busca sesionar el miércoles el proyecto que regula los DNU

Axel Kicillof advirtió sobre el riesgo del ausentismo en las elecciones: Milei va a seguir con más ajuste y motosierra

Kicillof advirtió sobre el riesgo del ausentismo en las elecciones: "Milei va a seguir con más ajuste y motosierra"

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

Rating Cero

Locomotora Oliveras juntos a sus hijos Alejandro y Alexis.

El desgarrador mensaje del hijo de Locomotora Oliveras a un mes de la muerte de la exboxeadora

Moria Casán presentó a las actrices que protagonizarán su serie biográfica producida por Netflix.

Moria Casán presentó a las actrices que protagonizarán su serie biográfica producida por Netflix

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich.

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich: qué dijo

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
play

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

últimas noticias

Karol Rosalin es conocida en las redes sociales como la Mujer Fitness Perfecta.

Bariloche: hizo una sesión de fotos sin ropa en el cerro Catedral y terminó hospitalizada por hipotermia

Hace 10 minutos
Locomotora Oliveras juntos a sus hijos Alejandro y Alexis.

El desgarrador mensaje del hijo de Locomotora Oliveras a un mes de la muerte de la exboxeadora

Hace 37 minutos
Los famiiares de los chicos reclamaron por las prestaciones que se dieron de baja.

Ajuste en discapacidad: 5.000 niños se quedarían sin su maestra integradora

Hace 1 hora
Maxi Salas volvió a la titularidad en Mendoza.

River y Unión empatan en Mendoza por un lugar en los cuartos de final

Hace 1 hora
Durante el gobierno de Javier Milei se perdieron más de 53 mil puestos de trabajo

Durante el gobierno de Milei ya se perdieron más de 53 mil puestos de trabajo en el Estado

Hace 1 hora