Las ventas minoristas de las pymes acumulan más de un año en caída: en mayo se desplomaron 1,2% interanual

El último informe de CAME mostró una mejora respecto de abril en la medición mensual, pero todavía no se revirtió el desplome que comenzó en enero de 2025. Solo en tres rubros hubo hasta 8,2% más ventas que hace un año.

Hace más de un año que caen las ventas minoristas de pymes.

Las ventas minoristas de pequeñas y medianas empresas registraron una caída de 1,2% interanual en mayo y consolida un año de retroceso , según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El sector acumuló un retroceso del 3,1% en los primeros cinco meses de 2026.

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En todo el año se registraron variaciones interanuales negativas enero (-4,8%), febrero (-5,6%), marzo (-0,6%), abril (-3,2%) y mayo (-1,2%). La última variación positiva se registró en abril de 2025 .

Aún así, en la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas registró una mejora del 1,2% respecto de abril , un dato que refleja cierta recuperación puntual del consumo.

Desde CAME señalaron que el mercado atraviesa una "reconfiguración estructural" de los hábitos de compra. Según la entidad, la pérdida de poder adquisitivo llevó a los consumidores a concentrar sus gastos en productos esenciales, mientras que los bienes no indispensables continúan mostrando una demanda debilitada.

En ese contexto, el 48,2% de los comerciantes afirmó que su situación se mantuvo estable respecto de un año atrás, mientras que el 59,4% consideró que el escenario actual no es favorable para realizar inversiones.

Rubro por rubro, en qué sectores hubo más ventas que hace un año

Farmacia fue el rubro de mejor desempeño, con una suba interanual del 8,2% y un crecimiento acumulado del 4% en lo que va del año; seguida de Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%).

En el otro extremo, las mayores caídas correspondieron a Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-8,9%), seguido por Textil e indumentaria (-5,2%).

Variaciones por rubro mayo CAME CAME

Por su parte, Calzado y marroquinería retrocedió 0,2%, mientras que Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción mostró estabilidad en la comparación interanual.

Las ventas online aumentaron 15,2% interanual entre los comercios con local a la calle. Sin embargo, CAME remarcó que ese avance no alcanzó para compensar la caída observada en el índice general de ventas minoristas.