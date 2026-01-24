Inflación: un exasesor de Javier Milei asegura que volvería a bajar en enero

El economista Fausto Spotorno explicó que el primer IPC del año retomaría la tendencia a la baja luego de siete meses de subas, tras el piso del 1,5% en mayo. “El Gobierno tiene objetivos encontrados, por eso se mueve todo el tiempo de un lado a otro”, afirmó.

El economista y exmiembro del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, Fausto Spotorno, aseguró este sábado que la inflación volvería a bajar en enero , aunque aclaró: " No dramáticamente ". El Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC, que este año estrenará nueva forma de medición, arrastra siete meses de subas, tras tocar el piso del 1,5% en mayo. En diciembre de 2025 marcó 2.8%.

Para Spotorno, la inflación de enero " podría bajar respecto a diciembre, pero no dramáticamente. Podría ser igual a la de noviembre: 2,5%”. En este sentido, analizó que “el Gobierno tiene objetivos encontrados, por eso se mueve todo el tiempo de un lado a otro”.

La política oficial de contener la cantidad de dinero “a la larga va a bajar la inflación, pero el gobierno tiene objetivos encontrados”, agregó Spotorno.

“Si todos vemos más inflación en el futuro, cae la demanda de dinero y puede haber inflación sin que haya más dinero. Pero el gobierno tiene también que acumular reservas, para eso hay que emitir pesos. Y para bajar el gasto necesita aumentar las tarifas, para reducir los subsidios", analizó luego el economista en una entrevista por Radio Mitre.

Durante la nota, Spotorno remarcó que los mencionados ítems "chocan entre sí", por eso, "el gobierno va ajustando sus medidas, moviéndose todo el tiempo de un lado a otro para que no se escape ninguna de las tres variables”.

En otra parte de la entrevista, destacó la baja de riesgo país al analizar que si se logra perforar los 500 puntos básicos esto haría posible que el Gobierno coloque bonos “no para pagar gastos, porque tiene equilibrio fiscal, sino para pagar vencimientos de deuda"

"En 2024 pagó todos los vencimientos con reservas que se acumularon por el equilibrio fiscal y el superávit comercial. En 2025 se usaron el blanqueo y el FMI para juntar dólares. Pero no se pueden sacar conejos de la galera todo el tiempo. La importancia de bajar el riesgo país es que el gobierno pueda renovar la deuda vieja sin pagar cash y presionar sobre el precio del dólar”.

Por último, indicó que al bajar el riesgo país también mejoran el financiamiento para financiar inversiones en Vaca Muerta “y para la inversión en general, que es lo que la Argentina más necesita”.