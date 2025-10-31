ANSES acredita $81.936 en noviembre 2025: beneficio para padres La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar que se acreditarán en noviembre 2025 para familias con hijos y beneficiarios de programas sociales. Por







El dinero se acredita automáticamente sin necesidad de trámite. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció los valores que se depositarán en noviembre 2025 para los titulares de la Tarjeta Alimentar, una ayuda que apunta a garantizar la compra de alimentos y productos básicos. El monto destinado a familias con dos hijos será de $81.936, y se acreditará de forma automática junto con la prestación principal.

ANSES AUH 1.png En noviembre, las familias con dos hijos recibirán $81.936 por la Tarjeta Alimentar. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar está dirigida a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, a embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo desde el tercer mes de gestación, a quienes perciben la AUH por discapacidad, y a madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).

El beneficio se otorga de manera automática, sin necesidad de trámite, y se deposita en la cuenta vinculada a la prestación principal. Para mantenerlo activo, los beneficiarios deben tener actualizados sus datos personales y familiares en el sistema de Anses.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025 Según el esquema vigente, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin aumento para noviembre. Los importes que se acreditarán son los siguientes: