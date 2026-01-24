Los salarios volvieron a perder frente a la inflación en noviembre

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los sueldos subieron 1,8% contra el incremento de 2,5% que tuvieron los precios minoristas durante ese mes, en lo que representa la tercera baja mensual consecutiva del salario real.

En noviembre los salarios de los trabajadores registrados volvieron a perder frente a la inflación , al subir 1,8% contra el incremento de 2,5% que tuvieron los precios minoristas durante ese mes. Se trata de la tercera baja mensual consecutiva del salario real , que cae por debajo del nivel de noviembre 2023.

La cifra surge del último Índice de salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , publicado esta semana con datos de noviembre. Ese mes, los salarios de los trabajadores privados registrados crecieron 2,1%, mientras que los del sector público recibieron apenas una suba de 1,2% , en ambos casos por debajo del incremento de los precios.

Si se desglosa el sector público, los incrementos salariales de los nacionales avanzaron 1,3%, frente a un 1,1% de los provinciales , retrocediendo ambos frente a la inflación.

Así, con estas cifras, en los primeros 11 meses los salarios privados aumentaron el 25,6% ante una inflación del 27,9% . Los salarios públicos nacionales se incrementaron apenas 19%, mientras los provinciales subieron el 31,2%.

La pérdida salarial en los últimos meses se vincula a la decisión del Gobierno de no homologar las paritarias si los aumentos superan el 1% mensual, a la vez que la inflación viene en ascenso en los últimos 5 meses.

A nivel interanual, en cambio, la suba de los sueldos fue del 40,3%, por encima del 31,4% que subieron los precios en ese período, gracias a los aumentos salariales de los primeros meses frente a una inflación todavía por debajo del 2% mensual.

La inflación sigue presionando al bolsillo

En la tercera semana de enero de 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas aumentó un 0,2%, según lo indicó un informe privado realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Detalló además que, en las últimas cuatro semanas, se mantuvo en 0,9% mensual.

Este relevamiento se lleva a cabo a través de la web los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los rubros que aumentaron su valor esta semana se encuentran primero en la lista el apartado de "Verduras” con 3,1% de incremento. Le siguen "Carnes" con un 2,5%; "Frutas" con 1,7%; y por último “Aceites” con un alza de 1,1%.