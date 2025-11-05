Prestación por Desempleo de ANSES: por qué el 25 de noviembre 2025 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que continuará en este mes con el pago de la Prestación por Desempleo, que puede alcanzar los $300.000 mensuales e incluye aportes y cobertura médica.

Los pagos se realizarán del 25 al 29 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente la Prestación por Desempleo , un apoyo económico destinado a personas que perdieron su trabajo en relación de dependencia por causas ajenas a su voluntad. En este caso, el 25 de noviembre se vuelve una fecha clave porque inicia el calendario de pagos del programa , cuando los primeros beneficiarios comienzan a cobrar el subsidio.

Atención AUH de ANSES: por qué es importante el 25 de noviembre 2025

El beneficio está orientado a trabajadores registrados que quedaron sin empleo por despido, finalización de contrato o causas externas. Existen requisitos específicos según la modalidad laboral:

La prestación mensual, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tiene montos mínimos y máximos establecidos por ley.

Además, se exige ser argentino o residente legal, tener los datos personales actualizados en Mi Anses y no recibir otras prestaciones incompatibles.

Construcción: mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años.

Eventuales o de temporada: menos de 12 meses trabajados en 3 años y más de 90 días en el último año.

Permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años.

El valor se calcula sobre el 75% del mejor salario de los últimos seis meses trabajados . En noviembre, los montos varían entre $161.000 y $322.000 , dependiendo de los aportes y la situación familiar del solicitante.

La duración del beneficio también se define por los años trabajados:

Hasta 4 meses para quienes aportaron entre 6 meses y 2 años .

para quienes aportaron . 8 meses para quienes suman hasta 5 años .

para quienes suman . 12 meses para trayectorias laborales más extensas.

Durante el período de cobro, los beneficiarios mantienen obra social, aportes jubilatorios y asignaciones familiares, garantizando la continuidad de sus derechos previsionales.

Desempleo ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció la entrega de un monto especial destinado a un grupo específico de la sociedad. Freepik

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

El calendario de pagos se distribuirá según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):