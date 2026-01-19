La inflación mayorista se ubicó en el 2,4% en diciembre de 2025 Según el INDEC, el incremento se dio en petróleo y derivados. Aun así, la cifra acumulada del año fue menos de la mitad respecto de la de 2024. Por + Seguir en







Hubo un incremento en los precios mayoristas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó este martes que el índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en diciembre de 2025 una suba del 2,4%, lo que representó una aceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 1,6% que se había reportado en noviembre. Este incremento mensual fue el resultado de un alza del 2,4% en los productos nacionales y del 1,7% en los productos importados.

La suba fue traccionada fundamentalmente por los aumentos en productos primarios de origen nacional (+2,5% contra -0,3% del mes previo); dentro de esta división resaltó un incremento del 3,4% en petróleo. A su vez, los productos manufacturados nacionales presentaron un alza de 2,6%, 0,3 por encima de la de noviembre.

Los sectores que impulsaron este indicador fueron los productos refinados del petróleo, con un alza del 6,3%, seguidos por alimentos y bebidas con un 3,2%, y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, que también subieron un 3,2%. Otros rubros como tabaco (3,0%) y máquinas y aparatos eléctricos (2,4%) también se situaron en línea con el promedio general.

Por otro lado, la suba de los importados estuvo muy por debajo del aumento del dólar oficial, que fue de 41,2%. Por ultimo, los sectores como los equipos de medicina y productos pesqueros mostraron aumentos menores, en torno al 25,6%, ayudando a contener el índice general.

El listado de los aumentos más fuertes del 2025: Tabaco: 37,9%

37,9% Refinados del petróleo: 37,5%

37,5% Productos agropecuarios: 36,8%

36,8% Vehículos y repuestos: 33,4%

33,4% Impresiones: 32,7%

32,7% Alimentos y bebidas: 28,0%

28,0% Energía eléctrica y manufacturas: 26,9% El IPIM mide la evolución promedio de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos internos e impuestos a los combustibles. En consecuencia, resulta un indicador de la presión que pueden sufrir más adelante los precios minoristas.