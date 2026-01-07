Atención APU de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

- La Administración Nacional de la Seguridad Social ya definió el calendario de cobros de enero 2026.
- Es por eso que los beneficiarios de las APU empiezan a cobrar a partir del día lunes 12.
- Este grupo además recibe un aumento del 2,5% en sus haberes, en base al IPC de noviembre.
- Para acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de requisitos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le indicó a los titulares de las Asignaciones de Pago Único (APU) que empiezan a cobrar sus haberes a partir del día lunes 12 de enero y hasta el 12 de febrero.