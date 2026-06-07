7 de junio de 2026 Inicio
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Crece la cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad: cuáles son las zonas más afectadas

Un relevamiento privado detectó un aumento interanual de los espacios en venta, alquiler o cerrados en los principales corredores comerciales porteños. La caída de las ventas y los altos costos figuran entre las principales causas.

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Crece la cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad: cuáles son las zonas más afectadas
Crece la cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad: cuáles son las zonas más afectadas

La cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar un incremento durante los primeros meses de 2026. Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en los principales corredores comerciales porteños se registraron 277 locales en venta, alquiler o cerrados durante el bimestre marzo-abril, una cifra que representa una suba del 30,7% respecto del mismo período del año pasado.

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El informe abarcó avenidas y zonas comerciales de alta circulación como Florida, Santa Fe, Cabildo, Córdoba, Corrientes, Rivadavia, Pueyrredón y Avellaneda. Aunque en la comparación con el bimestre anterior se observó una leve baja del 2,5%, los niveles de vacancia continúan por encima de los registrados en 2025.

Entre los factores que explican este fenómeno aparecen la caída del consumo, la menor actividad comercial y el incremento de los costos operativos que enfrentan los negocios. Distintos sectores del comercio minorista vienen registrando una disminución en las ventas, lo que dificulta sostener la actividad en algunos puntos de la Ciudad.

En cuanto a la distribución geográfica, el relevamiento detectó un aumento de locales vacíos en la peatonal Florida y en las avenidas Santa Fe, Cabildo, Córdoba y Pueyrredón. En cambio, algunas arterias como Rivadavia, Corrientes y Avellaneda mostraron una reducción en la cantidad de espacios desocupados.

Otro dato destacado es el crecimiento de la oferta de inmuebles en alquiler. De acuerdo con la CAC, los locales ofrecidos bajo esa modalidad fueron los que más aumentaron en la comparación interanual, mientras que los inmuebles puestos a la venta mostraron una disminución.

La evolución de los locales vacíos es seguida de cerca por cámaras empresarias y operadores inmobiliarios, ya que funciona como un indicador de la actividad económica y del nivel de ocupación comercial en las principales zonas de la Ciudad.

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