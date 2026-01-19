19 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La inflación mayorista se ubicó en el 2,4% en diciembre de 2025

Según el INDEC, el incremento se dio en petróleo y derivados. Aun así, la cifra acumulada del año fue menos de la mitad respecto de la de 2024.

Por
Hubo un incremento en los precios mayoristas. 

Hubo un incremento en los precios mayoristas. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó este martes que el índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en diciembre de 2025 una suba del 2,4%, lo que representó una aceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 1,6% que se había reportado en noviembre. Este incremento mensual fue el resultado de un alza del 2,4% en los productos nacionales y del 1,7% en los productos importados.

La Canasta de Crianza calcula cuánto cuesta criar mes a mes.
Te puede interesar:

La Canasta de Crianza de un bebé superó los $460.000 y la de un niño rozó los $600.000

La suba fue traccionada fundamentalmente por los aumentos en productos primarios de origen nacional (+2,5% contra -0,3% del mes previo); dentro de esta división resaltó un incremento del 3,4% en petróleo. A su vez, los productos manufacturados nacionales presentaron un alza de 2,6%, 0,3 por encima de la de noviembre.

Los sectores que impulsaron este indicador fueron los productos refinados del petróleo, con un alza del 6,3%, seguidos por alimentos y bebidas con un 3,2%, y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, que también subieron un 3,2%. Otros rubros como tabaco (3,0%) y máquinas y aparatos eléctricos (2,4%) también se situaron en línea con el promedio general.

Por otro lado, la suba de los importados estuvo muy por debajo del aumento del dólar oficial, que fue de 41,2%. Por ultimo, los sectores como los equipos de medicina y productos pesqueros mostraron aumentos menores, en torno al 25,6%, ayudando a contener el índice general.

El listado de los aumentos más fuertes del 2025:

  • Tabaco: 37,9%
  • Refinados del petróleo: 37,5%
  • Productos agropecuarios: 36,8%
  • Vehículos y repuestos: 33,4%
  • Impresiones: 32,7%
  • Alimentos y bebidas: 28,0%
  • Energía eléctrica y manufacturas: 26,9%

El IPIM mide la evolución promedio de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos internos e impuestos a los combustibles. En consecuencia, resulta un indicador de la presión que pueden sufrir más adelante los precios minoristas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El limón es el cítrico que más aumentó y sufre una profunda crisis en su producción. 

Inflación: los 10 productos que más aumentaron en diciembre de 2025

Luis Caputo junto a Javier Milei.

El Gobierno celebró el dato de inflación de 2025: "Un logro extraordinario"

play

La inflación trepó a 2,8% en diciembre pero acumuló un 31,5% en 2025, el índice anual más bajo en ocho años

El transporte, el rubro que más subió.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,7% en diciembre

El dólar cerró al alza.

El dólar rompió la tendencia bajista y cerró con leve suba

Industriales Pymes advierten que el acuerdo Mercosur y la Unión Europea podría provocar el cierre del 20% de las fábricas

Industriales Pymes advierten que el acuerdo Mercosur - Unión Europea podría provocar el cierre del 20% de las fábricas

Rating Cero

La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de mini residencias para cuidar la salud de Keith Richards. 

¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina en 2026?

Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Netflix ya confirmó el estreno de la tercera temporada.
play

Se supo cuándo se estrenan los capítulos restantes de la temporada 3 de La Reina del Flow en Netflix

Esta producción, llamada El botín, llegó al catálogo el 16 de enero, y rápidamente se posicionó en el puesto 1 de tendencias en Argentina, y alcanzó el Top 10 en varios países.
play

De qué se trata El botín, la película de Netflix con Ben Affleck y Matt Damon que es furor

La cantante está con una nueva pareja.

Romance 2026: qué mujer conquistó a Rosalía y sería su nueva pareja

Griselda Siciliani evitó hablar de su separación con Luciano Castro.

Habló Griselda Siciliani en medio del escándalo con Luciano Castro

últimas noticias

Hubo un incremento en los precios mayoristas. 

La inflación mayorista se ubicó en el 2,4% en diciembre de 2025

Hace 21 minutos
Mar del Plata.

Dos propietarias desalojaron a su inquilina y le ganaron un juicio de $60 millones por daños a la propiedad

Hace 35 minutos
La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de mini residencias para cuidar la salud de Keith Richards. 

¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina en 2026?

Hace 57 minutos
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Video: delincuentes se hicieron pasar por tenistas e intentaron robar en un edificio de Villa Urquiza

Hace 1 hora
Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Hace 1 hora