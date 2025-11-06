6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El extra de ANSES que puede ir entre $52.000 y $108.000: quiénes pueden acceder en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la continuidad de un beneficio destinado a reforzar los ingresos de las familias con hijos menores de edad durante.

Por
La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH o AUE.

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH o AUE.

Freepik
  • La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE).
  • Los montos van de $52.250 a $108.062, según la cantidad de hijos.
  • El beneficio busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria en hogares vulnerables.
  • En combinación con la AUH, una familia puede superar los $700.000 mensuales de ingresos totales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acreditará en noviembre de 2025 un extra que puede ir desde $52.250 hasta $108.062 a través de la Tarjeta Alimentar, una asistencia económica que se deposita de forma automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE). Este refuerzo apunta a sostener el acceso a alimentos esenciales para los sectores más vulnerables.

Anses dio información importante de sobre las Becas Progresar para noviembre.
Te puede interesar:

ANSES dio una información importante sobre las Becas Progresar para noviembre 2025

ANSES AUH 2.png
Los montos van de $52.250 a $108.062 según la cantidad de hijos.

Los montos van de $52.250 a $108.062 según la cantidad de hijos.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a madres, padres o tutores con hijos menores de 18 años o sin límite de edad en caso de discapacidad. También pueden acceder las personas que perciben la AUE.

El programa se otorga de manera automática, sin necesidad de inscripción previa, y se deposita en la misma cuenta donde el titular cobra la AUH o la AUE. Para recibirlo, es necesario tener los datos familiares actualizados en la base de Anses y cumplir con los requisitos de residencia y documentación.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios durante noviembre. Según la cantidad de hijos a cargo, los valores son los siguientes:

  • $52.250: familias con un hijo o beneficiarias de la AUE.

  • $81.936: familias con dos hijos.

  • $108.062: familias con tres o más hijos.

PNC 2.png
El programa apunta a garantizar la alimentación básica de los hogares más vulnerables.

El programa apunta a garantizar la alimentación básica de los hogares más vulnerables.

Al combinar la Tarjeta Alimentar con la AUH, una familia puede alcanzar ingresos cercanos a $750.000 mensuales, dependiendo del tipo de prestación y del número de hijos. Este refuerzo sigue siendo una de las herramientas centrales del Gobierno para combatir la inseguridad alimentaria y garantizar que niñas y niños reciban una adecuada nutrición.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó quiénes pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre en las Becas Progresar.

Becas Progresar de ANSES: quiénes pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre 2025

Anses entrega $2.241.568 a un grupo específico en noviembre.

ANSES paga $2.241.568 a un grupo en noviembre 2025: cuál es la prestación

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 6 de noviembre

Los pagos se realizarán del 25 al 29 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI.

Prestación por Desempleo de ANSES: por qué el 25 de noviembre 2025 es una fecha clave

Anses explicó por qué el 25 de noviembre es importante para los beneficiarios de la AUH.

Atención AUH de ANSES: por qué es importante el 25 de noviembre 2025

Habrá nuevo aumento de jubilaciones para noviembre.

Oficializaron los nuevos montos de las jubilaciones y asignaciones para noviembre

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 8 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 17 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 21 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 36 minutos
Así quedó la unidad de la línea 152

Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad: al menos 8 personas heridas

Hace 38 minutos