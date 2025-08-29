Cuál es la película con Susan Sarandon y Tommy Lee Jones que te dejará tenso hasta el final y es tendencia en Netflix La historia mantiene al espectador en vilo desde el inicio hasta el desenlace, lo que explica su vigencia más de dos décadas después de su lanzamiento original.







Las novedades de Netflix que están mirando todos Pixabay

Netflix continúa posicionándose como una de las plataformas más elegidas por el público para revivir grandes clásicos del cine. Entre las películas que hoy marcan tendencia aparece un thriller judicial protagonizado por dos figuras de renombre como Susan Sarandon y Tommy Lee Jones, que vuelve a captar la atención de los suscriptores.

Este film, estrenado en los años noventa, regresa con fuerza al streaming gracias a una trama cargada de tensión y giros inesperados. La llegada de El Cliente al catálogo de la N roja no solo reaviva la nostalgia de quienes la vieron en su estreno, sino que también invita a nuevas generaciones a descubrir un relato atrapante.

Sinopsis de El cliente, la pelicula que es furor en Netflix -El Cliente - Netflix Mark Sway es un niño de once años que, tras haber sido testigo del suicidio de un abogado de la mafia, ha quedado traumatizado, porque sabe que si revela lo que ha visto su vida se verá gravemente amenazada.

Mientras un ambicioso fiscal federal no deja de presionarlo para que diga la verdad, su única aliada es una valiente abogada que arriesgará su carrera e incluso su vida con tal de salvarlo.

Tráiler de El cliente Embed - Kitustrailers: EL CLIENTE (Trailer en español) Reparto de El cliente Susan Sarandon: como Reggie Love

Tommy Lee Jones: como Roy Foltrigg

Brad Renfro: como Mark Sway

Mary-Louise Parker: como Dianne Sway

Anthony LaPaglia: como Barry Muldano