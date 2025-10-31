31 de octubre de 2025 Inicio
ANSES acredita $81.936 en noviembre 2025: beneficio para padres

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar que se acreditarán en noviembre 2025 para familias con hijos y beneficiarios de programas sociales.

El beneficio se otorga de forma automática a quienes cobran AUH

El beneficio se otorga de forma automática a quienes cobran AUH, AUE o PNC.

  • $81.936 es el monto confirmado de la Tarjeta Alimentar para familias con dos hijos.
  • La Tarjeta Alimentar busca reforzar el acceso a alimentos esenciales.
  • El beneficio alcanza a titulares de AUH, AUE y PNC.
  • El dinero se acredita automáticamente sin necesidad de trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció los valores que se depositarán en noviembre 2025 para los titulares de la Tarjeta Alimentar, una ayuda que apunta a garantizar la compra de alimentos y productos básicos. El monto destinado a familias con dos hijos será de $81.936, y se acreditará de forma automática junto con la prestación principal.

En noviembre los montos van de $52.250 a $108.062, según la cantidad de hijos.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, a embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo desde el tercer mes de gestación, a quienes perciben la AUH por discapacidad, y a madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).

El beneficio se otorga de manera automática, sin necesidad de trámite, y se deposita en la cuenta vinculada a la prestación principal. Para mantenerlo activo, los beneficiarios deben tener actualizados sus datos personales y familiares en el sistema de Anses.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

Según el esquema vigente, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin aumento para noviembre. Los importes que se acreditarán son los siguientes:

  • Familias con un hijo o beneficiarias de la Asignación por Embarazo: $52.250.

  • Familias con dos hijos: $81.936.

  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

El dinero puede utilizarse en supermercados, almacenes, ferias y mercados populares que cuenten con posnet o lector QR. No permite la extracción de efectivo ni la compra de productos no alimenticios. El objetivo central del programa es reforzar la seguridad alimentaria y dinamizar el consumo en comercios locales.

