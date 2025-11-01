El dato fundamental sobre la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025 que tenés que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Tarjeta Alimentar, una ayuda económica destinada a garantizar el acceso a la Canasta Básica de Alimentos de los niños, niñas y adolescentes.

El monto de la Tarjeta Alimentar no se actualiza con el mismo índice que el resto de las prestaciones.

Las cifras que cobra cada beneficiario por esta ayuda varía según la cantidad de hijos de cada familia.

Los fondos se acreditan directamente en la cuenta vinculada al haber principal, sin necesidad de realizar trámites extra.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara la entrega de haberes de noviembre. Y en ese sentido, confirmó cuáles serán los montos de la Tarjeta Alimentar este mes. Además, definió cuáles son los grupos que pueden cobrarla y cuáles son los requisitos a cumplir.