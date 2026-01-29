La Administración Nacional de la Seguridad Social informó el monto que reciben las personas que trabajaron esa cantidad de años.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó cuánto cobran los jubilados que cumplen con los 30 años de aportes exigidos por la ley previsional. En principio acceden a un haber inicial calculado según su historial salarial. En los casos en que se superan esos años mínimos, el sistema reconoce un adicional por cada año trabajado de más, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

El haber jubilatorio inicial se determina a partir del promedio de los últimos 120 salarios actualizados, correspondientes a los últimos 10 años de actividad laboral . En este cálculo no se incluye el aguinaldo.

Para obtener ese promedio, Anses suma los 120 sueldos y divide el total por 120. El resultado se actualiza mediante un índice oficial que refleja la evolución de los salarios y la movilidad previsional.

Desde noviembre de 2025, el cálculo incorporó un cambio relevante. A través de la Disposición 29/2025 del Ministerio de Capital Humano, se estableció un índice combinado que promedia la RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el índice de movilidad jubilatoria. Este coeficiente se aplica únicamente a quienes se jubilan a partir de diciembre de 2025.

Cuando una persona acredita más de 30 años de aportes, el sistema previsional reconoce un adicional del 1% por cada año excedente, con un tope máximo del 15%. Esto equivale a un reconocimiento total de hasta 45 años de aportes.

Si el haber resultante, aun con ese adicional, queda por debajo del valor de la jubilación mínima vigente, el beneficiario cobra igualmente el haber mínimo garantizado por el Estado.

Hasta su finalización, la moratoria previsional permitió que quienes alcanzaban la edad jubilatoria sin reunir los 30 años exigidos regularizar aportes faltantes y acceder, en la mayoría de los casos, a una jubilación mínima.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en febrero 2026

Con el aumento del 2,84%, la jubilación mínima pasará a ser de $359.254,35 a partir de febrero de 2026. Con el pago del bono de refuerz de $70.000, el ingreso total de quienes perciben el haber mínimo ascenderá a $429.254,35.

En el caso de la jubilación máxima, se ubicará en torno a los $2.417.441,63.