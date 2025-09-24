24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras el anuncio del swap con EEUU, los bonos argentinos suben más de 11% y se desploma el riesgo país

Los mercados recibieron con optimismo las palabras del secretario del Tesoro estadounidense, quien confirmó la apertura de negaciones de un desembolso de u$s20 mil millones para Argentina.

Por
Las acciones de Supervielle e YPF encabezan las ganancias en el premercado. 

Las acciones de Supervielle e YPF encabezan las ganancias en el premercado. 

C5N

Las acciones y bonos argentinos viven una jornada con subas de más del 11% en Wall Street, luego de que el Tesoro de los Estados Unidos anuncie la apertura de negaciones de un swap por u$s20 mil millones con Argentina. Por su parte, el riesgo país se desploma y perfora la barrera de los 1.000 puntos básicos.

Javier Milei junto a Scott Bessent. 
Te puede interesar:

Swap con EEUU: Milei le agradeció a Trump y Scott Bessent por "la confianza en el pueblo argentino"

En el premarket estadounidense, los títulos en moneda dura, avanzan de la mano del Global 2035, seguido del Global 2041 (6,1%), Global 2038 (6%) y el Global 2046 (5,8%). El S&P Merval se acelera un 3%.

Los tableros de Wall Street reflejan en verde las ADR y acciones argentinas negociadas en dólares. Grupo Galicia y Banco Supervielle lideran las subas hasta un 11%, seguido de YPF y Vista Energy que escalan un 8%.

NOTA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jimmy Kimmel y un esperado regreso a la pantalla de ABC tras la censura de Donald Trump.

Jimmy Kimmel volvió a la TV y criticó los ataques "antiestadounidenses" de Donald Trump a la libertad de expresión

play

El secretario del Tesoro de EEUU confirmó que negocia con Argentina un swap por u$s20.000 millones

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

La llamativa respuesta del secretario del Tesoro de EEUU a una senadora demócrata: "Peronista estadounidense"

Javier Milei durante su anterior discurso en la ONU, en 2024.

Milei dará su segundo discurso en la ONU tras el respaldo de Trump y del Tesoro de EE.UU.

Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Polémico video de la Casa Blanca en el que comparó inmigrantes con pokemones: Hay que atraparlos a todos

Polémico video de la Casa Blanca compara inmigrantes con pokemones: "Hay que atraparlos a todos"

Rating Cero

El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Por el partido de Palmeiras - River, La Voz no será emitido este miércoles en Telefe

Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Sonic 3, la película es una producción de 2024.
play

Con un villano único: Netflix estrenó Sonic 3 y ya está entre lo más visto de la plataforma

Para Colter, Luke Cage debería mantenerse en historias más humanas, donde los conflictos sociales y criminales sean el centro. 

Este actor de Marvel anticipó que no quiere que su personaje esté en Avengers: Secret Wars

El cantante reveló en TikTok un rapado que rompió con su estilo previo.

La impresionante transformación de Peso Pluma: así se ve ahora

últimas noticias

Identificaron a los tres cuerpos hallados en Florencio Varela: son de las jóvenes desaparecidas de La Matanza

Identificaron a los tres cuerpos hallados en Florencio Varela: son de las jóvenes desaparecidas de La Matanza

Hace 5 minutos
Las acciones de Supervielle e YPF encabezan las ganancias en el premercado. 

Tras el anuncio del swap con EEUU, los bonos argentinos suben más de 11% y se desploma el riesgo país

Hace 21 minutos
El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Hace 24 minutos
La escapada cerca de Buenos Aires, que es perfecta para disfrutar de botes en el río Paraná y gastronomía única.

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para hacer paseos en bote y caminatas por sus senderos

Hace 25 minutos
NASA afirmó que el sistema de lanzamiento está prácticamente listo.

La NASA confirmó que una misión tripulada a la Luna despegará en 2026

Hace 29 minutos