24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Inflación: un exasesor de Javier Milei asegura que volvería a bajar en enero

El economista Fausto Spotorno explicó que el primer IPC del año retomaría la tendencia a la baja luego de siete meses de subas, tras el piso del 1,5% en mayo. “El Gobierno tiene objetivos encontrados, por eso se mueve todo el tiempo de un lado a otro”, afirmó.

Por
El economista aseguró que podría ser igual a la inflación de noviembre: 2

El economista aseguró que "podría ser igual a la inflación de noviembre: 2,5%”  

El economista y exmiembro del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, Fausto Spotorno, aseguró este sábado que la inflación volvería a bajar en enero, aunque aclaró: "No dramáticamente". El Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC, que este año estrenará nueva forma de medición, arrastra siete meses de subas, tras tocar el piso del 1,5% en mayo. En diciembre de 2025 marcó 2.8%.

Pasan los meses y cae el salario real.
Te puede interesar:

Los salarios volvieron a perder frente a la inflación en noviembre

Para Spotorno, la inflación de enero "podría bajar respecto a diciembre, pero no dramáticamente. Podría ser igual a la de noviembre: 2,5%”. En este sentido, analizó que “el Gobierno tiene objetivos encontrados, por eso se mueve todo el tiempo de un lado a otro”.

La política oficial de contener la cantidad de dinero “a la larga va a bajar la inflación, pero el gobierno tiene objetivos encontrados”, agregó Spotorno.

“Si todos vemos más inflación en el futuro, cae la demanda de dinero y puede haber inflación sin que haya más dinero. Pero el gobierno tiene también que acumular reservas, para eso hay que emitir pesos. Y para bajar el gasto necesita aumentar las tarifas, para reducir los subsidios", analizó luego el economista en una entrevista por Radio Mitre.

Fausto Spotorno
Fausto Spotorno habló sobre la inflación del 2026.

Fausto Spotorno habló sobre la inflación del 2026.

Durante la nota, Spotorno remarcó que los mencionados ítems "chocan entre sí", por eso, "el gobierno va ajustando sus medidas, moviéndose todo el tiempo de un lado a otro para que no se escape ninguna de las tres variables”.

En otra parte de la entrevista, destacó la baja de riesgo país al analizar que si se logra perforar los 500 puntos básicos esto haría posible que el Gobierno coloque bonos “no para pagar gastos, porque tiene equilibrio fiscal, sino para pagar vencimientos de deuda"

"En 2024 pagó todos los vencimientos con reservas que se acumularon por el equilibrio fiscal y el superávit comercial. En 2025 se usaron el blanqueo y el FMI para juntar dólares. Pero no se pueden sacar conejos de la galera todo el tiempo. La importancia de bajar el riesgo país es que el gobierno pueda renovar la deuda vieja sin pagar cash y presionar sobre el precio del dólar”.

Por último, indicó que al bajar el riesgo país también mejoran el financiamiento para financiar inversiones en Vaca Muerta “y para la inversión en general, que es lo que la Argentina más necesita”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Inflación: en qué provincias cuesta más llenar el changuito del supermercado

Inflación: en qué provincias cuesta más llenar el changuito del supermercado

caputo defendio el programa economico: es el camino para terminar con la inflacion

Caputo defendió el programa económico: "Es el camino para terminar con la inflación"

El Índice Big Mac vuelve a reflejar una problemática de fondo en la economía argentina.

Inflación en hamburguesas: comer un Big Mac en Argentina es tan caro como en Suiza

Hubo un incremento en los precios mayoristas. 

La inflación mayorista se ubicó en el 2,4% en diciembre de 2025

La Canasta de Crianza calcula cuánto cuesta criar mes a mes.

La Canasta de Crianza de un bebé superó los $460.000 y la de un niño rozó los $600.000

Los bancos reforzaron su estrategia de incentivar la operatoria online.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 5.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

Rating Cero

La situación de la actriz tras la ruptura.

Revelan cómo está Griselda Siciliani tras su separación con Luciano Castro

Así fue la reacción de Facundo Arana en redes sociales tras su separación de María Susini

Así fue la reacción de Facundo Arana en redes sociales tras su separación de María Susini

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

El actor reflexionó sobre el estado actual del cine de superhéroes y la saturación que algunos perciben en la audiencia. Para él, la clave reside en cineastas que se atreven a romper el molde establecido.

Este actor se hizo más famoso con Stranger Things y ahora avisó su condición para trabajar en Marvel

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix.
play

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix: cómo encontrarlo

Desde Netflix describieron la producción como una historia de “química instantánea y diálogos ágiles”.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Humana por accidente, el k-drama que se acaba de estrenar

últimas noticias

Pasan los meses y cae el salario real.

Los salarios volvieron a perder frente a la inflación en noviembre

Hace 12 minutos
La situación de la actriz tras la ruptura.

Revelan cómo está Griselda Siciliani tras su separación con Luciano Castro

Hace 42 minutos
El papa León XIV, crítico hacia la Inteligencia Artificial.

El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la IA y pidió guiar la revolución digital

Hace 1 hora
El economista aseguró que podría ser igual a la inflación de noviembre: 2,5%” 

Inflación: un exasesor de Milei asegura que volvería a bajar en enero

Hace 1 hora
Impondrá aranceles del 100% en bienes y productos canadienses.

Trump amenazó a Canadá con 100% de aranceles si llega a un acuerdo comercial con China

Hace 1 hora