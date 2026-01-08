El dato clave sobre la Tarjeta Alimentar de ANSES que debés saber en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante para los beneficiarios de esta ayuda económica. Por + Seguir en







Anses dio un dato clave sobre la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social entrega la Tarjeta Alimentar, un ingreso mensual clave para la economía de millones de hogares.

En ese sentido el organismo aclaró que esta ayuda económica se acredita de forma automática en la cuenta principal de los beneficiarios, por lo que no deben realizar ningún tipo de gestión extraordinaria.

La única recomendación es mantener actualizados los datos personales y familiares en el sitio web de Anses.

Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio información sobre el pago de enero de la Tarjeta Alimentar, el beneficio económico destinado a que los niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años tengan acceso a la Canasta Básica de Alimentos. Se trata de que esta ayuda se entrega de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES tarjeta alimentar La Tarjeta Alimentar es un beneficio económico del Gobierno Argentino dirigido a familias con niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar de Anses está dirigida a familias que ya cobran las siguientes prestaciones:

la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, y AUH con discapacidad sin límite de edad.

con hijos de hasta 17 años, y Asignación por Embarazo (AUE)

Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 Hijos. Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026 Durante enero, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios y dependen de la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Este beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se acredita junto con el calendario habitual de pagos de ANSES.

Cómo me anoto en la Tarjeta Alimentar de ANSES Para cobrar la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar una inscripción manual ni completar un formulario específico, la implementación es automática mediante el cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.