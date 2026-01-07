Atención APU de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó que los beneficiarios deben prestar especial atención a esta fecha. Por + Seguir en







Anses informó que los beneficiarios de las APU deben prestar atención al día lunes 12 de enero. Freepik/ Sitio web oficial de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya definió el calendario de cobros de enero 2026.

Es por eso que los beneficiarios de las APU empiezan a cobrar a partir del día lunes 12.

Este grupo además recibe un aumento del 2,5% en sus haberes, en base al IPC de noviembre.

Para acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de requisitos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le indicó a los titulares de las Asignaciones de Pago Único (APU) que empiezan a cobrar sus haberes a partir del día lunes 12 de enero y hasta el 12 de febrero.

APU ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un suplemento para un determinado grupo de beneficiarios. Freepik APU de ANSES: montos confirmados con aumento en enero 2026 Con la suba prevista del 2,5% prevista para enero, los nuevos montos de las APU son:

Nacimiento: $73.159

Adopción: $437.421

Matrimonio: $109.545 APU de ANSES: calendario de pagos de enero 2026 Todas las terminaciones de documento reciben sus haberes del 12 de enero al 12 de febrero