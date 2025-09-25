Triple femicidio: seguirá el caso un fiscal especializado en homicidios y género El caso está ahora en manos del fiscal Adrián Arribas, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza. Por







La nueva fiscalía está especializada en violencia de género. Redes sociales

Después de que los 4 detenidos se negaran a declarar por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, la Fiscalía General de La Matanza, conducida por Patricia Ochoa, decidió el cambio de la fiscalía que investiga el asesinato de las tres jóvenes de Ciudad Evita.

Ahora la causa, inicialmente investigada por el fiscal Gastón Dupláa, pasó a manos de la UFI de Homicidios de la jurisdicción, que, de acuerdo al turno en que se solicitó, quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas.

El fiscal que indagó a los sospechosos los imputó por homicidio calificado agravado, por el uso de violencia de género, con ensañamiento y alevosía. Dos de ellos tienen calificación por encubrimiento, por lo que el caso pasó a un investigador especializado en este tipo de homicidios.

Se tuvo en cuenta el contexto de una banda de narcotráficos, que filmó, amenazó y asesinó, y que tiene ramificaciones en el conurbano bonaerense y Capital Federal. La UFI de Homicidios de La Matanza tiene una modalidad de trabajo con varias fuerzas de seguridad, que también incluye a los fiscales Claudio Fornaro y Diego Rulli, y que tiene una extensa carrera de capturas.

Ya empezaron a trabajar en tareas y medidas a implementarse, con pericias en los celulares secuestrados, presuntamente utilizados para filmar y retransmitir las escenas de torturas previas a la muerte de las jóvenes.