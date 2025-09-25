Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: cuál es Magia, criaturas místicas y un duelo épico entre el bien y el mal: un film regresó al top de la N roja y sorprende con su reparto estelar.







Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: Netflix suele rescatar películas que en su estreno pasaron casi desapercibidas y darles una segunda vida, ¿cuál es?

Se trata de una producción de fantasía con criaturas místicas, magia oscura y un reparto de lujo que volvió a instalarse entre las más vistas de la plataforma. El tráiler oficial muestra un universo épico y magico, de batallas y efectos visuales sorprendentes, donde la fantasía se mezcla con la aventura. La cinta fue dirigida por Sergei Bodrov y se basa en la saga literaria The Wardstone Chronicles.

Al momento de su estreno, la producción recibió reseñas mixtas: algunos destacaron la ambientación fantástica y el trabajo de los actores, mientras que otros cuestionaron el guion y los efectos digitales. Sin embargo, con su llegada a la N roja, la historia encontró un nuevo público que la disfruta como un clásico moderno del género de fantasía épica.

El séptimo hijo

Sinopsis de El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix La historia sigue a Tom Ward, un joven campesino que descubre que es el séptimo hijo de un séptimo hijo, lo que lo convierte en el único capaz de enfrentar a la poderosa bruja Madre Malkin, que amenaza con desatar el caos. Bajo la guía del maestro Gregory, Tom deberá entrenarse en el arte de la hechicería y luchar contra dragones, espectros y otras criaturas sobrenaturales.

Tráiler de El séptimo hijo Embed - El séptimo hijo - Trailer en español (HD) Reparto de El séptimo hijo El film cuenta con un elenco de primer nivel: Ben Barnes como Tom Ward

Jeff Bridges como el maestro Gregory

Julianne Moore como Madre Malkin

Alicia Vikander como Alice

Kit Harington en un papel secundario