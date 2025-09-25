Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: cuál es

Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: Netflix suele rescatar películas que en su estreno pasaron casi desapercibidas y darles una segunda vida, ¿cuál es?
Magia, criaturas místicas y un duelo épico entre el bien y el mal: un film regresó al top de la N roja y sorprende con su reparto estelar.
Se trata de una producción de fantasía con criaturas místicas, magia oscura y un reparto de lujo que volvió a instalarse entre las más vistas de la plataforma. El tráiler oficial muestra un universo épico y magico, de batallas y efectos visuales sorprendentes, donde la fantasía se mezcla con la aventura. La cinta fue dirigida por Sergei Bodrov y se basa en la saga literaria The Wardstone Chronicles.
Al momento de su estreno, la producción recibió reseñas mixtas: algunos destacaron la ambientación fantástica y el trabajo de los actores, mientras que otros cuestionaron el guion y los efectos digitales. Sin embargo, con su llegada a la N roja, la historia encontró un nuevo público que la disfruta como un clásico moderno del género de fantasía épica.
La historia sigue a Tom Ward, un joven campesino que descubre que es el séptimo hijo de un séptimo hijo, lo que lo convierte en el único capaz de enfrentar a la poderosa bruja Madre Malkin, que amenaza con desatar el caos. Bajo la guía del maestro Gregory, Tom deberá entrenarse en el arte de la hechicería y luchar contra dragones, espectros y otras criaturas sobrenaturales.
El film cuenta con un elenco de primer nivel: