El extra de ANSES que puede ir entre $52.000 y $108.000: quiénes pueden acceder en noviembre 2025

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH o AUE.
La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE).
Los montos van de $52.250 a $108.062, según la cantidad de hijos.
El beneficio busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria en hogares vulnerables.
En combinación con la AUH, una familia puede superar los $700.000 mensuales de ingresos totales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acreditará en noviembre de 2025 un extra que puede ir desde $52.250 hasta $108.062 a través de la Tarjeta Alimentar, una asistencia económica que se deposita de forma automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE). Este refuerzo apunta a sostener el acceso a alimentos esenciales para los sectores más vulnerables.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar está dirigida a madres, padres o tutores conhijos menores de 18 años o sin límite de edad en caso de discapacidad. También pueden acceder las personas que perciben laAUE.
El programa se otorga de manera automática, sin necesidad de inscripción previa, y se deposita en la misma cuenta donde el titular cobra la AUH o la AUE. Para recibirlo, es necesario tener los datos familiares actualizados en la base de Anses y cumplir con los requisitos de residencia y documentación.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025
Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios durante noviembre. Según la cantidad de hijos a cargo, los valores son los siguientes:
$52.250: familias con un hijo o beneficiarias de la AUE.
$81.936: familias con dos hijos.
$108.062: familias con tres o más hijos.
Al combinar la Tarjeta Alimentar con la AUH, una familia puede alcanzar ingresos cercanos a $750.000 mensuales, dependiendo del tipo de prestación y del número de hijos. Este refuerzo sigue siendo una de las herramientas centrales del Gobierno para combatir la inseguridad alimentaria y garantizar que niñas y niños reciban una adecuada nutrición.