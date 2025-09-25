IR A
Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: cuál es

Magia, criaturas místicas y un duelo épico entre el bien y el mal: un film regresó al top de la N roja y sorprende con su reparto estelar.

Una película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix.

Los usuarios de Netflix destacaron la creatividad del guion, el tono risueño sin complicaciones y la capacidad de la historia para transmitir un mensaje positivo sobre la adaptación.
Se trata de una producción de fantasía con criaturas místicas, magia oscura y un reparto de lujo que volvió a instalarse entre las más vistas de la plataforma. El tráiler oficial muestra un universo épico y magico, de batallas y efectos visuales sorprendentes, donde la fantasía se mezcla con la aventura. La cinta fue dirigida por Sergei Bodrov y se basa en la saga literaria The Wardstone Chronicles.

Al momento de su estreno, la producción recibió reseñas mixtas: algunos destacaron la ambientación fantástica y el trabajo de los actores, mientras que otros cuestionaron el guion y los efectos digitales. Sin embargo, con su llegada a la N roja, la historia encontró un nuevo público que la disfruta como un clásico moderno del género de fantasía épica.

El séptimo hijo

Sinopsis de El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix

La historia sigue a Tom Ward, un joven campesino que descubre que es el séptimo hijo de un séptimo hijo, lo que lo convierte en el único capaz de enfrentar a la poderosa bruja Madre Malkin, que amenaza con desatar el caos. Bajo la guía del maestro Gregory, Tom deberá entrenarse en el arte de la hechicería y luchar contra dragones, espectros y otras criaturas sobrenaturales.

Reparto de El séptimo hijo

El film cuenta con un elenco de primer nivel:

  • Ben Barnes como Tom Ward
  • Jeff Bridges como el maestro Gregory
  • Julianne Moore como Madre Malkin
  • Alicia Vikander como Alice
  • Kit Harington en un papel secundario
Ahora, llegó a la gran N roja, El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix, que rápidamente subió a las más vistas en el mes de septiembre y está siendo furor.
El séptimo hijo sube en las tendencias de Netflix: de qué se trata la película fantástica

