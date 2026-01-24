24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Los salarios volvieron a perder frente a la inflación en noviembre

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los sueldos subieron 1,8% contra el incremento de 2,5% que tuvieron los precios minoristas durante ese mes, en lo que representa la tercera baja mensual consecutiva del salario real.

Por
Pasan los meses y cae el salario real.

Pasan los meses y cae el salario real.

En noviembre los salarios de los trabajadores registrados volvieron a perder frente a la inflación, al subir 1,8% contra el incremento de 2,5% que tuvieron los precios minoristas durante ese mes. Se trata de la tercera baja mensual consecutiva del salario real, que cae por debajo del nivel de noviembre 2023.

El economista aseguró que podría ser igual a la inflación de noviembre: 2,5%” 
Te puede interesar:

Inflación: un exasesor de Milei asegura que volvería a bajar en enero

La cifra surge del último Índice de salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), publicado esta semana con datos de noviembre. Ese mes, los salarios de los trabajadores privados registrados crecieron 2,1%, mientras que los del sector público recibieron apenas una suba de 1,2%, en ambos casos por debajo del incremento de los precios.

Si se desglosa el sector público, los incrementos salariales de los nacionales avanzaron 1,3%, frente a un 1,1% de los provinciales, retrocediendo ambos frente a la inflación.

Así, con estas cifras, en los primeros 11 meses los salarios privados aumentaron el 25,6% ante una inflación del 27,9%. Los salarios públicos nacionales se incrementaron apenas 19%, mientras los provinciales subieron el 31,2%.

INDEC variación salarios inflación
El Índice de salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El Índice de salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La pérdida salarial en los últimos meses se vincula a la decisión del Gobierno de no homologar las paritarias si los aumentos superan el 1% mensual, a la vez que la inflación viene en ascenso en los últimos 5 meses.

A nivel interanual, en cambio, la suba de los sueldos fue del 40,3%, por encima del 31,4% que subieron los precios en ese período, gracias a los aumentos salariales de los primeros meses frente a una inflación todavía por debajo del 2% mensual.

La inflación sigue presionando al bolsillo

En la tercera semana de enero de 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas aumentó un 0,2%, según lo indicó un informe privado realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Detalló además que, en las últimas cuatro semanas, se mantuvo en 0,9% mensual.

Este relevamiento se lleva a cabo a través de la web los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los rubros que aumentaron su valor esta semana se encuentran primero en la lista el apartado de "Verduras” con 3,1% de incremento. Le siguen "Carnes" con un 2,5%; "Frutas" con 1,7%; y por último “Aceites” con un alza de 1,1%.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Inflación: en qué provincias cuesta más llenar el changuito del supermercado

Inflación: en qué provincias cuesta más llenar el changuito del supermercado

caputo defendio el programa economico: es el camino para terminar con la inflacion

Caputo defendió el programa económico: "Es el camino para terminar con la inflación"

El Índice Big Mac vuelve a reflejar una problemática de fondo en la economía argentina.

Inflación en hamburguesas: comer un Big Mac en Argentina es tan caro como en Suiza

Hubo un incremento en los precios mayoristas. 

La inflación mayorista se ubicó en el 2,4% en diciembre de 2025

La Canasta de Crianza calcula cuánto cuesta criar mes a mes.

La Canasta de Crianza de un bebé superó los $460.000 y la de un niño rozó los $600.000

Los bancos reforzaron su estrategia de incentivar la operatoria online.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 5.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

Rating Cero

La situación de la actriz tras la ruptura.

Revelan cómo está Griselda Siciliani tras su separación con Luciano Castro

Así fue la reacción de Facundo Arana en redes sociales tras su separación de María Susini

Así fue la reacción de Facundo Arana en redes sociales tras su separación de María Susini

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

El actor reflexionó sobre el estado actual del cine de superhéroes y la saturación que algunos perciben en la audiencia. Para él, la clave reside en cineastas que se atreven a romper el molde establecido.

Este actor se hizo más famoso con Stranger Things y ahora avisó su condición para trabajar en Marvel

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix.
play

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix: cómo encontrarlo

Desde Netflix describieron la producción como una historia de “química instantánea y diálogos ágiles”.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Humana por accidente, el k-drama que se acaba de estrenar

últimas noticias

Pasan los meses y cae el salario real.

Los salarios volvieron a perder frente a la inflación en noviembre

Hace 11 minutos
La situación de la actriz tras la ruptura.

Revelan cómo está Griselda Siciliani tras su separación con Luciano Castro

Hace 41 minutos
El papa León XIV, crítico hacia la Inteligencia Artificial.

El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la IA y pidió guiar la revolución digital

Hace 1 hora
El economista aseguró que podría ser igual a la inflación de noviembre: 2,5%” 

Inflación: un exasesor de Milei asegura que volvería a bajar en enero

Hace 1 hora
Impondrá aranceles del 100% en bienes y productos canadienses.

Trump amenazó a Canadá con 100% de aranceles si llega a un acuerdo comercial con China

Hace 1 hora