Tras el anuncio del swap con EEUU, los bonos argentinos suben más de 11% y se desploma el riesgo país Los mercados recibieron con optimismo las palabras del secretario del Tesoro estadounidense, quien confirmó la apertura de negaciones de un desembolso de u$s20 mil millones para Argentina. Por







Las acciones de Supervielle e YPF encabezan las ganancias en el premercado. C5N

Las acciones y bonos argentinos viven una jornada con subas de más del 11% en Wall Street, luego de que el Tesoro de los Estados Unidos anuncie la apertura de negaciones de un swap por u$s20 mil millones con Argentina. Por su parte, el riesgo país se desploma y perfora la barrera de los 1.000 puntos básicos.

En el premarket estadounidense, los títulos en moneda dura, avanzan de la mano del Global 2035, seguido del Global 2041 (6,1%), Global 2038 (6%) y el Global 2046 (5,8%). El S&P Merval se acelera un 3%.

Los tableros de Wall Street reflejan en verde las ADR y acciones argentinas negociadas en dólares. Grupo Galicia y Banco Supervielle lideran las subas hasta un 11%, seguido de YPF y Vista Energy que escalan un 8%.

NOTA EN DESARROLLO.-