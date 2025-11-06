El extra de ANSES que puede ir entre $52.000 y $108.000: quiénes pueden acceder en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la continuidad de un beneficio destinado a reforzar los ingresos de las familias con hijos menores de edad durante. Por







La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH o AUE. Freepik

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE).

Los montos van de $52.250 a $108.062, según la cantidad de hijos.

El beneficio busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria en hogares vulnerables.

En combinación con la AUH, una familia puede superar los $700.000 mensuales de ingresos totales. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acreditará en noviembre de 2025 un extra que puede ir desde $52.250 hasta $108.062 a través de la Tarjeta Alimentar, una asistencia económica que se deposita de forma automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE). Este refuerzo apunta a sostener el acceso a alimentos esenciales para los sectores más vulnerables.

ANSES AUH 2.png Los montos van de $52.250 a $108.062 según la cantidad de hijos. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar está dirigida a madres, padres o tutores con hijos menores de 18 años o sin límite de edad en caso de discapacidad. También pueden acceder las personas que perciben la AUE.

El programa se otorga de manera automática, sin necesidad de inscripción previa, y se deposita en la misma cuenta donde el titular cobra la AUH o la AUE. Para recibirlo, es necesario tener los datos familiares actualizados en la base de Anses y cumplir con los requisitos de residencia y documentación.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025 Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios durante noviembre. Según la cantidad de hijos a cargo, los valores son los siguientes: