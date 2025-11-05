Prestación por Desempleo de ANSES: por qué el 25 de noviembre 2025 es una fecha clave
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que continuará en este mes con el pago de la Prestación por Desempleo, que puede alcanzar los $300.000 mensuales e incluye aportes y cobertura médica.
Los pagos se realizarán del 25 al 29 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI.
La Prestación por Desempleo ofrece un pago mensual de hasta $300.000 por un período máximo de ocho meses.
El programa garantiza obra social y aportes jubilatorios mientras dure el beneficio.
La asistencia está destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa o por finalización de contrato.
Los pagos de noviembre se acreditarán entre el 25 y el 29, según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente la Prestación por Desempleo, un apoyo económico destinado a personas que perdieron su trabajo en relación de dependencia por causas ajenas a su voluntad. En este caso, el 25 de noviembre se vuelve una fecha clave porque inicia el calendario de pagos del programa, cuando los primeros beneficiarios comienzan a cobrar el subsidio.
El beneficio está orientado a trabajadores registrados que quedaron sin empleo por despido, finalización de contrato o causas externas. Existen requisitos específicos según la modalidad laboral:
Permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años.
Eventuales o de temporada: menos de 12 meses trabajados en 3 años y más de 90 días en el último año.
Construcción: mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años.
Además, se exige ser argentino o residente legal, tener los datos personales actualizados en Mi Anses y no recibir otras prestaciones incompatibles.
Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en noviembre 2025
El valor se calcula sobre el 75% del mejor salario de los últimos seis meses trabajados. En noviembre, los montos varían entre $161.000 y $322.000, dependiendo de los aportes y la situación familiar del solicitante.
La duración del beneficio también se define por los años trabajados:
Hasta 4 meses para quienes aportaron entre 6 meses y 2 años.
8 meses para quienes suman hasta 5 años.
12 meses para trayectorias laborales más extensas.
Durante el período de cobro, los beneficiarios mantienen obra social, aportes jubilatorios y asignaciones familiares, garantizando la continuidad de sus derechos previsionales.
Desempleo de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
El calendario de pagos se distribuirá según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):