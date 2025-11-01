1 de noviembre de 2025 Inicio
El dato fundamental sobre la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025 que tenés que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió la información sobre este beneficio.

Anses dio información fundamental sobre la Tarjeta Alimentar.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Tarjeta Alimentar, una ayuda económica destinada a garantizar el acceso a la Canasta Básica de Alimentos de los niños, niñas y adolescentes.
  • El monto de la Tarjeta Alimentar no se actualiza con el mismo índice que el resto de las prestaciones.
  • Las cifras que cobra cada beneficiario por esta ayuda varía según la cantidad de hijos de cada familia.
  • Los fondos se acreditan directamente en la cuenta vinculada al haber principal, sin necesidad de realizar trámites extra.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara la entrega de haberes de noviembre. Y en ese sentido, confirmó cuáles serán los montos de la Tarjeta Alimentar este mes. Además, definió cuáles son los grupos que pueden cobrarla y cuáles son los requisitos a cumplir.

Anses explicó cómo confirmar nuevas altas en las Becas Progresar.
Nuevas altas en las Becas Progresar de ANSES: cómo confirmar la inscripción

Tarjeta Alimentar ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló todo lo que se necesita saber para acceder a este beneficio.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir del tercer mes de gestación.
  • Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Beneficiarias de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más.
  • Para mantener el beneficio hay que tener los datos personales y familiares actualizados en el sistema de ANSES.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de noviembre 2025

Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos registrados. En noviembre, los montos seguirán congelados:

  • Familias con un hijo o beneficiarios de la Asignación por Embarazo: $52.250.
  • Familias con dos hijos: $81.936.
  • Familias con tres o más hijos: $108.062.
