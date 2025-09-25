25 de septiembre de 2025 Inicio
C5N estrena "Mujeres Únicas": la historia de Mariel Fernández, la primera intendenta de Moreno

El nuevo ciclo se emitirá este sábado a las 22 y debutará con un recorrido por la vida de la dirigente del Movimiento Evita, marcada por la militancia social, el trabajo comunitario y su llegada a la intendencia.

C5N estrenará este sábado a las 22 "Mujeres Únicas", un ciclo dedicado a repasar la vida y la trayectoria de distintas protagonistas de la política, la cultura y la sociedad. El primer envío estará centrado en la historia de Mariel Fernández, actual intendenta de Moreno y primera mujer en gobernar ese distrito del conurbano bonaerense.

Fernández nació y se crio en el barrio San Norberto, en Cuartel V, hija de una madre entrerriana y de un padre albañil asesinado en 1996 durante un intento de robo. Desde su infancia participó en actividades comunitarias vinculadas a la Iglesia católica y con apenas 20 años comenzó a trabajar en la mutual de transporte El Colmenar. Poco después se sumó a la Asociación El Arca, una organización dedicada a la infancia, donde adoptó a su primer hijo.

A fines de los años 90 impulsó, junto a su esposo y vecinos, comedores populares y el Centro Cultural La Chicharra, que luego se integraron al Movimiento Evita. Esa estructura territorial le permitió ganar espacio en la política local y en 2011 asumió como concejal por el Frente para la Victoria. Más tarde, en 2015, fue designada titular del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local bajo la intendencia de Walter Festa.

En 2017 encabezó una lista por el Frente Justicialista Cumplir y en 2019 dio el salto a la intendencia: ganó la interna del Frente de Todos y se impuso en la elección general con el 59,9% de los votos. Desde entonces gobierna Moreno, donde fue reelecta en 2023 con el 57%.

Con una trayectoria atravesada por la militancia social, la construcción comunitaria y el trabajo en los barrios más postergados, Fernández será la protagonista del debut de Mujeres Únicas, un ciclo que buscará poner en primer plano las historias de vida de mujeres que marcaron y marcan la realidad argentina.

