Comunicación no verbal: qué significa que una persona se toque la nariz mientras habla Este gesto puede reflejar nervios, algo oculto o una simple reacción física. Su significado depende del contexto y de la persona. Por







Los especialistas advierten que no hay pruebas concluyentes de que este movimiento sea un indicador infalible de engaño. Freepik

El lenguaje corporal es una herramienta poderosa que complementa o incluso contradice lo que se puede expresar con palabras. Entre los gestos más llamativos se encuentra el de tocarse la nariz en plena conversación, una acción que despierta curiosidad por sus posibles significados.

Especialistas y sistemas de inteligencia artificial recopilaron estudios de psicología social y comunicación no verbal para analizar este movimiento. Su interpretación depende en gran medida del contexto, la cultura y de otros gestos que lo acompañen, por lo que no existe una lectura única ni definitiva.

En ocasiones puede estar vinculado al nerviosismo, en otras a la intención de ocultar información, y también puede responder a causas físicas tan simples como una alergia o un ambiente seco. Todo indica que, más que buscar un único significado, lo importante es observar el conjunto del comportamiento y la situación en la que ocurre.

nariz dedo Freepik Qué significa tocarse la nariz cuando hablas Los sistemas de análisis de comunicación no verbal coinciden en que tocarse la nariz al hablar no tiene un sentido universal. Aún así, existen patrones que suelen repetirse en diferentes contextos. Uno de los más frecuentes es la incomodidad, ya que cuando alguien se siente inseguro, atraviesa una situación tensa o enfrenta preguntas delicadas, este gesto puede surgir como una reacción inconsciente.

Otra interpretación habitual es la vinculación con el ocultamiento o la mentira. Según diversos estudios, llevarse la mano a la nariz acompañado de otros gestos defensivos, como cubrirse la boca, cruzar los brazos o evitar la mirada, puede reflejar la intención de retener información. Aun así, los especialistas advierten que no hay pruebas concluyentes de que este movimiento sea un indicador infalible de engaño.