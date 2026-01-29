29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES: cuánto cobran los jubilados con 30 años de aportes en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó el monto que reciben las personas que trabajaron esa cantidad de años.

Por
Anses explicó cuánto cobran los jubilados con 30 años de aportes.

Anses explicó cuánto cobran los jubilados con 30 años de aportes.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer cuánto cobran los jubilados que tienen los 30 años de aportes.
  • En ese sentido explicó que acceden a un haber inicial calculado según su historial salarial y laboral.
  • También, quienes superen esos años mínimos, cobran un adicional por cada año trabajado demás.
  • En febrero, la jubilación mínima pasará a ser de $359.254,35.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó cuánto cobran los jubilados que cumplen con los 30 años de aportes exigidos por la ley previsional. En principio acceden a un haber inicial calculado según su historial salarial. En los casos en que se superan esos años mínimos, el sistema reconoce un adicional por cada año trabajado de más, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Anses indicó cuál es el grupo que se queda afuera del cobro del bono extra en febrero 2026.
Te puede interesar:

Atención ANSES: el grupo de jubilados que no cobra el bono extra en febrero 2026

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

Así se calcula el haber inicial de una jubilación de ANSES

El haber jubilatorio inicial se determina a partir del promedio de los últimos 120 salarios actualizados, correspondientes a los últimos 10 años de actividad laboral. En este cálculo no se incluye el aguinaldo.

Para obtener ese promedio, Anses suma los 120 sueldos y divide el total por 120. El resultado se actualiza mediante un índice oficial que refleja la evolución de los salarios y la movilidad previsional.

Desde noviembre de 2025, el cálculo incorporó un cambio relevante. A través de la Disposición 29/2025 del Ministerio de Capital Humano, se estableció un índice combinado que promedia la RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el índice de movilidad jubilatoria. Este coeficiente se aplica únicamente a quienes se jubilan a partir de diciembre de 2025.

Cómo impacta en el haber una jubilación con más de 30 años de aportes

Cuando una persona acredita más de 30 años de aportes, el sistema previsional reconoce un adicional del 1% por cada año excedente, con un tope máximo del 15%. Esto equivale a un reconocimiento total de hasta 45 años de aportes.

Si el haber resultante, aun con ese adicional, queda por debajo del valor de la jubilación mínima vigente, el beneficiario cobra igualmente el haber mínimo garantizado por el Estado.

Hasta su finalización, la moratoria previsional permitió que quienes alcanzaban la edad jubilatoria sin reunir los 30 años exigidos regularizar aportes faltantes y acceder, en la mayoría de los casos, a una jubilación mínima.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en febrero 2026

Con el aumento del 2,84%, la jubilación mínima pasará a ser de $359.254,35 a partir de febrero de 2026. Con el pago del bono de refuerz de $70.000, el ingreso total de quienes perciben el haber mínimo ascenderá a $429.254,35.

En el caso de la jubilación máxima, se ubicará en torno a los $2.417.441,63.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses dio una mala noticia para un grupo de jubilados para febrero 2026.

La lamentable noticia que recibieron algunos jubilados de ANSES para febrero 2026: qué pasó

La jubilación mínima más el bono pasará a ser de $429.254.

Oficializaron el bono de $70 mil para la jubilación mínima en febrero, cifra congelada desde marzo de 2024

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del jueves 29 de enero

Anses detalló cómo quedará el calendario de febrero 2026 con los feriados de Carnaval.

ANSES: así quedará el calendario de pagos de febrero 2026 por los feriados por carnavales

Anses difundió las fechas de cobro de febrero 2026 de la AUH.

AUH de ANSES: por los feriados, hasta cuándo puedo cobrar en febrero 2026

Anses anunció cambios de última hora para  varios beneficiarios para el mes de febrero.

Atención ANSES: el cambio de última hora para febrero 2026

Rating Cero

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

La artista apuesta fuerte a la industria textil.

Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería con una sesión de fotos viral

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.
play

Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

últimas noticias

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Hace 9 minutos
Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

Hace 12 minutos
play

El papá de Pablo Grillo aseguró que su hijo "está camino al alta"

Hace 15 minutos
El ejercicio se puede practicar en casa o en la oficina y es muy fácil de hacer. 

El ejercicio sencillo para bajar el azúcar: lo podés hacer sentado

Hace 27 minutos
Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 

La escapada cerca de Buenos Aires a una playa pensada para el relax, la privacidad y el descanso absoluto

Hace 31 minutos