El Gobierno dio detalles del proyecto de ley para el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la iniciativa "tiene el objetivo de prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal". Por







Manuel Adorni explicó el proyecto de Ley para el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que será enviado por el Gobierno al Congreso. Redes sociales

El Gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley para el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que "tiene el objetivo de prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal".

Según explicó este jueves en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, la iniciativa establece entre sus principales puntos que "el Presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario". "Quedará prohibido sancionar presupuestos deficitarios, en el caso de las prórrogas presupuestarias deberán mantener, como mínimo, un resultado también equilibrado", subrayó.

En tal sentido, el funcionario brindó más detalles: "Se prohíben los gastos extrapresupuestarios y los funcionarios no podrán ejecutar gastos no autorizados o sin recursos debidamente acreditados".

"También se establecen los principios de disciplina legislativa e informe de impacto presupuestario para aclarar cómo se financian los proyectos que implican gastos o más recursos. Todas las normas que violen lo dispuesto serán nulas de nulidad absoluta, es decir, no podrá haber leyes que atenten contra el equilibrio fiscal y que no establezcan cómo se financia el gasto previsto", expresó el vocero.

El texto también propone que "aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley". "Se van a incorporar al Código Penal nuevas figuras destinadas a este fin", anticipó Adorni.