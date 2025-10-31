31 de octubre de 2025 Inicio


Extra de $108.000 de ANSES: quiénes pueden acceder en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar que se pagarán en el próximo mes.

En noviembre los montos van de $52.250 a $108.062

En noviembre los montos van de $52.250 a $108.062, según la cantidad de hijos.

  • El beneficio alcanza a titulares de AUH, AUE y madres con siete hijos o más.
  • Los montos van desde $52.250 hasta $108.062, según la cantidad de hijos registrados.
  • La acreditación es automática junto con la prestación principal.
  • El dinero puede usarse exclusivamente para la compra de alimentos y productos esenciales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en noviembre de 2025 los titulares de la Tarjeta Alimentar recibirán montos que van de $52.250 a $108.062, de acuerdo con la cantidad de hijos registrados. El valor máximo corresponde a familias con tres o más hijos, que alcanzarán así un ingreso extra de $108.000, depositado automáticamente junto con la prestación principal.

El beneficio se otorga de forma automática a quienes cobran AUH, AUE o PNC.
La Tarjeta Alimentar busca garantizar la seguridad alimentaria en hogares con menores ingresos.

La Tarjeta Alimentar busca garantizar la seguridad alimentaria en hogares con menores ingresos.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar se otorga automáticamente a quienes cumplen los requisitos establecidos por Anses, sin necesidad de tramitarla. Pueden acceder:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.

  • Beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) desde el tercer mes de gestación.

  • Titulares de la AUH por discapacidad, sin límite de edad.

  • Madres de siete hijos o más que reciben la Pensión No Contributiva (PNC).

Para mantener el beneficio activo, los datos personales y familiares deben estar actualizados en la base de Anses.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

De acuerdo con lo informado por el organismo, los valores para noviembre serán los siguientes:

  • Familias con un hijo o beneficiarias de AUE: $52.250.

  • Familias con dos hijos: $81.936.

  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

Los fondos se acreditan de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal. El saldo puede utilizarse en supermercados, almacenes, verdulerías y mercados populares que operen con posnet o lector QR.

Tarjeta Alimentar 4.png
El beneficio se acredita automáticamente junto con la prestación principal.

El beneficio se acredita automáticamente junto con la prestación principal.

Este programa no permite extraer dinero en efectivo y tiene como finalidad garantizar el acceso a alimentos de primera necesidad y productos de higiene básica.

