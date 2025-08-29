La actriz contó en sus redes sociales que se hizo estudios y se realizó dos tests que le confirmaron que espera su segundo hijo. “Sorpresa”, indicó.

A cuatro meses de su separación de Sebastián Graviotto, J uana Repetto sorprendió con la noticia de su embarazo a través de sus redes sociales. El video con el anuncio tuvo más de 2 millones de visitas y recibió las felicitaciones de famosos del medio, entre ellos, su madre, Reina Reech.

“Otras mujeres recientemente separadas”, dice el posteo donde se ve a un grupo de mujeres celebrado y tomando vino. Luego muestra un video de ella y escribió: “Yo recientemente separada”. En la segunda toma está en una clínica realizándose estudios, acto seguido, muestra una selfie con los test de embarazo.

La publicación se llenó de comentarios y de mensajes positivos de parte de la gente, pero también de amigos famosos y su madre Reina Reech: "Amor mío, felices de recibir esta bendición. Bebé te amamos y te esperamos con mucha alegría".

A través de una historia en su Instagram expresó: “Les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada. Van a estar todas caídas del bocho a otro nivel. Lo tenía guardadísimo. Las preguntas que se van a hacer ”.

Ante esto, en el programa Puro Show contaron que el padre sería Graviotto. “Juana está embarazada de Sebastián Graviotto. Parece que él estaba mal porque la temporada de invierno no fue buena. Él es instructor. En una de las visitas a Juana renace el amor y queda embarazada. Está de tres meses y espera un varón ”.

El impresionante cambio de look de Juana Repetto: "Me la jugué"

A dos meses de confirmar su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto sorprendió con una decisión que marcó simbólicamente el inicio de una etapa distinta: se tiñó el cabello en su casa y mostró cada paso en sus redes sociales. El proceso lo llevó a cabo con un kit de coloración que le facilitó su madre, Reina Reech, y lo compartió con naturalidad y algo de humor, en un clima íntimo.

El resultado fue un tono rojizo encendido que, según muchos de sus seguidores, resalta sus ojos claros y pecas. Ella misma bromeó con el parecido a Jessica Rabbit, personaje animado que también luce una cabellera roja. Aunque aclaró que no se animó al rubio, dejó en claro que buscaba experimentar un cambio sin alejarse completamente de su estilo habitual.

Juana Repetto @juanarepettook

En simultáneo con esta transformación estética, la actriz viene mostrando en sus redes un fuerte enfoque en su bienestar emocional, donde comparte pensamientos sobre el proceso que atraviesa desde la separación. Actualmente, vive con sus hijos, Toribio y Belisario, en la casa de su madre, mientras continúa con la construcción de su nuevo hogar, al que llamó su “casa galáctica”.